Innenstadt

Ihr liebster Laden war die „Stoffschatulle“. Kerstin Mandl (60) erinnert sich lebhaft, dass ihre Oma dort oft Stoff gekauft hat für Kleiderröcke. Zu DDR-Zeiten halfen sich viele Menschen mit dem Selbernähen durch Versorgungs-Engpässe. Und irgendwie hat das heutige „Butlers“ im Haus der einstigen „Stoffschatulle“ wieder viel mit Wohnen zu tun.

Die Läden mit „Waren des täglichen Bedarfs“, die es einst auf der Klement-Gottwald-Straße – der heutigen Brandenburger Straße – gab, sind allesamt verschwunden. Die „Milchquelle“ etwa, wo sich heute in der Nummer 53 eine Filiale von „Blume 2000“ befindet. Auch an den Fruchtkorb erinnert sich Kerstin Mandl noch gut, nur nicht, wo der war.

Das weiß sie aber noch vom „Havelhecht“ – bis nach der Wende der einzige Fischladen im Zentrum und schon von weitem sichtbar durch den goldenen Hecht, der als Hauszeichen vor der Barockfassade hing. Ein Freund hatte damals Katzen, und in diesem Laden konnte man zum Beispiel Grenadierfisch vom gefrorenen Filetblock schneiden lassen – aufgetaut und angekocht ein Fest für die Vierbeiner. Gesund und gar nicht teuer. In Verkaufsaquarien drängelten sich lebende Fische, Karpfen oft, denen der Verkäufer durch einen harten Schlag mit einem Holz den Garaus machte.

Der Eisen- und Haushaltwarenladen von Gustav Stahlberg ist noch heute durch den Schriftzug am Haus Nr. 60 zu verorten, auch wenn der Laden 2012 leergezogen wurde. Nahezu alles für den Heimwerker und die Hausfrau gab es dort trotz Mangelwirtschaft: diverse Schrauben, Nägel, Scharniere und Beschläge, Griffe, Gefäße, Besteck aller Art. Links neben diesem „Krämerladen“ saß Kerstin Mandl öfter im Café Babette, heute das Café am Brandenburger Tor. Der rechte Teil dieses Hauses war mal eine Fleischerei – sowas gibt es schon ewig nicht mehr auf der Brandenburger. Gegenüber, vermutlich im heutigen Steinicke-Backwarenladen, gab es die Postkartenzentrale.

Hasen im Schaufenster

In der Nummer 58, wo heute ein Immobilienbüro und eine Trattoria um Kundschaft werben, saß eine Zoohandlung, eine von zwei in der City; die andere gab es in der parallelen Charlottenstraße. Im Laden auf der Brandenburger saßen zu DDR-Zeiten Kaninchen im Schaufenster, erinnert sich Mandl; drinnen tummelten dich Fische in Aquarien.

Wo bis vor kurzem die Mecklenburgischen Backstuben Brot, Brötchen und Kuchen verkauften, wurden zu DDR-Zeiten Potsdamer fündig, die im „Lichthaus Conrad“ Lampen der einfachen und der etwas anderen Art suchten. Fünfflammige Pendelleuchten aus Kupferblech etwa, wie die Eltern des Autoren eine hängen hatten im vier Meter hohen Altbauwohnzimmer.

Optiker Schauss und Juwelier Braune

Der Optiker Schauss ist ein Urgestein auf der Brandenburger Straße, auch wenn er früher in einem anderen Haus seine Brillen verkaufte, da, wo man die Backwarenfiliale Fahrland heute findet. Ebenfalls einer der ersten Stunde ist Juwelier Braune, heute noch im angestammten Haus und immer noch mit der verschnörkelten Uhr als Hauszeichen.

Nr.44 Juwelier Braune Quelle: Rainer Schüler

Die Nummer 16, heute „Herr Dang“, war früher Göbel, bekannt für „Obertrikotagen“, wie man das zu DDR-Zeiten nannte, aber auch für Haushaltwäsche und Lederwaren. Wer etwas Besonderes suchte als Geschenk oder Accessoire für die Wohnung, ging ins „Dürerhaus“ – einem Geschäft für „Kunstgewerbe“, wie das hieß. Strohsterne und handgemachte Weihnachtskugeln gab es in der Nr. 18, wo heute links ein Kosmetikladen sitzt und rechts ein Baguette-Fastfood-Laden.

