Potsdam

Die Krankenhäuser in Potsdam brauchen immer mehr Betten für Covid-19-Patienten. Das Bergmann-Klinikum hatte am Mittwoch bereits Alarm geschlagen, dass es die normale Notfall-Versorgung für die ganze Region einschränken oder aussetzen muss, wenn noch deutlich mehr Corona-Fälle zu behandeln sind. Jetzt hat die Stadt reagiert.

Sie hat seit dem Ausrufen eines „Großschadensereignisses“ neue, erweiterte Befugnisse. „Wir haben nun weitere Krankenbetten akquirieren können“, sagte Stadtsprecher Jan Brunzlow der MAZ, „wir sind froh über 20 Betten in der Heinrich-Heine-Klinik.“

Anzeige

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Private Klinik in Neu Fahrland ist ein Fachzentrum für Psychosomatik und stationäre Psychotherapie. Sie gehört zur bundesweiten Gruppe „Dr. Ebel Fachkliniken“. Zum Behandlungsspektrum gehören Krankheitsbilder wie Burnout, Posttraumatische Belastungsstörung, Trauerbewältigung, Persönlichkeitsstörung oder Tinnitus.

Verlegung spezieller Covid-Fälle

Dass dort nun auch bis zu 20 Covid-Patienten betreut werden können, „entlastet uns sehr“, sagt Hans-Ulrich Schmidt, Geschäftsführer der städtischen Klinikgruppe „ Ernst von Bergmann“. In der Heine-Klinik sowie in weiteren Reha-Kliniken, die Bettenkapazitäten anbieten, sollen aber nur spezielle Fälle behandelt werden. „Es geht um die Fälle mit abklingender Infektion“, erklärt Schmidt, „vor allem, wenn einerseits noch eine stationäre Behandlung nötig ist, aber auch eine psychische Grunderkrankung vorliegt.“

Lesen Sie auch:

Diese Fälle sollen aus dem großen Krankenhaus in die kooperierenden Häuser verlegt werden. Dazu zählen auch die Reha-Kliniken der Recura in Beelitz-Heilstätten und der Varned in Höhenstücken. Sie gehören dem Versorgungscluster Corona West an, zu dem sich die Kliniken des westlichen Brandenburgs schon im Frühjahr zusammengeschlossen haben. Die Heine-Klinik ist dort nicht Mitglied.

Über das Versorgungscluster Corona West (VCC) Das VCC West ist eine Kooperation von Kliniken aus Brandenburg an der Havel, Potsdam, Potsdam-Mittelmark, Teltow-Fläming und dem Havelland. Das Versorgungsgebiet umfasst mit mehr als 800.000 Einwohnern etwa ein Drittel der Einwohner des Landes Brandenburg. Die zentrale Koordinierungsstelle befindet sich im Städtischen Klinikum Brandenburg. Ziel ist die optimale medizinische Versorgung aller Patienten unter Berücksichtigung der vorhandenen Gesamtressourcen. So soll auch die Funktionsfähigkeit des Bergmann-Klinkums als zentraler Schwerpunktversorger gesichert werden. Das VCC hat folgende Mitglieder: Städtisches Klinikum Brandenburg, Recura-Kliniken Beelitz-Heilstätten, Johanniter-Krankenhaus Treuenbrietzen, St. Marienkrankenhaus Brandenburg, Asklepios Klinikum Brandenburg, Klinikum Westbrandenburg (Kinderklinik), Vamed Klinik Hohenstücken, Havelland Kliniken Rathenow und Nauen, Reha Klinik Oberlin Bad Belzig, Evangelisches Diakonissenhaus Lehnin, Ernst-von-Bergmann-Klinikum Potsdam und Bad Belzig, Alexianer St.-Josefs-Krankenhaus Potsdam, Evangelisches Zentrum für Altersmedizin Potsdam, Oberlinklinik Potsdam, Evangelisches Krankenhaus Ludwigsfelde-Teltow und KMG Klinikum Luckenwalde.

Innerhalb des Clusters wächst die Zahl der Betten für Covid-Patienten immer weiter. Ab Montag stehen laut Schmidt 320 Plätze zur Verfügung, davon 90 im Bergmann-Klinikum. Hinzu kommen die speziellen Kapazitäten in den Reha-Kliniken.

„Ich bin froh, dass uns auch das Gesundheitsministerium dabei unterstützt“, sagt Schmidt. Es vergebe derzeit „selektive Krankenhausaufträge“. Das heißt, die Häuser dürfen für einen befristeten Zeitraum Corona-Patienten behandeln, was üblicherweise nicht in ihrem zugelassenen Aufgabenbereich gehört, und können dies auch finanziell abrechnen.

Von Alexander Engels