Interview: „Die Ostertage sind das allerwichtigste Fest“

Erstmals seit Menschengedenken bleiben die Kirchen zum Osterfest geschlossen. Wie Potsdams Kirchengemeinden damit umgehen, schildert Superintendentin Angelika Zädow.

Die erste Frage für die Nichtchristen: Wie wichtig ist das Osterfest für die Kirche im Jahreslauf?

Die Ostertage sind das allerwichtigste Fest. Denn vom Gründonnerstag bis zum Ostermontag verdichtet sich das ganze Leben auf ein paar Tage. Verrat, Verleugnung, Schuld, Vergebung, Hoffnung und Freude – es endet damit, dass das Leben das letzte Wort behält. Und das ist für Christenmenschen das Wesentliche an diesem Fest.

Gab es das schon einmal, dass dieses Fest nicht in der Kirche gefeiert werden konnte?

Kirchengeschichtlich bin ich in der Hinsicht leider nicht firm. Aber was mein Leben angeht und das Leben meiner Eltern, da kann ich nur sagen: Es ist eine absolut außergewöhnliche Situation, dass dieses Fest nicht in großer Gemeinschaft verbracht werden kann.

Wie hätten sie Ostern verbracht?

Ich hätte am Karfreitag und am Ostersonntag einen Gottesdienst gehabt einmal in Geltow und einmal in der Erlöserkirche. Das fällt jetzt aus. Dafür mache ich anderes. Ich kehre ein wenig zur papiernen Analogie zurück.

Wie das?

Ich lege Mutworte, Segenssprüche, kleine Verkündigen vor der Superintendentur am Grünen Gitter in einem kleinen Kasten aus. Wir nennen ihn Hamsterkasten, getreu dem Motto „Hoffnung hamstern“.

Ein Beispiel für einen Segensspruch?

Da ist zum Beispiel ein irischer Reisesegen dabei, weil hier vor der Superintendentur viele Menschen vorbeikommen, die einfach auf dem Weg sind: „Möge der Weg dir freundlich entgegenkommen, möge der Wind dir den Rücken stärken, möge die Sonne dein Gesicht erhellen und der Regen um dich her die Felder tränken. Bis wir uns wieder sehen, möge Gott dich schützend in seiner Hand halten.“

Wie halten Sie den Kontakt zu den Gemeinden?

Ich telefoniere fast ununterbrochen. Das ist die neue Herausforderung, dass ganz viel am Telefon passiert, per Telefonkonferenz oder auch per Videokonferenz. Und das andere: Alle Gemeindekirchenratsvorsitzenden, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bekommen von mir zu jedem Wochenende einen geistlichen Gruß.

Gibt es jetzt auch Gottesdienste per Videokonferenz?

Ganz viele sogar. Es gibt überhaupt eine unglaubliche Kreativität im Kirchenkreis, auch was analoge Formate angeht. In Babelsberg gibt es an einer Wäscheleine „Zuversicht to go“, Segenssprüche hängen dort aus. Und natürlich gibt es Gottesdienste, die vorher aufgenommen wurden zu jedem Sonntag, aber auch zu Gründonnerstag, zu Karfreitag und zu Ostersonntag. Wir haben eine kleine Rubrik auf unserer Internetseite: Gottesdienste-Online zum Sehen, zum Hören und zum Lesen. Einige Gemeinden machen tatsächlich auch eine Live-Schalte zum Gottesdienst als Streaming-Angebot oder Gottesdienste über Telefon.

Welche Gemeinden streamen?

Die Sterngemeinde hat zum Beispiel am vergangenen Sonntag gestreamt. Wobei das auch nicht heißt, dass der Stern das nun immer macht. Die meisten nehmen es vorher per Video auf und stellen dann den Link online.

Wie viele Leute nehmen an solchen Gottesdiensten teil?

Ich weiß von einem Audiogottesdienst vor 14 Tagen, der ist 400 mal angeklickt worden. Beim Telefon-Gottesdienst live am Stern waren über 100 Leute dabei.

Gibt es zentrale gottesdienstliche Angebote für die Osterfeiertage?

Die Kirchengemeinden machen eigene Sachen. Viele Gemeinden produzieren gerade für die Ostertage. Alle Gemeinden haben Angebote zu den Feiertagen. In der Friedenskirche wird es zum Beispiel etwas am Karfreitag zur Sterbestunde etwas geben.

Wie organisiert sich eigentlich die Kirchenmusik, was machen die großen Chöre?

