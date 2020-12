Daniel Hönow wird Potsdamer Regionalchef der IHK

Potsdam

Daniel Hönow übernimmt zum 1. Januar 2021 die Leitung des IHK-RegionalCenters für Potsdam und Potsdam-Mittelmark und wird damit Ansprechpartner für knapp 30.000 Unternehmen in der Region. Der gebürtige Potsdamer ist promovierter Politik- und Geschichtswissenschaftler, hat an der Universität Potsdam studiert und an der Freien Universität Berlin zu Erneuerbaren Energien promoviert. Er war als Referent im Brandenburger Landtag mit den Themen Infrastruktur, Umwelt und Landwirtschaft beschäftigt. Bei der Industrie- und Handelskammer Berlin arbeitete er ab 2010 in der Wirtschaftspolitik, als Branchenkoordinator für die Bau- und Immobilienbranche sowie als Nachhaltigkeitsmanager im Stab der Hauptgeschäftsführung. Einen Auslandsaufenthalt absolvierte Hönow bei der Auslandshandelskammer Singapur.

„ Potsdam ist Aufsteigerregion“

Daniel Hönow lebt mit seiner Frau und zwei Töchtern in Potsdam. Die Landeshauptstadt und ihre Umgebung zählten zu den stärksten Aufsteigerregionen innerhalb Deutschlands, sagt Hönow. „Sie bieten Unternehmen ein inspirierendes Umfeld. Von der guten infrastrukturellen Anbindung an Berlin und den Flughafen über die vielfältig aufgestellte Forschungs- und Innovationslandschaft bis hin zu der hohen Lebensqualität auch für internationale Fachkräfte: Im RegionalCenter wird es unsere Aufgabe sein, diese dynamische Entwicklung mit passgenauen Services und einer starken Interessenvertretung gegenüber Politik und Gesellschaft zu unterstützen und dabei immer auch über den Tellerrand zu blicken. Die Zusammenarbeit zwischen Landeshauptstadt, Landkreis und Berlin muss im Interesse der Wirtschaft noch verbessert werden.“

Von MAZonline