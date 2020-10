DAK-Report: Mehr kranke Potsdamer im ersten Halbjahr 2020 als im Vorjahr

Potsdam

Corona wirkt sich auf die Gesundheitsstatistik aus. Das geht aus dem aktuellen Gesundheitsreport der Krankenkasse DAK hervor. Insgesamt ist der Krankenstand in Potsdam und auch in Brandenburg im ersten Halbjahr 2020 deutlich höher als 2019. Laut Report nahm die Zahl der Erkrankungen während der Corona-Pandemie im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 0,4 Prozentpunkte zu. Mit 4,7 Prozent gab es in Potsdam einen niedrigeren Krankenstand als im Landesdurchschnitt, der bei 5,3 Prozent lag. Damit waren an jedem Tag von 1.000 Arbeitnehmern 47 krankgeschrieben.

Zahlen gleich auf mit Grippejahr 2018

Dass Corona sich insgesamt auf die Gesundheitsstatistik auswirkt, zeigt auch Platz zwei der häufigsten Krankschreibungen: Hier liegen im ersten Halbjahr in Potsdam die Erkrankungen des Atmungssystems, zu denen sowohl ein leichter Schnupfen, die Grippe, Bronchitis und Infektionen mit dem Corona-Virus gezählt werden. 201 Fehltage je 100 Versicherte wurden im ersten Halbjahr dieses Jahres gezählt – interessanterweise genauso viele wie im ersten Halbjahr 2018. Das Jahr galt als starkes Grippejahr, wie DAK-Pressesprecher Stefan Poetig auf Anfrage sagt. In den ersten sechs Monaten von 2019 lag die Zahl hingegen lediglich bei 163 Fehltagen je 100 Versicherten.

Die Auswertung der Zahlen hinsichtlich der Atmungssystemerkrankungen zeige auch, dass die Möglichkeit der telefonischen Krankschreibung scheinbar nicht ausgenutzt werde, wie Poetig sagt. Von März bis Ende Mai konnten sich Patienten mit leichten Erkältungssymptomen aufgrund der Pandemie telefonisch krankschreiben lassen. Da die Zahlen aber nicht höher als im Jahr 2018 ausfallen, in dem ein persönlicher Besuch beim Arzt nötig war, gehe man davon aus, dass die Patienten verantwortungsvoll mit der Regelung umgehen. Seit Montag dieser Woche ist eine telefonische Krankschreibung übrigens erneut möglich.

Potsdamer leiden unter Rückenschmerzen

Die die meisten Ausfalltage entfielen laut Studie im ersten Halbjahr 2020 allerdings auf sogenannte Muskel-Skelett-Erkrankungen, zu denen unter anderem Rückenleiden gehören. 215 Fehltage je 100 Versicherte zählte die Krankenkasse in den ersten sechs Monaten dieses Jahres, im ersten Halbjahr 2019 waren es nur 139. Die Zahl der Krankschreibungen nahm um rund 55 Prozent zu und verursachte damit den größten Anteil am Krankenstand in Potsdam.

Ob die deutliche Erhöhung der Krankheitsfälle mit verstärktem Einsatz der Arbeitnehmer im coronabedingten Home Office und damit nicht selten verbundenen schlechteren Sitzmöglichkeiten zusammenhängt, geht aus der Studie nicht hervor. „Wir betrachten die reinen Zahlen, nicht die Zusammenhänge“, sagt Poetig. Die Vermutung, dass nicht normgerecht eingerichtete Arbeitstische und -tische verantwortlich sind, liege zwar nahe, aber nachweisen könne das die Krankenkasse nicht.

Auf Platz drei der häufigsten Erkrankungen stehen bisher die psychischen Erkrankungen mit 147 Fehltagen je 100 Versicherten. In den ersten sechs Monaten 2019 lag die Zahl nur bei 124. Blickt man jedoch auf das gesamte Jahr 2019, waren psychische Erkrankungen in dem Jahr die zweithäufigste Ursache für Fehltage. An erster Stelle standen auch 2019 schon die Muskel-Skelett-Probleme. Sie waren mit 19,4 Prozent annähernd für jeden fünften Fehltag von Beschäftigten in Potsdam verantwortlich. Danach folgen psychische Leiden mit 19 Prozent vor Atemwegserkrankungen wie Bronchitis oder Sinusitis mit 17,8 Prozent auf dem dritten Rang.

Potsdamer sind weniger krank als der Durchschnittsbrandenburger

Insgesamt stand Potsdam im Landesvergleich 2019 gut da: 4,5 Prozent der Potsdamer waren durchschnittlich am Tag krankgeschrieben, das sind immerhin 0,8 Prozent weniger als im Landesdurchschnitt. Der höchste Prozentsatz findet sich in den Landkreisen Barnim und Elbe-Elster: Hier waren 2019 jeweils 5,7 Prozent der Einwohner pro Tag erkrankt.

Die DAK-Gesundheit ist nach eigenen Angaben eine der größten Krankenkassen Deutschlands, sie zählt rund 247.000 Versicherte im Land Brandenburg. Davon fließen allerdings nicht alle in den Gesundheitsreport mit ein, wie Stefan Poetig erklärt: „Die Auswertung liegt denjenigen zugrunde, denen im Krankheitsfall eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung beim Arzt ausgestellt wird.“ Dazu zählen alle Arbeitnehmer sowie Bezieher von Arbeitslosengeld I. In ganz Brandenburg liegt die Zahl dabei bei 111.909 Mitgliedern der DAK, in der Stadt Potsdam bei 6.426 Mitgliedern und in Potsdam-Mittelmark bei 7.965 Mitgliedern.

Von Sarah Kugler