Räuchermännchen und Nussknacker konnte man kaufen im Dürerhaus, Bollhagen-Geschirr und künstlerische Keramiken für die Sammler von Eulen und Katzen, Decken und Gesticktes, Gemäldereproduktionen, Mini-Glasfiguren. Erzgebirgische Holzwaren gibt heute noch in einem Laden auf der anderen Straßenseite.

Milch und Bratwurst auf der Brandenburger

An die Milchquelle in der Nummer 53 erinnert sich Kerstin Mandl gut, an die Pyramidenpackungen Milch in den Geschmacksrichtungen Natur, Vanille, Frucht und Schoko, auch Banane, wenn es denn schon keine echten Bananen gab. Die Schlauchpackungen Milch waren nach der Wende schnell weg vom Markt, kamen ein paar Jahre später wieder, meist als Ökoprodukte aus dem Land Brandenburg. Nur die Milchquelle kam nie wieder. Mit dem Laden nebenan verbindet Mandl leckere Erlebnisse: „Die Bratwurst im Außerhausverkauf“ sei jedes Anstehen wert gewesen.

Viel Geld losgeworden ist der Autor nach der Wende im einstigen Musikhaus, nach der Wende „City Music“. Der Westen war da, mit Schallplatten aus aller Welt, doch mit dem Aufkommen der CDs war damit Schluss.

Wo heute rechts neben dem Kaufhaus Radio Potsdam sendet, gab es einst einen weiteren Lederwahrenladen: Ehlers. Und einen großen Elektronikladen im Objekt des heutigen Butter Lindner: Vom Kofferradio über die Musikanlage bis zu Waschmaschinen und Kühlschränken konnte man dort alles kaufen, was die DDR-Konsumgüterproduktion dieser Branche in die Läden ließ, meist nicht sehr variantenreich und niemals genug für alle.

Nr. 62: Zu DDR-Zeiten ein Musikhaus, nach der Wende „City Music“ Quelle: Rainer Schüler

„Früh und spät“ – der Späti der alten Zeiten

Fielmann kennt heute jeder auf der Brandenburger. Aber wer weiß noch, dass das mal ein „Früh und Spät“ war, der bis 20 Uhr geöffnet hatte, für die in Schichten arbeitende Bevölkerung. Erst um 20 Uhr zu schließen, war damals die ganz große Ausnahme. Und in der Nummer 29 gab es den „Guten Tropfen“ mit Spirituosen aus der DDR-Produktion, ein etwas breiteres Angebot als in Konsum und HO. Dass im Haus von „Intersport“ mit „Manos“ mal das einzige Möbelhaus in Potsdams City gab, wenn nicht das einzige überhaupt, wissen wohl noch viele. Und das Hauszeichen mit dem „Bummi“-Bärchen an der Ecke zur Friedrich-Ebert-Straße ist angestammten Potsdamern als Spielzeugladen im Kopf geblieben.

Viele andere Geschäfte des täglichen Bedarfs sind längst verschwunden: Die Blumenläden „Gerbera“ und „Bukett“, die „Bonboniere“, der „Delikat“, der „Fruchtkorb“ (mit eigenem Hauszeichen), das Nähkästchen, die „Strumpfboutique“, die „Pfeffermühle“, das „Tintenfass“, das Wäschehaus Beelitz und „Die moderne Hauswirtschaft“. Nicht alle ihre Warenangebote haben Eingang gefunden in neue Läden.

Hinweis: Alle Kapitel unserer großen Potsdam-Serie lesen Sie unter: potsdam.maz-online.de

Das Datenjournalismus-Projekt „Potsdam ganz nah“ ist gefördert durch das Kartographen Mercator Stipendien-Programm für JournalistInnen – eine Initiative des gemeinnützigen Vereins Fleiß und Mut e.V.

Von Rainer Schüler