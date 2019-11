Er ist einer der Vordenker der Berliner Startup-Szene. Jetzt will Ansgar Oberholz auch in Potsdam das Arbeiten revolutionieren – mit einer Babelsberger Ausgabe seines Coworkingspace-Cafés. Im großen MAZ-Interview verrät er, was er über Babelsberg weiß – und er klärt ein für allemal, ob er ein Hipster ist.