Potsdam

DDR-Kunst ist verschwunden. Diverse Kunstwerke aus dem öffentlichen Raum stehen nach Bauarbeiten nicht mehr an ihrem Platz – etwa nach der Errichtung der neuen Schulsporthalle am Luftschiffhafen.

Wo sind die Kunstwerke hin? Was passiert, wenn sie Baumaßnahmen im Wege stehen? Ex-Stadtkonservator Andreas Kalesse etwa sorgt sich um den Erhalt der „Sportlergruppe“ von Herbert Burschik, die im Luftschiffhafen vor der alten Turnhalle steht und beim Bau der neuen Halle beseitigt werden muss. Verschwindet sie auf Nimmerwiedersehen?

Anzeige

Sportlergruppe von Herbert Burschick vor der alten Turnhalle im Luftschiffhafen. Die Halle wird abgerissen und durch einen Neubau ersetzt. Quelle: Rainer Schüler

Die Hallen-Planer hatten zwar das Kunstobjekt nicht auf dem Schirm, doch Pro-Potsdam-Sprecher Sven Alex versichert, dass die Gruppe auch vor der neuen Halle ihren Platz finden soll. Um 1965 entstanden, stellen die Figuren drei Sportarten dar: Am größten ist der männliche Diskuswerfer, daneben ein jüngerer Geräteturner; außerdem sitzt bei ihnen ein Mädchen mit einem Paddel, eine Kanutin.

Der 1922 in Prag geborene und 1990 in Eisenhüttenstadt gestorbene Burschik war Steinmetz, Bildhauer und Plastiker. Er wurde 1997 mit dem Vaterländischen Verdienstorden in Bronze ausgezeichnet und 1984 mit dem in Gold. Seine 2,80 Meter hohe und 1,90 Meter breite Skulpturengruppe ist wegen ihrer Größe nicht so einfach zu verlagern, wie eine Reihe kleinerer Kunstwerke vom Luftschiffhafen, an die sich kaum jemand erinnert.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden!

So verschwand im Zuge der Freiflächen-Gestaltung zwischen der Sportschule und ihrer Mensa ein Brunnen der Potsdamer Keramikerin Dorothea Nerlich. Ihre 1,20 Meter hohe und zwei Meter breite Installation aus drei gebrannten „Steinen“ und fünf Sprühfächern stand in einem staudenbestückten Landschaftsgarten, von einer Pergola umgeben.

Der aus drei Objekten und fünf Sprühdüsen bestehende Brunnen von Dorothe Nerlich war umgeben von einem Landschaftsgarten. Der wurde von einer umlaufenden Pergola aus durch Wasserspeiern versorgt, die Wolfgang Knorr gemacht hatte. Quelle: Archiv Nerlich

Als die neue Mensa gebaut und die Freifläche mit Betonsitzen bestückt war, war der Brunnen weg. Kalesse bescheinigt ihm „höchste künstlerische und handwerkliche Qualität“. Es verschwinden zu lassen, sei eine Missachtung der Künstlerin und der Kunst der DDR-Zeit, sagt er. Nach einer MAZ-Anfrage von Anfang November verkündete die Luftschiffhafen GmbH am Mittwoch, sie habe den Nerlich-Brunnen gefunden: in den Katakomben der Schwimmhalle. Für die Wiederaufstellung gebe es keinen Zeitplan, so Sprecher Sven Alex. Man suche im Umfeld der neuen Halle nun einen Platz.

Künstlerin zu Tränen gerührt

Die MAZ führte am Freitag eine völlig überraschte Dorothea Nerlich in die Technikräume der Schwimmhalle, wo man die Folien von den drei Brunnen-Findlingen zog und ihr das eingemottete Kunstwerk präsentierte: ohne die stählerne Sprühtechnik, ohne das feldsteinerne Bett, in dem sie einst standen. Sie sind stark bemoost. „Das kann man wieder reinigen“, sagte Nerlich.

Zur Galerie Zahlreiche Kunstwerke aus DDR- und Wendezeiten sind verschwunden. Andere lagern in Kellern oder fristen ein Schattendasein in zweckentfremdeten Räumen. Die MAZ spürte einige von ihnen auf.

