Potsdam

Der Sprung ins nachtfinstere Meer ist die letzte Chance, die Massoud noch hat. Der Motor, der das Schlauchboot an die griechische Küste bringen soll, ist einfach nicht mehr in Gang zu kriegen. Dabei sind sie doch gerade erst aufgebrochen. Ein paar hundert Meter sind es zurück ans türkische Ufer. Es ist dunkel. Es ist kalt. Aber es ist windstill. Also wagen es ein paar von ihnen: Sie gehen freiwillig über Bord, um das mit 50 Männern, Frauen und Kindern havarierte Boot zurück ans Land zu ziehen. Zwei Stunden pflügen sie durchs Wasser.

Er ist der jüngste der Familie – er soll es allein versuchen

„Der Weg nach Deutschland ist lang“, sagt Massoud Noori (21). Er steht auf dem Johannes-Kepler-Platz im Wohngebiet Am Stern und blinzelt in die Dezembersonne. Vor fünf Jahren hat er um diese Zeit sein Heimatland Afghanistan verlassen. Kämpfe, Anschläge, Armut: 2015 gehört zu den blutigsten Jahren seit langem. Massoud ist der jüngste der Familie – er soll es versuchen. „Ich hatte Angst, als ich so ganz allein von Zuhause weggegangen bin“, sagt er. „Das war der schlimmste Moment. Danach hatte ich keine Angst mehr. Auch nicht im Wasser.“

Anzeige

Knacken wir die 5000 Euro für „Fair“? Die MAZ sammelt mit „ Sterntaler“ für den das Box-Projekt „Fair“ des Universitätssportvereins Potsdam. Wir bitten um Ihre Hilfe, um Kindern und Jugendlichen Selbstvertrauen zu geben, um Gewalt vorzubeugen, um Mädchen und Frauen zu stärken. Dank Ihrer großzügigen Unterstützung, haben wir 4205,55 Euro gesammelt. Wir bedanken uns heute bei: Ramona Schmidt und Dietmar Teickner GbR Potsdam (300 Euro), Dr. Helga Kemnitz (50 Euro), Heiko Schmidt (70 Euro), Marita Pohlke (10 Euro) und Dr. Ingrid Wolf (50 Euro). Weiter geht’s! Jeder Cent zählt! Das Spendenkonto: Universitätssportverein Potsdam e.V.IBAN: DE59 1605 0000 3501 1011 97 BIC: WELADED1PMBSpendenzweck: FAIR

Massoud hat Pakistan, den Iran und die Türkei durchquert und zwei Wochen auf dieses eine Boot gewartet – auf diese gefährlichste Etappe auf der Flucht in die Europäische Union. Sie waren acht, die sich von Kabul aus durchschlagen wollten – nur Massoud hat es zu den Booten geschafft. Deshalb zögert er keinen Augenblick, sich in die Fluten zu stürzen und so kurz vor dem Ziel zu retten, wofür er alles zurückgelassen hat: die Hoffnung auf ein Leben in Sicherheit und Freiheit. Mehr als 4000 Flüchtlinge ertrinken im Jahr 2015 im Mittelmeer.

Sein Glück macht ihn manchmal schwermütig

Dass der Motor repariert werden und das Schlauchboot Griechenland noch in derselben Nacht erreichen konnte, dass er diese Reise ins Ungewisse wohlbehalten überstanden hat und heute mit Freundin Inga an seiner Seite in einer gemütlichen Wohnung lebt, dass er einen Job und Pläne für die Zukunft hat – das alles ist für Massoud ein großes Glück. Und doch macht ihn dieses Glück zuweilen schwermütig. Er vermisst seine Familie und die Snooker-Runden mit den Jungs. „Es läuft hier wirklich alles prima für mich“, sagt Massoud. „Aber es bedrückt mich, dass ich allein bin.“

Gegen das Heimweh helfen zwei Dinge: eine Tour nach Neukölln („Weil es da ein bisschen ist wie damals zu Hause.“) und Sport. „Am besten ist Boxen“, sagt Massoud. „Das Boxen ist für mich wie ein Psychologe. Es hält mich von finsteren Gedanken ab. Wenn ich trainieren kann, geht es mir besser.“

„Fair“ ist am Anfang alles, was er in Deutschland hat

Massoud trainiert bei „Fair“, dem Box- und Jugendprojekt des Universitätssportvereins Potsdam, für das die MAZ bei ihrer „ Sterntaler“-Aktion Spenden sammelt. Dass „Fair“ Unterstützung verdient, ist für Massoud keine Frage: „Das Projekt war am Anfang alles, was ich hier hatte“, sagt er. „Ich weiß, dass es vielen anderen auch so geht.“

Seit mehr als drei Jahren ist Massoud bei „Fair“. „Wir sind hier wie eine große, bunte Familie. Es läuft gut bei uns – auch zwischen den Afghanen und Tschetschenen, die ansonsten oft in Konflikt geraten. Aber hier ist alles friedlich, hier funktioniert es.“ Trainieren, quatschen, abschalten: „Ich fühle mich hier lebendig“, sagt Massoud. Dennoch legt er immer mal wieder Trainingspausen ein: wegen der Arbeit. „Ich boxe gerne und ich arbeite gerne. Leider passt das nicht immer zusammen.“

Der Traum vom eigenen Burger-Laden

Früher, in Kabul, hat Massoud davon geträumt, Bauingenieur zu werden. „Aber das wird nichts mehr“, sagt er. In Potsdam hat er einen Abschluss am Oberstufenzentrum „Johanna Just“ gemacht – und dann mal hier, mal da gejobbt. Zuletzt war er Paketzusteller, im Januar beginnt er etwas Neues. Mit einem Teil des verdienten Geldes unterstützt Massoud seine Mutter. Er bemüht sich außerdem, ein wenig für seinen neuen Traum beiseite zu legen: „Ich hätte gern einen eigenen Laden, am liebsten einen Burger-Laden. Ich habe viele Ideen, aber ich muss erst sparen, um starten zu können.“ Vielleicht ist der Lockdown eine gute Gelegenheit – immerhin kommen sich Arbeit (erlaubt) und Boxen (nicht erlaubt) gerade nicht in die Quere. Massoud widerspricht: Der Corona-Stilltand ist für ihn kaum zu ertragen. Er grübelt nun wieder viel zu viel. Ich bin mir sicher: Wenn wir wieder trainieren dürfen, bin ich jeden Tag im Boxkeller!“

Lesen Sie dazu auch:

Von Nadine Fabian