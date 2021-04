Innenstadt

Die spannende Geschichte einer kulturellen Neubewertung und Aneignung wird erzählt in einer Dokumentation, die jetzt im Rechenzentrum und in ausgewählten Potsdamer Buchläden zu bekommen ist. „Über-Eck: Bauerbe DDR“ war im Februar 2020 der Titel eines zweitägigen Symposiums „Zum Umgang mit dem Mosaik am Potsdamer Rechenzentrum“.

Der zentrale Gegenstand, das 18 Tafeln umfassende Wandfries „Der Mensch bezwingt den Kosmos“ an der Sockelfassade des umstrittenen DDR-Zweckbaus, ist bereits 1991 unter Denkmalschutz gestellt worden, das damals noch komplette Rechenzentrum aber nicht.

Erhalt vor Ort stand nicht zur Debatte

Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) erinnerte an Überlegungen, das Mosaik zum Verwaltungscampus, in eine Schule oder eine Turnhalle umzusetzen: „Ein Erhalt an Ort und Stelle stand nicht zur Debatte.“ Geändert habe das erst „die Nutzung des Rechenzentrums durch Kreative seit 2015“.

Jutta Götzmann als Vorsitzende des Beirats für Kunst im öffentlichen Raum berichtete, schon 2012 sei die Anfrage gestellt worden, „Standorte für eine Versetzung des Mosaiks zu finden, wohl wissend, dass kein anderer Standort den baugebundenen Kontext erhalten“ könne.

Zerlegt, zersägt oder abgedeckt

In ihrem Vortrag „Zwischen den Zeiten“ schilderte sie Potsdamer Beispiele zum Umgang mit Kunst aus der DDR in den letzten 30 Jahren: Sie erwähnte die „Wasserharfe“ von Christian Roehl, die zerlegt, und das Wandbild „Die Erben des Spartacus“ von Hans-Hermann Kühn, das zersägt wurde.

Sie brachte das Wandbild „Jugend und Freizeit“ von Wolfgang Wegener, das aus dem Foyer der abgerissenen Fachhoch- in die Kantine der Rosa-Luxemburg-Schule versetzt wurde, und das Wandbild „Potsdamer Alltag“ im Potsdam-Museum, das mit einer Gitterkonstruktion verstellt wurde.

Die Rettung des „Schwebenden Paares“

Weitere Beispiele: Das acht Geschosse umfassende Giebelbild von Karl Raetsch an der Havelbucht, das übermalt wurde, und das später von Kultur-Fachbereichsleiterin Birgit-Katharine Seemann erwähnte Wandbild „Schwebendes Paar“ von Karl und Bruno Raetsch, das „kontrolliert verfallen“ sollte, nach Intervention des Kulturausschusses dann aber doch restauriert wurde.

Geglückte Fälle: Die restaurierte und zur Markthalle umgesetzte „Transparente Weltkugel“ von Günther Junge und Max Dalichow, das restaurierte und in die Schiffbauergasse umgesetzte „Flugschiff“ von Peter Rohn und Christian Roehl, die von Kerstin Becker angefertigte Replik der „Familie Grün“ von Carola Buhlmann in der Brandenburger Straße.

Und nun das Mosaik von Fritz Eisel, das „als Zeugnis einer abgeschlossenen Epoche“ unter Denkmalschutz gestellt wurde, nachdem die Gutachterin Christiane Teiselmann 1991 attestierte, es gehöre „nicht zu seinen besten Werken“, es sei „gescheitert“, „aus künstlerischem Grund“ nicht schützenswert.

Bleibender Wert für die Kunstgeschichte

Kunsthistorikerin Susanne König, die Teiselsmanns Verdikt recherchiert hat, hielt ihre Sympathie für einen Erhalt von Mosaik und Gebäudes nicht zurück, plädierte für eine rasche Sicherung des gefährdeten Kunstwerks vor Ort.

Zuspruch bekam sie auch vom Philosophen Burghart Schmidt, der im Mosaik „entscheidende Züge des Expressionismus und des Surrealismus“ entdeckte: Somit bleibe Eisel „aktuell auch für den Kunststand des Westens, im Osten war er ... eine einzige Provokation“. Das, so Schmidt, „bleibt sein Wert für die deutsche Kunstgeschichte“.

Info Die Dokumentation ist für 20 Euro erhältlich u.a. im Internationalen Buch, im Victoria-Garten und in der Script-Buchhandlung, sowie per Mail verein@rz-potsdam.de im Rechenzentrum.

Von Volker Oelschläger