Ach, die sind so pfiffig, ich bin ganz begeistert! Sowohl die Posaunen als auch die Chöre nutzen vermehrt Zoom, eine Video-App, die für viele Personen geeignet ist. Dann läuft es so, dass die Kirchenmusikerin etwas vorsingt und sagt: So, jetzt macht ihr das mal bitte alle nach. Es ist eine ganz normale Chorprobe, nur dass sie alle über die ganze Stadt verstreut vor dem Bildschirm sitzen. Dasselbe machen die Bläserchöre auch. Und es gibt ganz hinreißende Rückmeldungen. Die Chöre sagen: Toll, zwar ist es schöner zusammen zu sein, keine Frage. Aber das ist eine schöne Möglichkeit zu singen und das zu tun, was man immer tut. Übrigens gilt das auch für die Gemeindepädagogik: Unsere Referentin für die Arbeit mit Kindern hat eine eigene Seite für Kinder entwickelt und die Jugend einen eigenen Kreuzweg durch den Kirchenkreis organisiert.

Gibt es Aspekte, die sie verzweifeln lassen, die der Gemeinde gefährlich werden können?

Ich mache mir große Sorgen um unsere älteren Gemeindemitglieder. Ich weiß, wie verzweifelt die Familienangehörigen sind, wenn sie nicht zu ihren alten Eltern können, die vielleicht auch schon dement sind. Weil natürlich alle wissen, dass diejenigen besonders angewiesen sind auf Berührung, auf Nähe, und dass genau das nicht möglich ist. Das ist ein ungeheurer Schmerz für alle Beteiligten. Die Pflegekräfte und auch unsere Klinikseelsorger*innen haben da eine unglaublich fordernde Aufgabe zur Zeit. Natürlich sehe ich auch die Existenzängste der Menschen und die Bemühungen der Verantwortlichen in Stadt, Land und Bund. Und erhoffe mir eine große gesellschaftliche Solidarität in der Bewältigung dieser Krise.

Gibt es in den Kirchengemeinden Besuchsdienste, Nachbarschaftshilfe?

Ja sicher. Die einzelnen Gemeinden gucken genau, was ist für uns gut. In Bergholz-Rehbrücke zum Beispiel ist es so, dass die Pfarrerin sehr viele Briefe schreibt. Pfarrer Wizisla in der Nordregion hat sich überlegt: Ich spiele Saxophon. Und wenn ich schon nicht zu den Leuten ins Wohnzimmer kommen kann, dann stelle ich mich in die Grünanlage vor den Wohnungen, und spiele was. Der Kreativität sind wirklich keine Grenzen gesetzt und ich bin sehr froh, dass wenigstens darüber eine Brücke möglich ist. Denn die Erhöhung der Einsamkeit bei älteren und kranken Menschen ist wirklich eklatant. Und das macht mir große Sorgen.

Ergeben sich finanzielle Probleme für die Kirche?

Es wird sicherlich finanzielle Probleme geben durch den Einbruch an Kirchensteuern. Doch für Einschätzungen ist es da noch zu früh.

Kann die Kirche gestärkt aus der Krise hervorgehen? Und wo könnte sie gewinnen?

Es ist ein unglaublicher Digitalisierungsschub zu erleben, da kann Kirche sicherlich gewinnen. Bei allem Verlust, den das natürlich auch bedeutet. Aber wir werden genau gucken, welche Formate wir übernehmen und beibehalten können. Das halte ich für eine große Chance. Kirche wird sich damit ein wenig verändern. Kirche wird sich aber niemals dahin verändern, dass auf die Gemeinschaft, auf die große Nähe in Gemeinschaft mit vielen Personen in einem Raum mit einer gemeinsamen Feier und einem gemeinsamen Gottesdienst oder auch in der persönlichen Seelsorge verzichtet werden kann. Das wird sich niemals ändern.

Wie groß ist die evangelische Kirchengemeinde in Potsdam eigentlich? Stimmt es, dass sie gegen den allgemeinen Trend wächst?

Der evangelische Kirchenkreis Potsdam ist tatsächlich einer von wenigen in Deutschland, die immer leicht wachsen. Das ist ganz erstaunlich. Wir haben jährlich einen Zuwachs um 200 bis 300 Menschen. Das liegt zwar prozentual unter dem Bevölkerungswachstum der Stadt, aber wir wachsen. Aktuell haben wir knapp 24.000 Mitglieder.

Von Volker Oelschläger