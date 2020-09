Potsdam

Katarina Witt spricht im großen MAZ-Interview über ihre Eislauf-Karriere in der DDR und im Westen, ihre Erinnerungen an die Deutsche Einheit und die Liebe zu ihrer Wahlheimat Potsdam.

Die Feiern zur Wiedervereinigung haben Sie vor 30 Jahren wahrscheinlich aus der Ferne erlebt. Wissen Sie noch, wo das war, und mit welchen Gefühlen Sie das damals erlebt haben?

Katharina Witt: Das Eis war mir den größten Teil meines Lebens näher als alles andere, so dass ich die Wiedervereinigung nur von großer Ferne mitbekam. Wenn ich mich recht entsinne, war ich in Amerika. Wir waren in Vorbereitung auf eine neue große Tournee. Und mein Gefühl? Selbstverständlich habe ich mich gefreut, dass die Einheit kam. Aber ich habe mich ebenfalls gefragt: Geht nicht alles ein bisschen schnell? Ist das gründlich genug durchdacht? Wer will sich hier in den Geschichtsbüchern verewigen? Vielleicht sollte es auch so schnell gehen, um einen persönlichen historischen Fußabdruck zu schaffen? Doch in der Konsequenz war es absolut richtig, dass wir ein vereintes Deutschland geworden sind.

Ist das, was Sie sich von der Einheit erwartet haben, in Erfüllung gegangen?

Da es keinerlei Blaupause für so ein historisches Ereignis gab, ist man natürlich hinterher immer schlauer als vorher. Zunächst sollten wir mit großem Stolz auf alles Erreichte schauen, wie viele erfolgreiche neue Lebenswege beschritten wurden und dass wir seit 30 Jahren in einer funktionierenden Demokratie leben. Gerade dies lässt mich in den heutigen Zeiten sehr demütig sein. Jedoch können wir nicht die Augen verschließen vor den Dingen, die wirklich schief gingen. Definitiv gibt es aus dem ehemaligen Osten zu viele ältere Menschen, die enttäuscht waren, da es für sie Vereinigungsversprechen gab, die sich am Ende als leere Worthülsen herausstellten. Die das Gefühl nicht losbekommen, dass all das, was gut war, einfach weggefegt wurde. Es wurde zuviel „abgewickelt“. Das ist das Wort, das den Menschen weh tut – dieses Wort „abwickeln“. Die Treuhand hat „abgewickelt“, man hat Firmen „abgewickelt“. Viele Jahrzehnte Leben wurden „abgewickelt“. Menschen, die damals mit etwa 50 in der Blüte ihres Lebens standen, mussten plötzlich dieses Wort „Abwicklung“ hinnehmen – mit was für einer Härte und Kühle man das sagte. Es gibt einen sehr aufschlussreichen Film über die Treuhandanstalt, in dem die ehemalige Präsidentin Birgit Breuel sinngemäß zugibt: „Ja, es sind Fehler gemacht worden.“ Für die Aufarbeitung ist es so wichtig, auch ehrlich Resümée zu ziehen, egal auf welchem Gebiet!

Wie wurde dieser Umbruch damals in Ihrer Familie wahrgenommen?

Eltern sind dafür da, ihre Kinder zu beschützen und ihnen Halt zu geben. Daher haben meine Eltern generell ihre berechtigten Ängste und Sorgen von uns Kindern ferngehalten. So auch in der Wendezeit! Aber wenn ich mich heute in unsere Elterngeneration hineinversetze: Damals hat man Menschen, die genauso alt waren wie ich heute, zum großen Teil ihre beruflichen Perspektive genommen. Gleichzeitig hat man ihnen keine neuen Perspektiven geboten. Man wurde zum Teil überflüssig. Das lief eher nach dem Motto: Jetzt habt ihr die Freiheit, seid doch zufrieden. Es war eine Art, von oben herab auf Menschen zu blicken, die ein Leben lang fleißig waren. Nur eben in einem anderen politischen System, aber niemand kann was dafür, in welches Land er hineingeboren wird. Die Menschen arrangierten sich, bis sie auf die Straße gegangen sind und die Wende friedlich herbeigeführt haben. Sie wollten eine Veränderung. Für die fast 17 Millionen Menschen aus der DDR hat sich tatsächlich auch alles verändert – für den Großteil der Menschen im Westen blieb fast alles beim Alten.

