Potsdam

Das Kunstmuseum im früheren Terrassenrestaurant „Minsk“ am Potsdamer Brauhausberg kann nicht im Herbst 2021 eröffnen. Durch große Schwierigkeiten bei der Sanierung und Einschränkungen durch die Corona-Pandemie verzögert sich die Eröffnung bis mindesten ins Frühjahr 2022. Das erklärte der Eigentümer und Kunstsammler Hasso Plattner am Donnerstag in einer gemeinsamen Videokonferenz mit Oberbürgermeister Mike Schubert und Stadtwerke-Chefin Sophia Eltrop.

Eröffnung des Museum Minsk erst im Frühjahr 2022

„Die Rettung des Minsk war viel schwerer als gedacht und auch viel teurer, aber jetzt sind wir über den Berg, was den Rohbau betrifft“, sagte Plattner wörtlich. Probleme hatte demnach vor allem der Beton bereitet, mit dem das Gebäude in den Siebziger Jahren errichtet worden ist. Demnach musste ein großer Teil der Bausubstanz abgerissen und neu errichtet werden. „Bis gestern haben wir noch damit gekämpft“, so Plattner.

Durch die Corona-Pandemie hatte es ebenfalls Baustopps gegeben, sogar ein brütender Vogel sorgte für eine ungeplante Pause, erzählte Plattner. Die Verzögerung stelle für ihn aber kein Problem dar. „Das Museum Minsk soll eine hohe Bauqualität haben, wir wollen es nicht hastig machen.“

So sieht es derzeit auf der Baustelle des "Minsk" auf dem Brauhausberg aus. Quelle: Bernd Gartenschläger

Bereits fertiggestellt ist der Umbau des unterirdischen Bunkers aus DDR-Zeiten, der die Basis des Terrassenrestaurants ist. Dort ist die Technik untergebracht, die „weit gedungen“ sei und für die angemessene Belüftung der Kunst in den Obergeschossen sorgen soll Als nächstes werde nun die die große Terrasse vor dem Minsk und die Treppenanlage neu errichtet.

„Das Minsk ist gute Architektur, da gibt es gar keinen Zweifel. Es hatte etwas Fröhliches, Gutaussehendes. Auch der westdeutsche Egon Eiermann nicht besser hinbekommen auf einem Bunker ein solch leichtes, luftiges Gebäude zu errichten“, lobte Hasso Plattner den Bau des Potsdamer Architekten Karl-Heinz Birkholz. Ohne Plattners Kaufangebot im Jahr 2019 wäre der DDR-Bau abgerissen worden.

Von Peter Degener