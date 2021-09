Babelsberg

Nach einiger Verzögerung ist es bald soweit: Das Berliner Coworkingspace-Café Sankt Oberholz kommt nach Potsdam. Genauer: Nach Babelsberg, in das ehemalige Postgebäude am S-Bahnhof. Hinter dem Projekt steht Unternehmer Ansgar Oberholz. Das „St. Oberholz“ am Rosenthaler Platz in Berlin war um 2005 einer der ersten Orte in Deutschland, an dem mobiles Arbeiten mit WLAN und Laptop populär wurde.

Altes Gebäude, neue Kundschaft

Eigentlich sollte das nun fünfte Café in Babelsberg lange geöffnet sein. „Doch durch das Amt hat es Verzögerung gegeben, bis wir eine Baugenehmigung hatten“, berichtet Oberholz. Nun ist der Eröffnungstermin absehbar. Mitte November soll das alte Postgebäude endlich wieder die Türen für neue Kundschaft öffnen. Diese wird sich wahrscheinlich sehr von der altbekannten Kundschaft unterscheiden. Denn: Die das Gebäude ist jetzt ein Ort des Coworkings. Was bedeutet das? Unter Coworkingspaces versteht man Räumlichkeiten, die Berufstätige anmieten können, sollte es im Homeoffice zu langweilig werden – ganz kurzfristig für wenige Stunden oder dauerhaft. Internet, Wasser und Kaffee sind in der Schreibtischmiete inbegriffen. So entstehen Bürogemeinschaften auf Zeit.

Kaffee und Konferenzen

Den Aspekt des Coworkings verknüpft Oberholz mit dem des Cafés. „In der ehemaligen Schalterhalle wird ein öffentliches Café Platz finden, das jeder zum Kaffee trinken oder eben zum Arbeiten nutzen kann. Das wird ein kleiner Bereich vorne sein“, berichtet der Unternehmer.

Die Schalterhalle werde laut Oberholz „bezaubernd und in einem zeitgemäßen Design“ gestaltet sein. Hinter der Schalterhalle werde sich dann der nichtöffentliche Bereich befinden, für den ein Ticket nötig sein wird. Dort findet dann das Coworking statt. Kleinere Veranstaltungen oder Konferenzen könnten beispielsweise auch dafür genutzt werden. Diese neue Kundschaft wird voraussichtlich nicht schwer zu finden sein. „Es gibt bereits jetzt großes Interesse und eine rege Nachfrage“, berichtet Oberholz.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Alte Post in Babelsberg. Quelle: Bernd Gartenschläger

Pläne für die Zukunft

Für das Frühjahr plant der Unternehmer auch den Außenbereich zu bespielen. Man arbeite bereits an einem Konzept. Die erhofften Geschichten und Anekdoten von Potsdamern zum ehemaligen Postgebäude habe er noch nicht erhalten. Sie seien aber immer noch sehr willkommen. „Wir würden die Geschichten dann beispielsweise an den Wänden visualisieren“, erzählt Oberholz. Was genau daraus gemacht wird, komme auf die möglichen Geschichten an. „Das lassen wir auf uns zukommen.“

Von Naomi Gyapong