Babelsberg

CovRadar ist der Name einer neuen interaktiven Online-Plattform, auf der etwa die Verbreitung von Mutationen des Covid 19-Virus verfolgt werden kann. Entwickelt wurde CovRadar von Wissenschaftlern des Potsdamer Hasso-Plattner-Instituts haben gemeinsam mit Experten des Robert Koch-Instituts (RKI), des Europäischen Virus-Bioinformatik Instituts (EVBC) und der Medizinischen Hochschule Hannover.

Aggressive Varianten auf dem Vormarsch

Mutationen, so die Erläuterung der beteiligten Institutionen, können große Auswirkungen auf das Infektionsgeschehen und die Maßnahmen zu deren Eindämmung haben und müssen daher kontinuierlich überwacht werden.

Erst vor wenigen Monaten informierten die britischen Gesundheitsbehörden über eine neue Variante von SARS-CoV-2, die deutlich ansteckender ist. Kurz darauf wurden weitere „Variants of Concern“ in Südafrika und Brasilien entdeckt, die sich nun weltweit ausbreiten, auch in Deutschland.

Plattform zur molekularen Überwachung

Mit CovRadar sei eine neue interaktive Plattform zur molekularen Überwachung des Corona-Spike-Proteins entwickelt worden, auf das die meisten Impfstoffe abzielen. Sie verbindet einen Analyseprozess und eine Web-Anwendung, die die Analyse und Visualisierung von über einer Million Sequenzen ermöglichen.

Die Ergebnisse werden in einer interaktiven PDF-ähnlichen App präsentiert, die eine schnelle, einfache, exportierbare und flexible Auswertung ermöglicht. Dabei sind laut Mitteilung durch die vielfältigen Filteroptionen sowohl Echtzeit- als auch retrospektive Analysen möglich.

Lesen Sie auch:

Gleichzeitig erlaube eine interaktive Deutschland-Karte auch die Betrachtung der Verbreitung von Mutationen in verschiedenen Regionen. CovRadar ist frei zugänglich unter: https://covradar.net/ und werde auch vom Krisenstab des Robert Koch-Instituts (RKI) genutzt.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Unser Ziel ist es, Sequenzinformationen über die neue Plattform CovRadar leichter und nutzerfreundlicher zugänglich zu machen, insbesondere für Virologen und Epidemiologen sowie den Krisenstab des RKI, damit wir notfalls sehr schnell auf Mutationen reagieren können“, sagt Prof. Dr. Bernhard Renard, Leiter des Lehrstuhls Data Analytics and Computational Statistics und des CovRadar-Projekts am HPI in Potsdam sowie Mitglied des RKI.

Das HPI, so Renard, „konnte hier in kurzer Zeit eine entsprechend skalierbare Plattform mit den verschiedenen Visualisierungsmöglichkeiten beisteuern und eine Basis für die schnelle Interpretation am RKI liefern“.

Von Volker Oelschläger