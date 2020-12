Potsdam

1827 Seiten hat Horst Klein gefüllt. Vor allem mit Beschreibungen über seinen Arbeitsalltag, aber auch täglichen Abläufen und persönlichen Beobachtungen. Von 1936 bis 1993 hat der Filmemacher akribisch Tagebuch geschrieben. Dennis Basaldella, der an der Universität Potsdam Europäische Medienwissenschaften studierte, hat all seine Einträge gelesen und wissenschaftlich analysiert. Herausgekommen ist das Buch „Ein Leben für den Film. Der freie Filmhersteller Horst Klein und das Film- und Fernsehschaffen in der DDR“ heißt es und ist gleichzeitig die Doktorarbeit von Basaldella.

Pünktlich zu einem Jubiläum ist es fertig geworden: Horst Klein wäre in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden. Am 1. November 1920 wurde er in Luckenwalde geboren und hatte bereits dort eine Amateurfilmgruppe gegründet, während des Zweiten Weltkriegs arbeitete er einer Propaganda-Kompanie. Dort habe er unter anderem Filme für die Hitlerjugend gedreht, wie Dennis Basaldella erzählt.

„Er war ein Arbeitstier“

Nach seiner Kriegsgefangenschaft ist er ab Juli 1946 bei der Defa-Kulturfilmabteilung beschäftigt. „Die Defa war damals gerade erst gegründet, er war quasi ein Defa-Mann der ersten Stunde“, sagt Basaldella dazu. „Er hatte immer die Motivation Filme zu verwirklichen.“ Die hat er auch beibehalten, als er 1948 aus der Defa ausschied. Ab sofort war er freischaffend tätig, immer wieder pauschal bei verschiedenen Auftraggebern angestellt, auch in West-Berlin. Insgesamt 891 Non-Fiktionale-Filme produzierte Klein, gearbeitet hat er bis wenige Jahre vor seinem Tod am 3. Januar 1994.

Auftragsfilme waren sein Schwerpunkt, Dokumentationen und Informationsfilme über das Leben der DDR. „Er war ein Arbeitstier, einer der aktivsten Filmemacher seiner Zeit und hatte nie Ambitionen das Genre zu wechseln“, sagt Basaldella. „Der Dokumentarfilm war eines der frühen Formate bei der Defa, das hat er dann weiter durchgezogen.“ Viele der Filme existieren heute nicht mehr, Arbeiten für das Fernsehen wurden damals häufig nicht aufgezeichnet. „Ein paar sind im Bundesarchiv zu finden und einige im Filmmuseum Potsdam.“ Das Filmmuseum hat 1994 den Nachlass von Horst Klein gekauft, darunter auch seine Tagebücher.

Das Buchcover von „Ein Leben für den Film. Der freie Filmhersteller Horst Klein und das Film- und Fernsehschaffen in der DDR". Quelle: Büchner Verlag

Basaldella hat Regie und Europäische Medienwissenschaften studiert

Dort hat Basaldella sie auch entdeckt. Nach seinem Masterstudium, das er 2013 in Potsdam abschloss, hat der 38-Jährige im Filmmuseum gearbeitet, insgesamt sieben Jahre, bis März dieses Jahres. „Der Nachlass war dort schon katalogisiert, aber niemand hatte sich richtig tief damit auseinandergesetzt“, sagt der Berliner. „Mir hat es total Spaß gemacht, mich mit seiner Lebensgeschichte zu befassen.

Basaldella kommt selbst vom Film, von 2001 bis 2003 studierte er Regie in Rom und arbeitete danach in München bei Bavaria Films an der Daily-Soap „Marienhof“. 2004 kam er für ein Praktikum nach Berlin, es folgte das Studium in Potsdam und die Promotion an der Universität Hamburg. Am Film interessiert ihn das Geschichtenerzählen, der Zugang zu anderen Welten. „Anhand von Filmen Lebensgeschichten herauszufinden ist faszinierend, so viel aus der Filmgeschichte ist schon wieder vergessen“, sagt er. Gerade Personen wie Horst Klein, die nicht zu den großen Namen gehören, aber auch etwas zur Filmgeschichte beigetragen haben, verdienten Beachtung.

Tagebücher wurden im Nachhinein bearbeitet

Auch deswegen, weil sie zeigen, dass das Leben in einer Diktatur nicht nur schwarz oder weiß ist, Menschen nicht nur in Täter oder Opfer eingeteilt werden können. „ Horst Klein hat sein Leben einfach gelebt und alle Möglichkeiten genutzt, um Filme machen zu können“, sagt Basaldella. „Ideologien standen bei ihm nicht im Vordergrund, er wollte berichten.“ Politisch äußert er sich in seinen Tagebüchern nur sehr selten, Kritik am System der DDR findet sich dort ebenfalls kaum. Auch sein Privatleben – der Filmemacher war zwei Mal verheiratet und hatte drei Kinder – klammert Klein eher aus, es sei denn es betrifft seine Arbeit.

„Es sind Arbeitstagebücher, die man natürlich auch mit wissenschaftlicher Distanz und einer gewissen Vorsicht betrachten muss“, räumt Basaldella ein. Sie seien offensichtlich im Nachhinein aufgearbeitet worden, eine sehr ordentliche, gut lesbare Handschrift und sortiert eingeklebte Fotos weisen darauf hin. Von 1936 bis 1946 ist das Tagebuch handschriftlich verfasst, danach tippte Horst Klein mit der Maschine. Die relativ systemkonforme Lebenseinstellung spiegelt sich auch in seiner Stasiakte wider, die Basaldella einsehen durfte: „Darin steht nichts Bemerkenswertes.“

Basaldella fokussiert sich in seinem Buch vor allem auf die Zeit von 1945 bis 1990, auf die Arbeit Kleins und die Frage, wie er es geschafft hat, sich immer wieder als freischaffender Filmemacher zu behaupten. „Es waren immer bewusste Entscheidungen, die ihn weitergebracht haben.“ Seine Filme geben laut dem Wissenschaftler spannende Einblicke in das Leben der DDR: „Sie sind sehr facettenreich, ich glaube schon, dass er die Filme auch so gemacht hat, wie er sich das vorgestellt hat.“

„Ein Leben für den Film. Der freie Filmhersteller Horst Klein und das Film- und Fernsehschaffen in der DDR“, erschienen 2020 im Büchner Verlag, 348 Seiten, 31, 99 Euro.

