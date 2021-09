Potsdam

Ortrud Westheider ist Direktorin des Museums Barberini in Potsdam. Im Gespräch mit der MAZ erläutert sie, was während des Lockdowns am schlimmsten war und wie sie und ihr Team die Öffnungen erlebten.

Frau Westheider, was war für Sie als Direktorin eines Kunstmuseums die schlimmste Erfahrung während der Schließung?

Das Schlimmste für uns alle war natürlich, dass wir die Sammlung Hasso Plattner nicht in einer würdigen Form mit einem Festakt haben einweihen können. Seine nun ausgestellte Sammlung impressionistischer Malerei ist ja letztlich der Grund für die Existenz des Museums Barberini. Wir sind dennoch froh und danken Herrn Plattner ausdrücklich, dass die Übergabe wie geplant im September 2020 stattfand. Aber die Feierlichkeit des Moments konnte in dieser Zeit nicht so begangen werden, wie wir uns das gewünscht hätten. Wir wollen das jetzt nächstes Jahr zum fünfjährigen Bestehen des Museums Barberini nachholen, denn das Haus ist nun mal ein Museum für Impressionismus. Dass es diese Feier aber nicht zur Übergabe selbst gab, ist für mich die größte Betrübnis.

Die erste Schließung war ein Schock

Gab es sonst noch Dinge, die schwer waren?

Für uns war der erste Lockdown besonders dramatisch, denn wir hatten damals das Museum ja erst drei Jahre zuvor eröffnet. Für ein Museum, das so jung ist und sich in all die Fragen des laufenden Betriebs erst richtig einfindet, war die erste Schließung im März 2020 natürlich ein Schock. Wir haben aber durch die Verschiebung und Verlängerung von Ausstellungen so viel positives Feedback von unseren Leihgebern und Partnern bekommen, dass wir daraus auch sehr viel Kraft schöpften. Im zweiten Lockdown im Winter war es sehr belastend, dass die Ausstellung über den Impressionismus in Russland komplett in die Zeit der Schließung fiel. Zum Glück kam kurz vor Weihnachten 2020 die erlösende Nachricht, dass wir diese Schau noch einmal genauso würden zeigen können. Das ist vor allem durch die großzügige Leihgabe der Tretjakow-Galerie in Moskau möglich geworden – und alle anderen Leihgeber haben auch mitgemacht. Ende August kamen die Werke an und der Aufbau war natürlich ein ganz besonderer Moment.

Quelle: Bernd Gartenschläger

Worüber haben Sie sich bei der Öffnung im vergangenen Frühjahr am meisten gefreut?

Am meisten gefreut habe ich mich über das kontinuierliche Interesse unserer Besucherinnen und Besucher. Wir konnten ja durch Online-Führungen den Kontakt zu unserem Publikum gut halten. Wir hatten hier insgesamt an die 30 000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Auch in den sozialen Medien und durch die Klickzahlen unserer Webseite sahen wir: Das Interesse an unseren Themen war eigentlich die ganze Zeit über da. Schön war auch, dass wir die Ausstellung „Rembrandts Orient“ im März dieses Jahres wie geplant zumindest für zwei Wochen öffnen konnten. Wir hatten eine ganz tolle Presseresonanz und viel Zuspruch des Publikums mit ganz vielen ausgebuchten Zeitfenstertickets. Wir hatten dann zwar wieder schließen müssen, aber weil wir die Ausstellung um drei Wochen verlängern konnten, hatten wir von den geplanten 15 Wochen immerhin elf Wochen geöffnet. Das war wunderbar, weil alle Besucherinnen und Besucher besonders feierlich gestimmt waren und Lust darauf hatten, sich die Werke anzusehen.

Ein toller Moment im August

Jetzt gibt es wieder Freiheiten. Worüber freuen Sie sich derzeit?