Was halten Sie von einer Ost-Quote?

Nach 30 Jahren gibt es überhaupt keinen plausiblen Grund, warum gerade im Osten Deutschlands diejenigen, die politisch verantwortlich sind oder in führenden Positionen, nicht aus der Region stammen sollten oder dort schon jahrelang daheim sind. Da würde ich mir mehr Chancengleichheit wünschen.

Zur Galerie Zwei Mal Olympiasiegerin, vier Mal Weltmeisterin und sechs Mal Europameisterin, acht Mal DDR-Meisterin. Katarina Witt ist die erfolgreichsten deutschen Eiskunstläuferin.

Die DDR-Führung wusste sehr genau, was Sie an Ihnen hatte – Sie waren ein Vorzeigestar. Inwieweit war Ihnen das damals bewusst?

Das war mir schon bewusst. Durch meine sportlichen Erfolge und die Aufmerksamkeit, die ich weltweit dafür bekam, bin ich selbstverständlich da hineingewachsen. Letztendlich waren wir Sportler abhängig von dem, was man uns als Trainingsmöglichkeiten gab. Dass wir mit Weltspitzenleistung zurückzahlen mussten, war uns ebenfalls klar. Deshalb war der Druck immens. Ich hatte das Glück. dass meine Sportart etwas mehr Leichtigkeit, Schönheit und Glanz ausstrahlte als beispielsweise Schwimmer. Wir hatten, ob im Sommer- oder Wintersport, großartige Athletinnen und Sportler, aber irgendwie hat die westliche Welt sich von meiner Sportart, der Ausdrucksform, den Emotionen verzaubern lassen. Oder hoffentlich wenigstens von mir. Die DDR war dadurch weltweit in aller Munde und die Führung wusste um meine Popularität. Dass ich dadurch meine späteren beruflichen Wünsche durchsetzen konnte und mir ein paar Freiheiten erkämpfte, war mir schon klar. Aber ich wusste trotzdem immer, als Erstes muss die Leistung stimmen . Ich musste Goldmedaillen heimbringen. Das war aber auch in meinem eigenen Interesse (lacht).

Für die Dokumentation, die in der ARD am 3. Oktober ausgestrahlt wird, haben Sie noch einmal Ihre Stasi-Akte studiert, die insgesamt 3000 Seiten umfasst. Sie sind offenbar schon als Siebenjährige observiert worden. Was haben Sie bei dieser Lektüre empfunden?

Die Akte hatte ich 1993 endgültig weggelegt. Nachdem ich meine Autobiografie „Meine Jahre zwischen Pflicht und Kür“ beendet hatte, war es mir wichtig, anschließend den Deckel zu schließen. Als ich jetzt diese Stasi-Akte im Rahmen der Dokumentation noch einmal herausgeholt habe, war dies mit gemischten Gefühlen verbunden. Auf der einen Seite mit etwas Neugier. Andererseits ist mittlerweile so viel Zeit vergangen, dass ich denke: Okay, das ist einfach Teil meines Lebens! Jetzt hatte ich nur ein paar wenige Seiten aufgeschlagen und die haben mir dann wieder gereicht. Wie kann man eigentlich einen Menschen in allen Situationen so detailliert beobachten und Dossiers anfertigen, wo vieles aufgebauscht wurde, was eher banal war. Ganz ehrlich, es interessiert mich einfach nicht mehr.

Schon vor dem Mauerfall sind Sie auch im Westen ein Star geworden und jahrelang mit Eislaufshows durch Kanada und die USA getourt. Wie sind Sie dann mit dem Systemwechsel klargekommen?

