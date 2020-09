Coworking in Potsdam: Entstehen zu viele Flächen?

Potsdam

Das Arbeiten von zu Hause oder unterwegs ist durch die Corona-Einschränkungen zum großen Thema geworden. Der Begriff „Co-Working“ nimmt dabei eine besondere Rolle ein – überall in der Stadt entstehen flexible Büroräume für ganz kleine und auch große Unternehmen, die je nach Bedarf mitwachsen oder schrumpfen und auf den Kontakt zu Gleichgesinnten setzen.

Acht verschiedene Anbieter solcher Co-Working-Spaces gibt es bereits, dazu kommen die fünf städtischen Gründerzentren. Mit St. Oberholz am Bahnhof Babelsberg und SimpliOffice am Jungfernsee kommen weitere Projekte an den Markt, in drei Jahren dann mit dem Kreativquartier an der Plantage das vielleicht prominenteste und größte Beispiel für flexible Büroflächen. Allein dort sind 20.000 Quadratmeter nutzbare Fläche geplant. Droht hier ein Überangebot und am Ende gar Leerstand? Eine Blase im Bereich der Gewerbe-Flächen?

Das „Haus am Platz“ steht auf dem Kutschstallhof am Neuen Markt und ist ein Jahr nach der Eröffnung zu großen Teilen ausgelastet. Quelle: Bernd Gartenschläger

Hohe Auslastung trotz Corona

Der Berliner Anbieter „Unicorn“ bewirbt auf Immobilienportalen sein „Haus am Platz“ auf dem Kutschstallhof am Neuen Markt noch immer, obwohl der von der Hasso-Plattner-Stiftung errichtete Bau bereits im Sommer 2019 eröffnet worden ist. „Generell ist Potsdam als Standort deutlich schwieriger als Berlin, München, Köln oder Hamburg. Da merken wir einen Unterschied. Es hat hier deutlich länger gedauert, das Haus zu füllen“, sagt Unicorn-Geschäftsführer Florian Kosak. „Die Innovations- und Digitalisierungsbereitschaft scheint mir hier geringer zu sein“, sagt er über die vorherrschende Unternehmenskultur.

Doch „Haus am Platz“ sei alles andere als leer, betont er. Über 70 Prozent der rund 1600 Quadratmeter Flächen sind mittlerweile vermietet - mehr als vor Beginn der Corona-Krise. Die Pandemie wiederum zwang manche Unternehmen zum Auszug, die Auslastung fiel zwischenzeitlich auf 30 Prozent. Die Filmproduktionsfirma Barefoot Films von Til Schweiger etwa hatte eine ganze Etage wieder verlassen.

Das „Haus am Platz“ von innen. Quelle: Martin Dziuba

„Unser Space hat sich schon jetzt etabliert“

Derzeit herrscht eine kleinteilige Mischung vor: Architekten, Steuerberater, eine Firma aus der Gesundheitswirtschaft und eine Bauträgerberatung gehören derzeit zu den Mietern. Vor dem großen Kreativquartier, das in unmittelbarer Nähe entsteht, fürchtet sich Kosak nicht. „Das ist so lange hin, da mache ich mir keine Sorgen. Unser Space hat sich schon jetzt etabliert. Wir bleiben da“, sagt er.

Florian Kosak ist Geschäftsführer von Unicorn, einem Anbieter von Coworking-Spaces, unter anderem in Potsdam auf dem Kutschstallhof am Neuen Markt Quelle: Unicorn

Nun will sich auch SimpliOffice in Potsdam mit seinem dritten Standort nach Leipzig und Berlin etablieren. Im November eröffnet der Anbieter im „Think Campus“ am Jungfernsee das erste von gleich zwei neuen Bürohäusern. Vom Einzelarbeitsplatz bis zum größeren Office für Dutzende Mitarbeiter reichen da die Möglichkeiten.

Geschäftsführer Dirk Griesinger preist die Vorzüge des Hauses: Restaurantkantine, Sportangebote, ein architektonisch interessantes Atrium, das für Messen und andere Veranstaltungen dienen kann. Ein Überangebot an flexiblen Büroflächen fürchtet auch er nicht. „Das Verhältnis von Gewerbe zu Coworking-Flächen ist in Berlin und Leipzig viel höher als in Potsdam“, sagt er und winkt vor einer Blase ab.

SimpliOffice eröffnet im November diesen Neubau im „Think Campus“ am Jungernsee. . Quelle: Peter Degener

Konzerne testen neue dezentrale Strukturen

Griesinger ist mit seiner Recruiting-Firma „Interim Group“ nah am Arbeitsmarkt und den Wünschen etablierter Konzerne. „Der Markt dreht sich gerade. Auch große Unternehmen denken über Remote-Arbeiten nach, aber da geht es nicht um Home Office, sondern um dezentrale Arbeitsstätten“, sagt er.

„Lasst sie da arbeiten, wo sie leben, etwa im Speckgürtel, auch wenn das Unternehmen in Berlin sitzt“, fasst er die Devise zusammen. Wenn Unternehmen Probleme damit bekommen, ihre Fachkräfte an ihrem Hauptsitz zu finden, würden sie ihre Teams auch in kleineren Städten arbeiten lassen.

Dirk Griesinger blickt in das Atrium des Hauses, das auch für Veranstalungen genutzt werden kann. Quelle: Peter Degener

Sogar eine Bank will bei SimpliOffice Mieter werden

Denjenigen, die ein Überangebot an Büroflächen für die Kultur- und Kreativwirtschaft fürchten, zieht Griesinger schnell den Zahn. „Wir reden bei unseren Mietern nicht vom Start-Up, sondern vom etablierten Mittelstand und von Konzernen, die von ihren bisherigen Strukturen weg wollen.

In Leipzig will eine gediegene Bank mit 35 Leuten bei uns einziehen. Die wollen lernen, was so eine Arbeitsumgebung für ihre anderen 1000 Angestellten bedeutet“, sagt Griesinger. Die hohen Anforderungen an IT-Sicherheit oder Datenschutz würden auch flexible Gewerbebauten erfüllen können. „Wer sich bei uns einmietet, will sich digitalisieren und sein Personal intelligent aufbauen“, sagt Dirk Griesinger.

Dirk Griesinger ist Chef von SimpliOffice und der Interim Group, die Unternehmen bei der Personalentwicklung berät. Quelle: Peter Degener

Die Corona-Pandemie habe als „Turbo“ gewirkt, so seine Erfahrung im Recruiting-Bereich: Viele Unternehmen hätten nun verstanden, dass Mitarbeiter auch anderswo eine gute Arbeit leisten – und auch auf dem Dorf wohnen und zugleich für einen Konzern arbeiten könnten.

Die Gründerzentren der Stadt sind nahezu ausgelastet

Auch die Wirtschaftsförderung der Stadtverwaltung sieht keine Anzeichen eines Überangebots und drohenden Leerstands: „Es ist aktuell nicht davon auszugehen, dass es in Potsdam durch den aktuellen Trend zu einer Arbeitsplatz-Kultur des mobilen oder heimischen Arbeitens zu einem Überangebot an Gewerbeflächen kommt. Auch die städtischen Gründerzentren seien „nahezu vollständig ausgelastet“, es gebe anhaltende Nachfrage.

Mit Blick auf das Jahr 2030 hat man den notwendigen Bedarf an Gewerbeflächen aller Art untersucht – die Ergebnisse sollen zum Jahreswechsel vorgestellt werden. Das Thema Coworking wird darin allerdings nicht gesondert betrachtet.

Von Peter Degener