Potsdam

Wer heute noch einen grauen oder rosafarbenen Papierführerschein führt, muss diesen bei der Stadtverwaltung Potsdam gegen den aktuellen EU-einheitlichen Kartenführerschein umtauschen. Die Zeit drängt für die Jahrgänge 1953 bis 1958. Dazu gehört Peter-Heinz Degener aus Potsdam, der 1970 seine Fahrerlaubnis gemacht- und ganz besondere Erinnerungen mit seinem alten „Lappen“ verbindet.

Lesen Sie auch Jetzt wird es Zeit: So tauschen Potsdamer Senioren den alten Führerschein um

Warum haben Sie die Fahrerlaubnis nie gegen eine Chipkarte getauscht?

Peter-Heinz Degener: Weil ich die Fahrerlaubnis liebe, allein wegen des alten Fotos. Und sie ist ja immer noch gültig, auch im Ausland, wobei ich dort nur selten Auto gefahren bin. In Tschechien, Ungarn oder Polen bin ich immer auf Risiko gegangen.

Sie haben vor fast 52 Jahren den Führerschein gemacht. Wie lief das ab?

Das war im April 1970, ich wurde gerade 15 und wollte Moped fahren. In der Theorie-Schulung waren ausschließlich Jungs. Das kostete zehn Mark und fand in einer Schule in Potsdam West statt. Eine schriftliche Prüfung gab es nicht und im Anschluss an den Unterricht gingen wir auf den Schulhof, wo jeder eine Schleife mit dem Moped fahren musste. Zwei Wochen später bekam ich meine Fahrerlaubnis ausgehändigt. Mit 18 habe ich dann den Motorradführerschein gemacht. Diesmal mit Theorieprüfung, aber eine erneute praktische Prüfung war nicht nötig. Ich hab mir eine MZ ES 175/2 geholt. Letztes Jahr habe ich genau so ein Modell wieder aufgetrieben und fahre damit ab und zu.

Mit 18 Jahren holte Peter-Heinz Degener sich ein Motorrad MZ ES 175/2. Seit 2021 fährt er das gleiche Modell wieder. Quelle: Julius Frick

In welchem Zustand ist die Fahrerlaubnis heute?

Ich hab sie zehn Jahre später verloren. Meine heutige Fahrerlaubnis wurde 1981 neu ausgestellt. Da die Gültigkeit nicht begrenzt war, hätte ich sonst tatsächlich noch mein Passfoto als 15-Jähriger mit langen Haaren im Führerschein. Beim Dokument von 1981 hat sich der Faden der Umschlagseite aufgelöst. Aber das Innere ist intakt.

Der Staat existiert nicht mehr. Die Fahrerlaubnis ist noch gültig. Quelle: Julius Frick

Welche besondere Erinnerung haben Sie an den Führerschein?

Als ich die Fahrerlaubnis am 24. April 1970 bekam, hatte ich noch kein eigenes Moped. Da gab es Anmeldezeiten, das dauerte etwa ein Jahr. Ich hatte mich bei einem Motorradladen am Findling in Babelsberg angemeldet auf einen Simson Star SR4-2, der 1185 Mark kostete. Ich hatte Glück, mein Kumpel Bolle bekam ein Moped und vermachte mir schon im September 1970 seine Anmeldung. Ich hatte das Moped gerade 14 Tage, als mein Klassenkamerad Barney mal damit fahren wollte. Der hatte aber noch keine Fahrerlaubnis. Er wohnte in der Burgstraße und durfte die einmal hoch und runter fahren. Am Ende der Straße stand dann plötzlich der Abschnittsbevollmächtigte, der ABVer, und stoppte ihn. Daraufhin wurde mir die Fahrerlaubnis für drei Monate entzogen. Als ich sie am 4. Januar 1971 wiederbekam, war es arschkalt. Minus 14 Grad bestimmt. Ich bin aber so heiß auf mein Moped gewesen, dass ich trotzdem gefahren bin.

Welche Reaktionen gibt es, wenn Sie die Fahrerlaubnis heute vorzeigen?

Das ist immer ein Lacher. Ich kenne auch keinen mehr, der so eine noch hat. Ich hab sie das letzte Mal 2021 bei einer Verkehrskontrolle gezeigt. Das waren zwei sehr junge Polizisten, gerade Anfang 20. Die haben sich köstlich amüsiert, aber nochmal versichert, dass er noch gültig ist. Bis jetzt war er das jedenfalls.

Die MAZ sucht Menschen aus Potsdam und Mittelmark, die noch mit dem alten „Lappen“ anstelle der modernen EU-Chipkarte herumfahren. Melden Sie sich unter potsdam-stadt@maz-online.de, wenn Sie jemanden kennen, der jetzt auch den Führerschein umtauschen muss und schöne Erinnerungen daran hat.

Von Peter Degener