Wir haben jetzt wieder eine ganz neue Lebendigkeit im Museum, auch weil wir jeden Tag viele Einführungen in unserem Auditorium machen. Das ist unser Ersatz für die Führungen. Im großen Saal können wir aber 30 Personen mit Abstand vor der Medienwand platzieren und so können unsere Pädagoginnen und Guides in die Ausstellungen einführen. Wir haben auch mit unserem Kinderkunstprogramm wieder angefangen. Getestete Kinder können nach dem Ausstellungsbesuch in Workshops praktisch arbeiten. Ein ganz toller Moment war schließlich ein Sonntag Mitte August. Für unseren Barberini Friends Day haben wir unsere Jahreskarten-Inhaber eingeladen und mit Zeichnen und Musik im Hof und den Einführungen im Auditorium wieder Kontakt gesucht.

Wie ist die Stimmung im Team, jetzt, da der Betrieb wieder läuft?

Insgesamt war es wirklich ganz wunderbar, dass wir durch die ganze Pandemie hindurch einen großen Zusammenhalt erlebten. Wir haben natürlich viel über Videocalls kommuniziert. Dabei hat sich viel Neues entwickelt, zum Beispiel die Live-Tour, also die Möglichkeit, eine Online-Führung auf unserer Webseite zu buchen. Bei der Führung trifft man dann seine Guides im virtuellen Raum und kann mit einer 360-Grad-Ansicht wie im Museum mit dem Guide unterwegs sein. Das war eine große Teamleistung, an der unsere Kommunikation, IT, Buchhaltung, Verwaltung und natürlich die Guides beteiligt waren. Das hat uns alle sehr zusammengeschweißt und das wirkt sich auch auf unsere jetzige Arbeit aus.

Wird es diese Online-Führungen auch weiterhin geben?

Ja, das wollen wir beibehalten, weil wir dadurch auch internationale Gäste erreichen. Man kann sich ja von überall einwählen. Unsere Erfahrung war, dass wir uns auch mit Besucherinnen und Besuchern austauschen konnten, die so oder so keine Möglichkeit gehabt hätten, direkt ins Museum zu kommen. Auch für Schulklassen ist dieses Angebot ideal. Für eine Schulklasse weit draußen im Havelland oder gar in Nordrhein-Westfalen ist so ein Internet-Angebot immer eine Möglichkeit, auch nur in einer einzigen Schulstunde ins Barberini zu gehen. Deswegen wollen wir das auf jeden Fall weiter anbieten.

Wöchentliche Calls mit Paris und Wien

Gibt es Projekte, denen Sie jetzt besonders entgegenfiebern?

Den Barberini Friends Day hatte ich schon stark vermisst, toll ist aber vor allem auch, dass wir wieder Eröffnungen zelebrieren können. Mit einem Zeitfenster hat das zwar nicht ganz den feierlichen Rahmen wie bei einem Festakt, aber es war sehr schön, als wir am letzten Augustwochenende zur Eröffnung von „Impressionismus in Russland“ unsere Premierengäste empfangen konnten. Jetzt hoffen wir natürlich, dass wir diesen Herbst und Winter diesen geregelten Betrieb aufrechterhalten können.

Welche Werte wurden Ihnen in dieser ungewöhnlichen Corona-Zeit so richtig bewusst?

Zum einen, wie vertrauensvoll doch unser Team unter diesen Bedingungen zusammengearbeitet hat und dann der Wert der Verbindung mit anderen Einrichtungen. Wir haben in der Corona-Zeit mit vielen internationalen Museen Projekte und Ausstellungen in Kooperation geplant. Wir hatten wöchentliche Calls mit Paris, mit Wien und vielen anderen. In den kommenden Jahren wird sich sicher sehr positiv widerspiegeln, dass wir in der Zusammenarbeit mit anderen Museen, die ja in der gleichen Situation waren wie wir, einen großen Schritt weitergekommen sind.

Von Rüdiger Braun