Als Leistungssportlerin hatte ich in der damaligen DDR das große Glück, eine optimale Förderung zu bekommen – viel besser, als das zum großen Teil im Westen der Fall gewesen ist. Und nach dem Fall der Mauer konnte ich beruflich als Eisläuferin erneut meine Träume erfüllen, was in der DDR so nicht möglich gewesen wäre. Man hatte mir ja erlaubt, in Shows mitzuwirken. Aber sicherlich hatte man die Hoffnung, dass ich nach einem Jahr genug habe und ein ganz normales DDR-Leben fortsetze – vielleicht mit Sportstudium oder einer Ausbildung zur Trainerin.

Weltstar Katarina Witt Zwei Mal Olympiasiegerin, vier Mal Weltmeisterin und sechs Mal Europameisterin, acht Mal DDR-Meisterin. Katarina Witt ist die erfolgreichste deutsche Eiskunstläuferin. Noch zu DDR-Zeiten begann sie eine Karriere in den USA. Nach 1989 startete sie als Schauspielerin durch. 1965: In Staaken wird Katarina Witt am 3. Dezember 1965 geboren. Als Eiskunstläuferin wird sie von 1977 an von Jutta Müller beim im SC Karl-Marx-Stadt trainiert. Es ist der Beginn einer beispiellosen Karriere. 1981 holt Kati Witt ihren ersten DDR-Meistertitel, den sie bis 1988 verteidigt. 1988: Legendär wurde die „Battle of Carmens“ bei den Olympischen Spielen 1988 im kanadischen Calgary. Katarina Witt und ihre schärfste Konkurrentin, die US-Amerikanerin Debi Thomas, liefen beide ihre Kür zu Musik aus der Oper „Carmen“ von Georges Bizet. Nach Pflicht und Kurzprogramm hatten beide gleichauf gelegen. Mit vier geglückten Dreifachsprüngen und einem Doppelten Rittberger in der Kür entschied Witt das Duell für sich, weil Thomas gepatzt hatte. 1989: Als in Berlin die Mauer fiel war Kati Witt in den USA. Nachdem sie ihre Karriere im Leistungssport beendet hatte, startete sie 1988 eine für DDR-Verhältnisse recht ungewöhnliche Profikarriere. Der notorisch unter Devisenmangel leidende SED-Staat hatte ihr gegen Dollars ein Gastspiel bei der US-Eiskunstlauf-Show „Holiday on Ice“ erlaubt. Es war der Auftakt für ein neues Leben im Showgeschäft. Witt tourte mit der Eisshow zehn Jahre lang durch Nordamerika. Außerdem nahm sie mehrer Filmrollen an, unter anderem 1996 die Titelrolle in den von ihr coproduzieren Streifen „Die Eisprinzessin“. 1994: Noch einmal Olympia. 1994 kehrt Kati Witt zurück ins Amateurleben und start erneut bei den Olympischen Winterspielen im norwegischen Lillehammer. Sie trainiert wieder bei Jutta Müller, erreicht aber diesmal nur Platz Sieben. Danach kehrt sie ins Show-Geschäft zurück. 2006 wird sie Jurorin bei der RTL-Tanzshow „Let’s Dance“. Im selben Jahr produziert Katarina Witt für den TV-Sender Pro Sieben die Eislauf-Showserie „Stars auf Eis“. 2005: In Brandenburg an der Havel gründet Witt 2005 die Katarina-Witt-Stiftung, deren Ziel die medizinische Versorgung und Sportförderung von behinderten und verletzten Kindern aus Katastrophengebieten ist. 2020: Bei den Feiern zum 30. Jahrestag der Deutschen Einheit in Potsdam nimmt Katarina Witt an einer Podiumsdiskussion auf der Baustelle des Garnisonskirchturmes teil. Auf Arte war kürzlich eine Dokumentation über „ Katarina Witt – Weltstar aus der DDR“ zu sehen. Derzeit noch abrufbar in der Mediathek.

Trotz Ihrer großen Erfolge als Profi sind Sie dann noch einmal in den Amateur-Status zurückgekehrt, um an den Olympischen Spiele 1994 in Lillehammer teilnehmen zu können. Warum?

