Erster Nutzer für „Denkfabrik“ am Jungfernsee

Nauener Vorstadt

SimpliOffice wird der erste Mieter des neuen Think Campus am Jungfernsee. Der Coworking-Anbieter aus Berlin mietet etwa 1400 Quadratmeter im Erdgeschoss. Wie der Campus-Betreiber Driven am Donnerstag mitteilte, ist der Einzug zum 1. November geplant. Die Laufzeit des Mietvertrags beträgt zehn Jahre, mit Verlängerungsoptionen. In einem zweiten Schritt plant SimpliOffice, weitere rund 400 Quadratmeter Gastronomiefläche im Erdgeschoss anzumieten. Damit erhält das Erdgeschoss eine vielfältige und lebendige Nutzung, von der auch die gemeinschaftliche Arenafläche profitieren wird, die von SimpliOffice sowie von allen anderen Mietern genutzt werden kann.

Begleitende Dienste auch mit Sport

Das Konzept des jungen Unternehmens SimpliOffice sieht nicht nur Arbeitsplätze (Workplaces) für unterschiedliche Teamgrößen und Arbeitsformen vor, sondern auch Raum für Meetings, Veranstaltungen und große Events. Die Arbeitsplätze sind mit modernster Technik ausgestattet. Vor Ort gibt es begleitende Dienstleistungen wie Catering, Reinigungs- und Wäscheservice, Gesundheitsmanagement, Physio- und Osteopathie, Sport- und Fitnessbereich sowie Duschen und Entspannungszonen. Mit Integrationsdiensten und einem „Incubation-Manager“ umfasst das Angebot auch Beratung für eine internationale Klientel und für junge Unternehmen, die schnell wachsen wollen.

Anzeige

Gemeinschaft und Identität für viele Nutzer

„Mit SimpliOffice als erstem Mieter sehen wir uns in unserer Überzeugung bestärkt, dass der Think Campus ein lebendiger und komfortabler Bürostandort für innovative Branchen wird“, erklärte Togrul Gönden, Geschäftsführer von Driven, am Donnerstag: „Wir erreichen mit diesem Mieter wertvolle Synergieeffekte für alle: Die anderen Unternehmen im Gebäude können selbst Mitglieder von SimpliOffice werden und deren Veranstaltungsflächen und Services nutzen. So wird Gemeinschaft und Identität entstehen.“

Weitere MAZ+ Artikel

SimpliOffice erwartet „kleines Silicon Valley “

„Wir freuen uns darauf, unser neues Zuhause im Think Campus zu beziehen“, sagt Dirk Griesinger, Geschäftsführer von SimpliOffice: „Der Standort nahe des Jungfernsees mit seiner Konzentration von Wissenschaft und Technologie ist ideal für uns, denn er vereint Arbeit mit Lebensqualität. Wir glauben daran, dass der Campus Jungfernsee sich zu einem kleinen Silicon Valley entwickeln wird und viele hochpotenzielle Unternehmen an einem Standort bündelt.“

Driven Investment entwickelt mit dem Think Campus nahe dem Jungfernsee zwei Gebäude mit einer Mietfläche von rund 10.800 Quadratmetern in direkter Nachbarschaft zum SAP Innovation Centers. Der architektonische Entwurf stammt von den Architekten Bollinger + Fehlig. Im September 2020 feiert der Think Campus seine Fertigstellung.

Was macht Driven Investment?

Die Driven Investment GmbH wurde im Dezember 2018 in Berlin gegründet. Als neuer Player im Segment Projektentwicklung und Investment ist das Unternehmen mit einem deutschlandweiten Logistik-Portfolio sowie der Entwicklung des Potsdamer „Think Campus“ (seit Januar 2019) gestartet. Hinter Driven stehen Gesellschafter mit langjähriger Erfahrung in der Immobilienbranche. Geschäftsführer des Unternehmens ist Togrul Gönden, geschäftsführende Gesellschafter sind Ingo Holz, Thorsten Krauß und Ingo Weiss.

Von maz-online/ rai