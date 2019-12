Der Heimatstern ist eröffnet

Am Stern

Um sechs nach zwölf ist der Heimatstern eröffnet. Die Scheren haben ihren Dienst getan, das rot-weiße Band ist gefallen – nun schiebt sich die staunende, raunende Menge in den Neubau, der in Potsdam und darüber hinaus seines gleichen sucht. Vier Häuser, die einander zugewandt im Kreis stehen, die verschieden sind und doch ein großes Ganzes. Die vor allem eins sind: ein Zuhause für Kinder und Jugendliche, die nicht bei ihrer Familie leben können.

Ein bisschen dauert es, die Besucherschar, die Ehrengäste und die Kinder im Zaume zu halten: Zu groß ist die Vorfreude auf das Ensemble, das Am Stern vom Deutschen Roten Kreuz ( DRK) neu errichtet und nun seiner Bestimmung übergeben worden ist.

Jette Joop hat dem Tag, da sich die Türen öffnen, entgegen gefiebert

„Es ist so unfassbar schön, was hier entstanden ist“, sagt Jette Joop. Die Designerin ist eine treue Begleiterin des Heimatsterns und seiner Kinder. Sie hat mit der aufgeweckten Bande Weihnachten gefeiert und Richtfest, sie hat mit den Kindern Ausflüge unternommen – und sie hat mit ihnen von dem Tag geträumt, an dem sich endlich die Türen zum Heimatstern öffnen. „Ich hoffe, dass es davon in Brandenburg, in Berlin und vielleicht in ganz Deutschland noch ganz viele geben wird.“

Zur Galerie Es ist vollbracht: Der Heimatstern in der Pietschkerstraße ist eröffnet. Nichts erinnert mehr daran, dass an der Stelle des modernen Ensembles noch vor wenigen Monaten ein DDR-Plattenbau stand.

Mike Schubert ( SPD) war noch kein Oberbürgermeister, als er sich im Sommer 2017 „in das Projekt verliebt“ hat und Schirmherr wurde. „Ich werde – egal, in welcher Funktion – an Eurer Seite bleiben“, sagt Schubert. Der Heimatstern zeige, was Gemeinsinn bedeutet: Quer durch die Stadt haben die Menschen an die Idee geglaubt und daran gearbeitet, dass sie wahr wird. „Aber ohne den Mann im schwarzen Anzug wäre das alles nicht zustande gekommen.“ – Der Mann im schwarzen Anzug ist Christian Schophaus, Vorstand des DRK-Kreisverbands. Er hatte nicht nur „die verrückte Idee“, ein besonderes Haus und einzigartiges Zuhause zu bauen. Er hatte auch die Verve, hunderte Unterstützer zu begeistern. „Aus vielen Fremden sind Freunde geworden“, sagt Schophaus, der den Helfern dankte, allen voran aber den Kindern: „Nur euretwegen hat es so viel Spaß gemacht, dieses Haus zu planen und zu bauen.“

Radio Potsdam sucht Paten für die Zimmer

Die Heimatstern-Geschichte ist mit der Eröffnung nicht zu Ende – sie beginnt erst. Gerade sucht Radio Potsdam Paten für die Zimmer – auf dass sie auch in 15, 20 Jahren so schön sind wie sie heute. Sollte irgendwann einmal ein Stuhl, ein Tisch oder ein Teppich kaputt gehen oder abgenutzt sein, tritt die Heimatstern-Leitung an den Paten heran und fragt, ob er helfen kann.