Ich war drei Jahre pausenlos unterwegs, von Tournee zu Tournee, von Stadt zu Stadt. Diese Entscheidungsfreiheit, endlich alles tun zu können, gab mir keine Pause. Dann hatte ich durch eine Tourneepause Zeit zum Nachdenken und nutzte die Chance, die sich bot, nochmals bei Olympia dabei sein zu können. Am Ende war dieses Erlebnis, Teil dieser gemeinsamen deutschen Mannschaft zu ein, ein emotionales Nachhausekommen in das vereinte Deutschland.

Sie gelten als großer Familienmensch. Stimmt es, dass Sie auch teilgenommen haben, um Ihrer Familie die Möglichkeit zu geben, einmal bei Olympia dabei zu sein?

Ja, ich wollte meine Leidenschaft für meinen Sport mit den Menschen teilen, die mir am liebsten sind. Meine Eltern konnten zum allerersten Mal zu Olympischen Spielen anreisen. Davor war das nur bei den Welt- oder Europameisterschaften im sozialistischen Ausland möglich gewesen. Ich habe dann in Lillehammer ein Haus gemietet für meine Familie. Angedacht war, dass da vielleicht acht bis zehn Familienmitglieder und Freunde wohnen, am Ende wurden es wahrscheinlich 20. Mein Papa musste für immer mehr Leute kochen und Betten waren erst recht nicht genügend da. Zu sechst wurde sich das Schlafzimmer geteilt – sie haben jede Nacht ausgelost, wer im Bett schlafen durfte und wer auf dem Teppich. Von der Eisläuferin Tanja Szewczenko haben die Mutti und ihre Freundin ebenfalls noch in meinem Haus Quartier bezogen. Sie hatten sich unterwegs eine Luftmatratze gekauft, aber es stellte sich dann beim Aufblasen heraus, dass das es ein Schlauchboot war (lacht).

Leistungssport in der DDR galt als Drill – haben Sie das auch so empfunden oder hat Ihnen das Sportsystem auch etwas fürs Leben mitgegeben?

Diejenigen, die den Leistungssport bis und über die Schmerzgrenze hinaus machen, wissen, man kann den Titel eines Weltmeisters oder Olympiasiegers nur über extremen Fleiß und Durchhaltevermögen erringen und wenn man oft genug über die Schmerzgrenzen hinausgeht. Für mich gehörte der Drill irgendwie dazu. Nur mit freundschaftlichem Zureden „Dürfte ich dich bitten, zwei Küren hintereinander zu laufen?“, geht es mit einer Fünfzehn- oder Sechzehnjährigen nicht vorwärts. Niemand geht freiwillig an seine Schmerzgrenze. Da braucht es das Fingerspitzengefühl des Trainers oder eben die direkte Ansage. Zuckerbrot und Peitsche, das hat bei mir funktioniert dank meiner Trainerin Frau Müller „ Bismarck“.

Es wird die Anekdote kolportiert, dass Sie immer noch mit Ihrem DDR-Führerschein fahren. Stimmt das?

Ich bin tatsächlich noch mit meinem Original-Führerschein von 1985 herumgefahren und wurde auch ein- oder zweimal angehalten. Die Polizisten haben dann geschmunzelt und gesagt: Sie wissen schon, dass es mittlerweile neue Führerscheine gibt? Selbst meine Stempelkarte ist noch drin. Man hat ja früher Stempel bekommen, wenn man zu schnell gefahren ist, und die sind alle noch drin. Erst am Dienstag wurde mein alter Führerschein mit „ungültig“ abgestempelt und das letzte Stück funktionierende Vergangenheit verschwindet jetzt endgültig in der Erinnerungsschublade.

Am 3. Oktober werden Sie im Rahmen der Einheitsfeiern in Potsdam auf der Bühne an der Baustelle des Garnisonkirchturms zu Gast sein und als Zeitzeugin die Einheit reflektieren. Wie kam das zustande?

