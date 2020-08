Darum geht es im MAZ-Datenjournalismus-Projekt „Potsdam ganz nah“

Potsdam

In wenigen Wochen feiert Potsdam den 30. Jahrestag der Deutschen Einheit, empfängt Gäste aus dem ganzen Land – und blickt zurück auf drei Jahrzehnte, die diese Stadt rasant verändert haben. Viele Menschen haben die Landeshauptstadt nach der Wende verlassen, doch deutlich mehr sind gekommen, um an der Havel ein neues Leben anzufangen.

Wie das die Stadt und ihre Viertel verändert hat? Wer die Menschen sind, die in Potsdam ihr Glück suchen? Wo der Wandel am größten war? Mit unserer neuen, großen Stadt-Serie „ Potsdam ganz nah“ schauen wir als MAZ genau hin. Gefördert ist das Datenjournalismus-Projekt durch das Kartographen Mercator Stipendien-Programm für JournalistInnen – eine Initiative des gemeinnützigen Vereins Fleiß und Mut e.V.

In acht Kapiteln nehmen wir Sie ab sofort jeweils für eine Woche im Monat mit in eine Region der Stadt, treffen die Menschen, die dort wohnen, erzählen ihre Geschichten – und durchleuchten mithilfe einer großen Datenanalyse den Wandel des jeweiliges Viertels.

Interaktive Karten zu drei Jahrzehnten

Den Anfang machen die drei Vorstädte im Norden: die Berliner Vorstadt, die Nauener Vorstadt und die Jägervorstadt. Dabei folgen wir mit unserer Einteilung in acht Kapitel der offiziellen Einordnung der 34 Stadtteile in acht Bezirke durch die Stadt Potsdam. Zahlreiche zusätzliche digitale Angebote laden Sie zudem ein, Potsdam selbst und auf ganz neue Weise zu entdecken.

In mehreren interaktiven Karten können Sie sich durch die drei Jahrzehnte klicken, die seit dem Mauerfall vergangen sind: Wie hat sich die Bevölkerungsstruktur in den einzelnen Stadtteilen entwickelt? Und wo sind die Mieten heute am teuersten?

Neu- und Alt-Potsdamer aus allen 34 Stadtteilen haben uns in Videos gesagt, was sie an ihrem Wohnort lieben – auch diese werden Sie im Laufe der Serie kennenlernen. Für die Smartphone-Nutzer unter Ihnen haben wir uns eine ganz besondere Spielerei ausgedacht: Unter maz-online.de/360grad können sie historisch relevante Orte direkt in Ihr Wohnzimmer holen und in einer 360-Grad-Ansicht erkunden.

Woher kamen und wohin gingen die Menschen?

Herzstück der Serie sind neben den Geschichten der Menschen die Daten aus den Stadtteilen, größtenteils erhoben von der Stadt Potsdam. Erfahren Sie, wie sich das Wahlverhalten in welchem Viertel in Potsdam verändert hat. Wo wann wie viele Menschen zu- und weggezogen sind. Woher die Menschen gekommen sind. Und wohin sie gegangen sind.

Ein neues Leben im Westen? Vielen Regionen des Ostens stand nach der Wende eine Abwanderungswelle bevor, vielerorts mündete sie in einer demografischen Krise. Nicht so in Potsdam. Zwar gab es auch hier – das zeigen unsere Datenauswertungen – nach der Wende zunächst eine Abwanderung.

Bis ins Jahr 1999 sank die Einwohnerzahl, verließen etwa ähnlich viele Potsdamer die Stadt gen Osten wie gen Westen. In den alten Bundesländern war Potsdam indes von Anfang an beliebt, Ergebnis: Es kamen von dort – anders als aus Ostdeutschland – mehr Menschen in die Stadt, als sie gen Westen verließen.

Zur Jahrtausendwende dann die Gesamt-Trendwende, Potsdam begann zu wachsen – und wächst bis heute. Eine Entwicklung, die viele Möglichkeiten geschaffen hat, die Potsdam so vielfältig werden ließ, die Geld in die Kassen der Stadt spülte, die aber auch Probleme schaffte. Zu viel Verkehr für zu wenig Straßen, zu hohe Mieten, zu wenig Kita-Plätze. Wo in der Stadt der Schuh wie drückt? Um das zu erfahren, laden wir Sie als MAZ in den kommenden Monaten ein, bei einem unserer Stammtische in Ihrer Ecke der Stadt ins Gespräch zu kommen.

Die Serienteile:

1. Die Vorstädte im Norden (Nauener Vorstadt, Jägervorstadt, Berliner Vorstadt) – Start am 31. August

2. Der Südwesten (Schlaatz, Waldstadt I & II, Templiner, Teltower, Industriegelände, Forst Potsdam Süd) –Start am 5. Oktober

3. Der Nordwesten (Bornim, Nedlitz, Bornstedt, Sacrow, Eiche, Grube, Golm)

4. Das Zentrum (Nördliche und Südliche Innenstadt)

5. Der Südosten (Stern, Drewitz, Kirchsteigfeld)

6. Der Norden (Uetz-Paaren, Marquardt, Satzkorn, Fahrland, Neu Fahrland, Groß Glienicke)

7. Der Westen (Brandenburger Vorstadt, Potsdam West, Wildpark)

8. Der Osten ( Babelsberg Nord und Süd, Klein Glienicke)

Von Anna Sprockhoff