Potsdam

Da müssen sie durch: Die Stadtverordneten, die heute zur außerordentlichen Versammlung ins Stadthaus eilen, werden zu den ersten gehören, die die Unterschriftenlisten für das Bürgerbegehren in Sachen Tarif-Rückkehr des Klinikums zu Gesicht bekommen. Um 15 Uhr beginnt die Aktion, die eine tarifgemäße Bezahlung der Mitarbeiter aller Unternehmen der Klinikgruppe fordert, offiziell mit einem Info-Stand vor dem Stadthaus.

Auf Platz 1 im Bürgerhaushalt

Der Wunsch, zumindest die Mitarbeiter des Potsdamer Bergmann-Klinikums nach Tarif zu entlohnen, hat es derweil an die Spitze des Bürgerhaushalts geschafft. „Das zeigt das Interesse der Bürger mehr als deutlich“, sagt Jörg Kwapis, Vertrauensmann für das Bürgerbegehren. Mit Beginn der Stadtverordnetenversammlung (SVV) wollen er und einige Mitstreiter von der Straße in den Plenarsaal wechseln. „Die Beschlussvorlage der Verwaltung für die SVV klingt für uns nach einer Mogelpackung“, so Kwapis. Weil in dem Papier nur einige der Unternehmensteile für eine bessere Bezahlung aufgeführt sind, befürchte man, dass die nicht aufgeführten klanglos ausgeklammert werden. Das Rathaus hatte bereits erklärt, dass die SVV nur für die Potsdamer Unternehmen votieren kann – für die Gesellschaften in Brandenburg, Bad Belzig und Forst sei eine Abstimmung mit den dortigen Mitgesellschaftern nötig.

St. Josefs und Oberlin zahlen nach kirchlichen Tarifen

In den beiden anderen Krankenhäusern in der Stadt ist die Stimmung laut der Geschäftsführer gut. Weder die Alexianer mit dem St. Josefs noch das Oberlinhaus mit der Oberlinklinik fürchten demnach, dass das Bürgerbegehren Begehrlichkeiten auch in ihrer Belegschaft weckt. „In unseren Einrichtungen bezahlen wir unsere Mitarbeitenden vollständig nach Tarif“, sagt Alexianer-Regionalgeschäftsführer Oliver Pommerenke. Der Tarif orientiere sich an den Richtlinien für Arbeitsverträge in den Einrichtungen der Caritas, welche wiederum in großen Teilen an den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst angelehnt seien. In einigen Positionen, etwa für Führungskräfte, vereinbare man variable Anteile. Zudem seien die Einzahlungen des Arbeitgebers in die kirchliche Zusatzversorgungskasse ein großes Plus für die Mitarbeiter. „Bei uns gilt die simple Devise: Geht es unseren Mitarbeitenden gut, geht es allen gut“, sagt Pommerenke. „Das hat für mich oberste Priorität, denn in unserer Branche sind wir in besonderer Weise auf das Engagement und Potenzial unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angewiesen. Nur so können wir der besonderen sozialen Verantwortung gerecht werden, die in der Natur unserer Arbeit liegt.“ Eine tarifgebundene Bezahlung sei also selbstverständlich. „Das muss aber auch erarbeitet werden und setzt ein präzises Maß an betriebswirtschaftlichem Handeln voraus. Wirtschaftlich profitabel zu sein ist ja inzwischen eine Grundvoraussetzung für jeden Krankenhausbetreiber.“

Das Bürgerbegehren mit Aufmerksamkeit verfolgen

Die Oberlinklinik ist laut Geschäftsführer Gerald Oestreich 2017 im Zuge einer Dienstvereinbarung mit der Mitarbeitervertretung vom Haustarif in das Tarifwerk der Diakonie zurückgekehrt und trage die damit steigenden Personalaufwendungen. Eine Tariferhöhung von 4,99 Prozent bis 2021 sowie deutlich höhere Zuschläge seien bereits beschlossen. Das Bürgerbegehren mit dem Ziel einer vollständigen Rückführung des Bergmann-Klinikums und seiner angeschlossenen Kliniken verfolge man in der Oberlinklinik insofern mit Aufmerksamkeit, „als für die kommunalen Kliniken eine Refinanzierung aus Steuermitteln in Aussicht gestellt wird, die es in den kirchlichen Häusern nicht gibt“. Auch Investitionen oberhalb der Krankenhausfördermittel seien von der Klinik selbst zu erwirtschaften. Oestreich: Eine derartige Subventionierung würde für die kirchlichen Häuser in Brandenburg eine deutliche Wettbewerbsverzerrung darstellen.

Die Initiatoren des Bürgerbegehrens, die sich in der Gruppe „Gesunde Zukunft“ zusammengefunden haben, haben inzwischen auch die Webseite freigeschaltet. Dort sind alle Informationen und Termine zu finden. Dort sind auch die Unterschriftenlisten mit allem Drum und Dran herunterzuladen.

Von Nadine Fabian