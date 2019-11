Heimatstern eröffnet am Nikolaustag

Am Stern

Hier oben auf der Dachterrasse, umgeben von spitzen Giebeln, fühle sie sich immer wie auf einem kleinen Dorfplatz: Man tritt heraus aus seinen vier Wänden, aus seiner Privats­phäre und ist plötzlich mittendrin, trifft Leute, quatscht, tauscht Neuigkeiten aus... Noch sind die Häuser leer, aber Marlene Bühner kann schon sehen, wie es sein wird, wenn die Kinder erst einmal hier eingezogen sind. Sie dreht sich um die eigene Achse, scharrt mit der Schuhspitze im glänzenden, beinahe schwarzen Substrat, das den Boden bedeckt. „Das Dach wird noch extensiv begrünt“, sagt die Architektin. Moose, Sukkulenten, Steinbrech – genügsame Pflanzen kommen auf die Fläche. Die sanften Hügel, die das Ganze hier und da auflockern und auf denen sich Gräser im Wind wiegen sollen, sind schon zu erahnen. „Es soll ja nicht langweilig aussehen“, sagt Marlene Bühner.

„Wir machen aus einem Heim Heimat“

„Nicht langweilig“ – so lässt sich die Arbeitsvorgabe umreißen, die Marlene Bühner und das Potsdamer Architekturbüro „Miethe & Quehl“ im Sommer 2017 erhalten, angenommen und so eindrucksvoll in die Realität umgesetzt haben, dass dem einen oder anderen beim Rundgang durch den beinahe fertigen Neubau des „Kinderheims Am Stern“ ein Tränchen in den Augen steht. Ins Leben gerufen, ja ausgeheckt hat das Projekt Christian Schop­haus, beim Deutschen Roten Kreuz ( DRK) Vorstand des hiesigen Kreisverbands. „Unsere Kinder sollen nicht das Gefühl haben, in einem Heim zu leben“, sagte er seit Beginn an wieder und wieder: „Wir machen aus einem Heim Heimat.“

Schöne Aussichten: Drei Wochen vor der Eröffnung sind (v.l.) Architekt Christian Miethe, DRK-Kreischef Christian Schophaus, Architektin Marlene Bühner, Erzieherin Ilonka Ullrich und Heimleiter Thorsten Häcker auf Haus-Tour. Quelle: Nadine Fabian

Diese Heimat trägt den wundervoll vieldeutigen Namen „Heimatstern“, ist frech und zugleich urgemütlich, bunt und anders. Kein Zimmer in den vier verschiedenen, aber miteinander verbundenen Häusern gleicht dem anderen. Mal gibt es bodentiefe Fenster, mal in die Dachschräge eingelassene, mal dreieckige, mal runde. Die Fußböden, die Kacheln in den Küchen und Bädern sind farbig, die Wände sind hell, die Grundrisse schwungvoll. „Ach ja“, seufzt Christian Schophaus: „Das haben wir uns schon gut ausgedacht.“ Er stapelt tief.

Hundert Gäste sind geladen – wer vergessen wurde, kommt einfach so

„Irre!“ – „Wahnsinn!“ – „Einfach schön!“ Die Besucher, die Christian Schop­haus zum Kiebitzen eingeladen hat und die ihm auf der Heimatstern-Tour treppauf, treppab, von Haus zu Haus folgen, sind beeindruckt – und sie sind in Feierlaune, denn die Eröffnung steht kurz bevor. Am Nikolaustag ist es soweit: Mehr als hundert Gäste sind geladen. „Wen wir vergessen haben, der kommt einfach vorbei“, sagt Christian Schophaus. „Hier ist uns jeder willkommen.“

Noch sind die Handwerker mit letzten Arbeiten beschäftigt. Quelle: Bernd Gartenschläger

Der Festakt am 6. Dezember – ein Freitag – beginnt um 12 Uhr. Auf dass die Reden dann nicht zu lang und das Programm und die Fete vergnüglich werden, haben sich die Haus-Gucker eigentlich zusammengefunden. „Wir wollen es locker angehen“, sagt Christian Schop­haus. „Das Programm ist ja nicht für uns, sondern für die Kinder.“ Die dürfen sich – so viel sei verraten – auf jede Menge zum Kichern, Staunen und Mitmachen freuen.

Umzug der Kinder ist fürs dritte Adventswochenende geplant

Obwohl so eine Party viel Unordnung macht, brauchen die Kinder keine Angst vorm Aufräumen zu haben: Das erledigen Profis, denn der Einzug in den Heimatstern ist erst für das dritte Adventwochenende geplant. Damit hätte Heimleiter Thorsten Häcker übrigens eine Wette und einen Maulwurfkuchen gewonnen. Die Kinder hatten gesagt, Weihnachten im neuen Zuhause ist nicht zu schaffen – er hielt dagegen. Also: An die Rührgeräte, fertig, los!

Für Kinder gebaut – für Kinder abgerissen Der Zweckbau, in dem das DRK-Kinderheim Am Stern bis zu dessen Abriss im Sommer 2018 untergebracht war, wurde 1980 als „Kinderkrippe Stern VI“ eröffnet. Nach einem Umbau wurde aus der Krippe im Januar 1986 ein Dauerheim für Säuglinge und Kleinkinder. Im Frühjahr 1992 übergab die Stadt das Heim in die Trägerschaft des Deutschen Roten Kreuzes ( DRK). Der Heimatstern – ein aus vier unterschiedlichen, miteinander verbundenen Häusern bestehendes Ensemble – hat den Zweckbau ersetzt. Die Kosten dafür belaufen sich auf rund fünfeinhalb Millionen Euro, wovon das DRK einen großen Teil allein aufbringen muss. Bei der MAZ-Weihnachtsaktion im Jahr 2017 hatten MAZ-Leser mehr als 24 000 Euro für den Heimatstern gespendet. nf

Von Nadine Fabian