Covid-Stationen sind voll an mehreren Brandenburger Kliniken

Potsdam

Die Gesundheitsämter in Brandenburg haben am Wochenende fast 1000 Corona-Neuinfektionen in Brandenburg registriert. Das teilte das Gesundheitsministerium mit. Von Samstag auf Sonntag seien 422 neue Fälle gemeldet worden, vom Freitag zum Samstag waren es 536. Die Zahl der Sterbefälle im Zusammenhang mit Covid-19 erhöhte sich um insgesamt 15 auf 302. Cottbus meldete am Sonntag 39 neue Fälle und damit 224 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Den höchsten Wert bei dieser so genannten Sieben-Tage-Inzidenz meldete das Ministerium für den benachbarten Landkreis Spree-Neiße mit 246,2.

Brandenburg/Havel nimmt keine neuen Covid-19-Patienten mehr

In Westbrandenburg setzt die steigende Zahl ernster Covid-Verläufe die Kliniken zunehmend unter Druck: Das städtische Klinikum Brandenburg/Havel meldete am Samstag, dass „die Aufnahme für Covid-19-Patienten an der Kapazitätsgrenze“ angekommen sei. „Neuaufnahmen von Covid-19 Patienten und Covid-19 Verdachtsfällen sind aktuell nicht mehr möglich“, schreibt die Klinikleitung. Patienten würden weitergeleitet in Partnerkrankenhäuser. Die Covid-Intensivbetten seien aller Voraussicht nach binnen Kürze vergeben. In der Abklärungsstation des Krankenhauses, wo Corona-Verdachtsfälle untergebracht werden, seien alle 36 Betten belegt. Man bereite eine Erweiterung des Covid-Bereichs vor. Notfälle würden aber aufgenommen.

Anzeige

Bergmann-Krankenhaus: Die Belastung ist hoch

Im Potsdamer Klinikum Ernst von Bergmann sind von den 16 Covid-Intensivbetten mit Beatmungsgeräten 15 belegt, wie Krankenhaus-Chef Hans-Ulrich Schmidt am Sonntagnachmittag der MAZ bestätigte. „Die Belastung ist hoch, erste Grenzen sind erreicht“, so Schmidt. Jedoch bewähre sich jetzt der Verbund von zehn Kliniken im Westen des Bundeslandes („Versorgungscluster Westbrandenburg“), der als Reaktion auf die erste Infektionswelle im Frühjahr gegründet wurde. Covid-Patieten etwa, die in Potsdam auf dem Weg der Besserung seien, würden nach Bad Belzig ( Potsdam-Mittelmark) verlegt.

Sowohl in Potsdam wie Brandenburg/Havel werden bereits Bettenkapazitäten freigemacht, indem andere Behandlungen heruntergefahren werden. Schmidt versicherte, bei einer weiteren Zunahme der Fälle könnten die Häuser weitere Betten aufmachen. Sehr weit in die Zukunft könne man derzeit nicht schauen: „Eine seriöse Prognose bis Weihnachten kann ich nicht abgeben“, so der Potsdamer Klink-Chef.

Oberbürgermeister Schubert : „Es wird eine enge Geschichte“

Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD) beurteilte die Kapazität der Kliniken in Westbrandenburg so: „Es wird eine enge Geschichte, man kann es aber schaffen.“ Das gehe nur auf dem Wege der Zusammenarbeit im Verbund.

Die Havelland Kliniken mit Hauptsitz in Nauen teilten am Freitag mit, dass sie sich, um der Corona-Patienten Herr werden zu können, in Nauen auf Covid-Fälle konzentrieren. Andere Erkrankungen würden „vor allem am Standort Rathenow behandelt“, so Geschäftsführer Jörg Grigoleit. Im Frühjahr habe die durchschnittliche Anzahl von Corona-Patienten stets im einstelligen Bereich gelegen, in den vergangenen Wochen seien im Durchschnitt hingegen 17 Infizierte auf den Stationen.

Neben den genannten gehören Krankenhäuser in Ludwigsfelde, Luckenwalde, Treuenbrietzen, Koster Lehnin und andere Häuser in Potsdam zu dem Versorgungscluster – insgesamt zehn.

Von Ulrich Wangemann