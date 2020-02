Babelsberg

Mit einem Großaufgebot an Technik und Mannschaften ist die Potsdamer Berufsfeuerwehr dabei, einen Dachstuhlbrand in einem Einfamilienhaus am Sportplatz Sandscholle in Babelsberg zu löschen. Wie die MAZ aus der Leitstelle erfuhr, sind nach jetzigem Stand keine Menschen im Haus. Zur Brandursache und dem Ausmaß des Feuers konnte der Lagedienst am Donnerstagmittag noch nichts sagen.

Von Rainer Schüler