Corona-Krisenstab schreibt an die Mitarbeiter des Potsdamer Klinikums

Der am 11. April in neuer Zusammensetzung formierte Krisenstab des massiv in die Kritik geratenen Klinikums „ Ernst von Bergmann“ hat sich am Ostermontag erstmals an die Belegschaft des kommunalen Krankenhauses gewandt.

Das der MAZ vorliegende zehnseitige Schreiben dient vor allem der „Kommentierung einiger Presseberichte“, wie es eingangs heißt. Zuvor werden die Mitglieder des Krisenstabes mit Name und Funktion sowie die Ziele dieses Gremiums vorgestellt.

Als Ziel genannt wird neben der Umsetzung der behördlichen Anordnungen des Gesundheitsamtes auf Basis der Empfehlungen des Robert-Koch-Institutes ( RKI) und der vollständigen räumlichen sowie personellen Dreiteilung des Klinikums in ein Covid-positives, ein Covid-Abklärungs- und ein Covid-negatives Krankenhaus die „Aufhebung des Patienten-Aufnahmestopps, um somit unserem Versorgungsauftrag wieder nachkommen zu können“.

„Ungeachtet aller medialen Anfeindungen und im Spannungsfeld politischer Entscheidungen“, so der Krisenstab, „sollten wir gemeinsam in die Zukunft schauen.“ Mit der „ganzen Anstrengung des Teams vom Klinikum Ernst von Bergmann – also gemeinsam mit Ihnen – sind wir zuversichtlich, unsere Ziele schnellstmöglich erreichen zu können“.

Die Kommentierung von Berichten unter anderem der MAZ wird mit einer Entschuldigung eröffnet: „Leider sind wir in den vergangenen Tagen nicht schon eher dazu gekommen, Ihnen diese Handreichung zu geben.“ Und es gibt das Versprechen: „Diesen Service einer Klarstellung wollen wir auch zukünftig für Sie beibehalten.“

Es folgt eine Auseinandersetzung mit verschiedenen von der Presse veröffentlichten Feststellungen. So schreibt der Krisenstab: „Ja, es ist dramatisch, dass im Klinikum Ernst von Bergmann (KEvB) bisher 29 Covid-positive Patienten verstorben sind“. Ein „in der Zusammenstellung suggeriertes Verschulden des KEvB an deren Tod“ sei „jedoch nicht kausal darstellbar“.

Dass kein anderes Krankenhaus mit einem vergleichbaren Corona-Ausbruch zu kämpfen hatte, liegt laut Krisenstab daran, dass das Klinikum „zum Zeitpunkt des Starts der konsequenten Tests (28. März) das einzige Krankenhaus in Deutschland mit dieser Vorgehensweise“ gewesen sei: „Ein Vergleich zu anderen Krankenhäusern wäre nur dann möglich, wenn diese ebenfalls konsequent sämtliche Patienten und Mitarbeiter testen würden“, schreibt der Krisenstab.

Stellung nimmt das Gremium zu insgesamt zehn Vorwürfen. Unvollständig ist die Antwort zu der unter Punkt 9 formulierten These, „das Gesundheitsamt hätte Leben retten können“. Hier geht es um den Vorwurf, positive Corona-Tests seinen nicht „unverzüglich und vollständig an das Gesundheitsamt“ gemeldet worden.

Der Krisenstab schreibt: „Inwiefern Meldeverstöße gegen das Infektionsschutzgesetz vorliegen sollten, ist aktuell Inhalt eines laufenden Ordnungswidrigkeitsverfahrens.“ Daher könne man sich „an dieser Stelle nicht weiter dazu äußern“.

Von Volker Oelschläger