DLRG warnt: Immer weniger Potsdamer Kinder können schwimmen

Immer weniger Potsdamer Kinder können schon schwimmen, wenn es in der dritten Schulklasse zum Schwimmunterricht geht. Diese gefährliche Tendenz beklagt Stephan Naundorf von der Deutschen Lebensrettungs-Gesellschaft in Potsdam ( DLRG).

Gleichzeitig seien die Anfängerkurse des Vereins überlaufen. „Bei uns warten derzeit 225 Kinder und Jugendliche auf einen Platz im Schwimmkurs“, sagt Naundorf, der Schatzmeister bei der DLRG Potsdam ist, im Gespräch mit der MAZ. Zwar ist der Verein nicht der einzige Anbieter, aber das Seepferdchen zu erwerben, kann für Familien – je nach Anbieter und Geldbeutel – zur Herausforderung werden.

„Über Wasser halten“ ist nicht schwimmen

Der Trend ist nicht auf Potsdam beschränkt, so Naundorf: 60 Prozent der deutschen Grundschüler können nur schlecht oder gar nicht schwimmen. Dies geht aus einer repräsentativen Forsa-Umfrage von 2017 hervor, auf die sich die DLRG beruft. 2005, so Stephan Naundorf, habe eine Emnid-Umfrage dies für nur 40 Prozent aller Kinder und Jugendlichen ergeben. Zu Beginn der 1990er Jahre habe der Anteil gerade einmal zehn Prozent betragen.

Stephan Naundorf ist Schatzmeister bei der DLRG Potsdam. Quelle: privat/Utech

Für Potsdam hat die DLRG keine konkreten Zahlen – aber ein eindeutiges Kennzeichen: „Wir erleben, dass die Kinder, die zu uns in die Anfängerkurse kommen, noch nicht ans Wasser gewöhnt sind“, berichtet Stephan Naundorf.

Ob Verein, städtischer Betrieb oder private Schwimmschule: Oftmals reicht der Schwimmunterricht in der 3. Klasse nicht aus, um Kinder zu sicheren Schwimmern zu machen. „Es gibt strukturell das Problem, dass Kinder trotz des Schulschwimmunterrichts nicht richtig schwimmen können“, erklärt Naundorf. Das liege nicht an den fehlenden Kenntnissen der Lehrer – es sei einfach fast unmöglich, allen Kindern in einer Klasse gerecht zu werden. Umso wichtiger sind da die Folgeangebote.

Denn – und auch das wissen nicht viele – wer das Seepferdchen hat, gilt noch nicht als sicherer Schwimmer. „Ein Kind mit dem Seepferdchen kann sich vielleicht über Wasser halten, aber nicht schwimmen“, fasst Naundorf zusammen. Als sicherer Schwimmer gelte, wer das Jugennschwimmabzeichen Bronze (Freischwimmer) abgelegt hat.

Ohne Übung an den Badesee – besser nicht

Steffen Ulbricht von der Schwimmschule Potsdam sieht das ähnlich. „Viele denken, mit dem Seepferdchen sei man ein fertiger Schwimmer“. Vernachlässige man danach das Schwimmen und gehe dann womöglich noch in einen Badesee, könne dies lebensgefährlich werden. Besonders die Eltern seien in der Pflicht, ihre Kinder auch weiterhin zum Schwimmen zu animieren und entsprechend zu fördern. Sein Appell: „Man muss unbedingt am Ball bleiben.“

Dass Kinder und Jugendliche in Potsdam teilweise keinen Schwimmplatz bekommen, ist für Stephan Naundorf auch eine Frage des Personals. Die DRLG arbeite nach dem Motto „Wir retten ehrenamtlich“. Da die Schwimmlehrer ausschließlich Vereinsmitglieder sind, die freiwillig in ihrer Freizeit tätig seien, könne man die Zahl nicht einfach erhöhen. „Bis jemand selbstständig im Ehrenamt Kindern das Schwimmen beibringen kann, dauert es zwischen zwei und vier Jahren“, erklärt Stephan Naundorf.

Ebenfalls ein Grund für die Warteliste bei der DRLG könnte sein, dass das Schwimmtraining bei der Wasserrettungsorganisation vergleichsweise günstig ist. Der Jahresmitgliedsbeitrag für ein Kind beginnt bei 49 Euro. Kommerzielle Schwimmschulen nehmen deutlich höhere Preise für ihre Kurse.

Kurse kosten zwischen 100 und 220 Euro

Auch die Schwimmmeister in den städtischen Bädern geben Schwimmunterricht. Dort gebe es derzeit keine Wartelisten, bestätigte Ute Sello, Geschäftsführerin der Bäderlandschaft Potsdam auf Anfrage der MAZ. Dies liege aber daran, so Ute Sello, dass 2017 das „blu“ in Betrieb genommen wurde und somit die Kapazitäten erweitert wurden. „Vorher gab es Wartelisten“, erklärt Sello. Allerdings sind die Kurse immer recht schnell ausgebucht. Kostenpunkt für den Seepferdchenkurs hier: 100 Euro für 20 Schwimmstunden à 30 Minuten.

Etwas anders sieht es in den privaten Schwimmschulen aus – doch es gibt teilweise ähnliche Probleme. „Die Kurse sind voll“, erklärt René Jentsch von der Schwimmschule Titanic. Zwar seien die Kurse „sehr, sehr gut besucht“, noch gebe es aber keine Warteliste. Auch für ihn liegt die Ursache für den Andrang auf der Hand: „Wir haben einen akuten Personalmangel. Es gibt zu wenig Kurse, weil es einfach am Personal fehlt.“

Volle Kurse hat auch Steffen Ulbricht in seiner Schwimmschule Potsdam, der nach seinen Angaben „größten Schwimmschule in Potsdam“. Jedoch gebe es hier keine Wartelisten. Da man alle sechs Wochen 200 Plätze anbieten könne, sei die Schwimmschule nicht überbelegt Allerdings, auch das erklärt er, sei man „preislich nicht vergleichbar“. Private Schwimmschulen hätten einen anderen Betreuungsschlüssel und müssten die Räumlichkeiten erst mieten – daraus würden sich höhere Kursgebühren ergeben. Bei den privaten Anbietern in Potsdam kostet ein Seepferdchenkurs (zehn bis zwölf Stunden) zwischen 150 und 220 Euro.

Fazit: In Potsdam gibt es trotz des großen Andrangs noch Schwimmplätze – allerdings muss man sich diese teilweise leisten können.

Von Johanna Apel