Potsdam

Man mag es angesichts des derzeitigen Wetters in Potsdam nicht glauben, aber der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat am Dienstagmorgen eine „Vorabinformation“ veröffentlicht, in der vor Unwetter mit Orkanböen in Potsdam gewarnt wird.

Den Angaben der Meteorologen zufolge wird es in der Nacht zu Donnerstag von Westen zu einer raschen Windzunahme kommen. Es sind „teils schwere Sturmböen“ möglich. Die Wetterexperten erwarten im weiteren Verlauf ein kurzzeitiges Abklingen, doch bereits am Morgen werden „schwere Sturmböen bis orkanartige Böen“ auf Potsdam treffen. Und dann könnte es richtig dicke kommen: „Von Freitag auf Samstag droht erneut eine schwere Sturm - oder Orkanlage“.

Wie der DWD jedoch mitteilt, sind die Unsicherheiten bezüglich der Wetterentwicklung aktuell „jedoch noch groß“, eine zuverlässige seriöse Vorhersage ist derzeit noch nicht möglich. Es wird empfohlen, „die weitere Wetterentwicklung in den kommenden Tagen sehr aufmerksam“ zu beobachten.

Von MAZonline