Auch die Zeitschwangere (um 1990) von Wolfgang Knorr ( Rathenow) sowie die Bronzebüste von „Turnvater“ Friedrich Ludwig Jahn hatte man in der Schwimmhalle eingelagert, in Folie verpackt und auf Holzpaletten. Alle befanden sich einst auf der Freifläche vor der Schule, wo sie noch stehen könnten, denn der Platz ist eine Grünfläche. Die zwölf Wasserspeier (um 1983) von Knorr, die einst die Grünanlage mit Dachwasser versorgten, sind allerdings weg. Die um 1983 entstandenen Tierköpfe erinnerten an mittelalterliche Wasserspeier.

Verschwundene Wasserspeier von Wolfgang Knorr an der Sportschule im Luftschiffhafen Quelle: potsdam.de/Dirk Alexander Schermer

„Zeitschwangere“ in Varianten

Der 1945 geborene Knorr hat mehrere Versionen der Zeitschwangeren geschaffen. In Holzgerlingen und Güglingen ( Baden-Württemberg) etwa besteht sie komplett aus Bronze. In Potsdam ist der zweigesichtige und dreiäugige (Morgen, Mittag, Abend) Körper der Schwangeren keramisch, die Sonnenuhr vor dem Bauch aus Messing. Die Figur ist 83 Zentimeter hohe und 62 Zentimeter breit. Völlig unauffindbar ist eine bronzene „Arche Noah“, die Knorr laut Angaben der Kunstgießerei Ernst Strassacker (Süßen/ Baden-Württemberg) im Jahre 1992 für Potsdam schuf, offenbar zur 1000-Jahr-Feier 1993. Eine Version davon steht seit 2008 in Süßen.

Namensgeber-Büste verschwunden

Die durch Reginald Richter 1980 zum 125. Todestag von Friedrich Ludwig Jahn 1977 für die „Kinder- und Jugendsportschule“ geschaffene Büste stand einst am Treppeneingang. Irgendwann verschwand die Büste. Wohin? Das weiß in der Schule bisher niemand.

Turnvater Jahn ist wieder da. Quelle: Rainer Schüler

Der 1931 in Wien geborene und vor allem in Magdeburg aktive Richter hat in Potsdam ein ungewöhnliches Kunstobjekt hinterlassen, denn eigentlich schuf er Glas- und Betonkunst für öffentliche Bauten in der DDR. So stammte die riesige gläserne Blume von 1975/76 im Berliner „ Palast der Republik“ von ihm und Richard Wilhelm; es war sein berühmtestes Werk. 1972 wurde Richter Kunstpreisträger der DDR, 1974 „Held der Arbeit“.

Olympia-Wandbild gut erhalten

Besser als den Freiluftkunstwerken erging es am Luftschiffhafen den Nerlich-Objekten in und an Gebäuden: Zur Überraschung der Künstlerin hängen die ovalen, symbolischen Sport-Darstellungen in der Ex-Gaststätte „Seekrug“ noch immer an den Wänden.

Olympia-Wandbild von Werner Nerlich an der alten Mensa im Luftschiffhafen Quelle: Rainer Schüler

Doch in der früheren Rudersport-Mensa, die heute ein Fitness-Center ist, ist eine großflächige Wandplastik von Dorothea Nerlich teils beschädigt und teils von einer Flagge verhängt. An der Seitenwand desselben Hauses hat ein riesiges Olympia-Kachelbild ihres 1999 verstorbenen Mannes und Potsdam-Ehrenbürgers Werner Nerlich unbeschadet überlebt.

Nerlich-Relief unauffindbar

Bis heute unauffindbar ist ein mehrere Quadratmeter großes Relief von Dorothea Nerlich, dass einst in der Kantine der Stadtverwaltung hing. Doch als der „Fresswürfel“ abgerissen und durch das Karstadt-Parkhaus ersetzt wurde, lagerte man es in den Keller des Denkmalpflege-Sitzes an der Lindenstraße aus, der letzte bekannte Aufbewahrungsort.

Verschwundenes Relief „Leben“ von Dorothea Nerlich (1985) aus der ehemaligen Kantine der Stadtverwaltung Potsdam Quelle: Repro: Rainer Schüler

Ex-Stadtkonservator Kalesse sah es nie wieder, ebenso wenig die stählerne Wand-Skulptur von Werner Nerlich und Metallgestalter Christian Röhl aus dem Foyer der Wasserwirtschaft Potsdam gegenüber dem Filmmuseum.

Von Rainer Schüler