Die Pastorin an der Nagelkreuzkapelle, Cornelia Radeke-Engst, hatte mich angefragt. Es gibt einen Nachmittagstalk mit der Kabarettistin Barbara Muster und dem Historiker Thomas Wernicke. Und ich werde aus meiner Sicht als Leistungssportlerin erzählen.

In Potsdam sind Sie ja auch als Unternehmerin aktiv, mit dem Sportstudio „Kurvenstar by Katarina Witt“ an der Schiffbauergasse. Wie haben Sie die Zeit des Lockdowns erlebt?

Seit wir im November 2019 die Eröffnung gefeiert haben, hat das Sportstudio viele Fans gefunden. Als neues Start-up-Unternehmen hat mich der neunwöchige Lockdown, wie viele Menschen, einige schlaflose Nächte gekostet. Die Welt kam zu einem völligen Stillstand, nur nicht die Ängste der Menschen. Diese langanhaltende, verordnete Ziellosigkeit, die ja zum Teil in vielen Wirtschafts- und Kulturzweigen noch bis heute anhält, hat traurigerweise zahlreichen Menschen ihre Lebensplanung oder Lebensleistungen zunichte gemacht. Während vielleicht viele Menschen die Zeit nutzen konnten, kochen zu lernen, alte Hobbys für sich neu zu entdecken, oder eben mal ihr Leben zu entschleunigen, war ich rastloser als normal. Ich war mir meiner Verantwortung für meine Mitarbeiter sehr bewusst, die durch diese schwierige Zeit gemanagt werden mussten. Anschließend haben wir mit gemeinsamer Kraft und großem Optimismus weiter gemacht. Unsere Mitglieder sind dankbar, dass wir im Sportstudio mit ungebremsten Elan für sie da sind. Gerade die Corona-Zeit macht ihnen noch bewusster, wie wichtig Sport für ihre Gesundheit und das Immunsystem ist. Die derzeit nachhaltigste Investition die man tätigen kann, in seine eigene Gesundheit!

Nachdem sie ja schon an vielen tollen Orten auf der ganzen Welt gelebt haben – gibt es etwas, das Potsdam auszeichnet und das Sie besonders mögen?

Ich habe mich nirgendwo lange aufgehalten. Das Phänomen mit Covid-19 war, dass ich plötzlich durch mein Unternehmen in Potsdam „gefangen“ war. Dadurch habe ich dann die Stadt entdeckt, wofür ich eine große Dankbarkeit empfinde. Lebensqualität bedeutet mit zunehmendem Alter auch, jederzeit in diese erholsame Nachbarschaft rausgehen zu können, die wunderbare Landschaft zu genießen, die es aber auch zu beschützen gilt. Über mein Sportstudio habe ich auch tolle Menschen kennengelernt – übrigens aus allen Regionen unseres Landes – und dadurch auch Potsdam für mich noch einmal neu entdeckt. Außerdem ist es ein Genuss, dass die Traufhöhen so niedrig sind. Diese Gemütlichkeit und die Geschichte der Stadt sind faszinierend. Da hat auch die Denkmalbehörde in den letzten Jahren vieles richtig gemacht. Was für ein historisches, wunderschönes Kleinod, das immer mehr aus dem Schatten einer großen Stadt heraus tritt.

Potsdam ist ja auch eine Wasser-Stadt. Eignet sich zum Beispiel der Heilige See im Winter zum Eislaufen?

Vor drei oder vier Jahren war der Heilige See zugefroren. Das war so romantisch, wie ein Gemälde von Brueghel, mit all den Schlittschuhläufern drauf. Ich bin allerdings mit meinen Stiefeln über das Eis gerutscht. Das war schon lustig, denn die Leute haben zu mir gesagt: „Na, Frau Witt, das sind doch wohl die falschen Schuhe, die Sie jetzt gerade anhaben.“ Wenn der See das nächste Mal zugefroren ist, werde ich auf jeden Fall in meinen Schlittschuhen eine Runde drehen.

Von Ildiko Röd