Das Dorf in der Stadt: 100 Jahre Siedlung Eigenheim in Potsdam

Teltower Vorstadt

Nahe an der Stadt und dennoch wie auf dem Land lebt man hier, fasst Andrea Skowronek in einem Satz die Vorteile der Siedlung Eigenheim in den Ravensbergen zwischen Heinrich-Mann-Allee und dem Wohngebiet Waldstadt II zusammen. Die Hühner des Nachbarn fressen zwar gerne mal vom eigenen Salat. Über die Herkunft der Eier, die sie vom Nachbarn bekommt, muss sie sich im Gegenzug aber keine Gedanken machen.

Andrea Skowronek ist Mitglied im 2014 gegründeten Verein „Siedlung Eigenheim Potsdam“. Der Verein sieht sich in der Tradition des Kleinsiedlungsvereins aus den Zwanzigerjahren, wenn es um die Förderung des Zusammenlebens und die Stärkung des Miteinanders geht. Eine Pflichtmitgliedschaft, wie sie damals nötig war, um hier in der Teltower Vorstadt zu siedeln, gibt es allerdings nicht. Wenn die 35 Vereinsmitglieder Veranstaltungen organisieren, helfen immer auch Nichtmitglieder mit. Etwa am vergangenen Samstag, als die Anwohner Müll in ihrer Siedlung gesammelt haben. Solche Aktionen dienen außerdem oft dem Kennenlernen unter den Anwohnern. Denn die Zeiten, in denen hier jeder jeden kannte, liegen lange zurück.

Familien lebten erst in Lauben oder Gartenhäusern

100 Jahre ist es her, dass die Stadt Potsdam hier auf einer Fläche von 37 Hektar 273 Parzellen per Los zu einem vergleichsweise kleinen Preis verkaufte. Einen Bauzwang gab es damals nicht. Das hätten die Geldbeutel vieler Siedler nicht hergegeben. Und so lebten die Familien in kleinen Lauben oder bescheidenen Gartenhäusern, errichteten erst Ställe für das Vieh und bewirtschafteten ihre Gärten, bevor sie Wohnhäuser bauten.

Ähnlich war das auch bei den Großeltern von Amely Okonnek. Bis zum Beginn des Zweiten Weltkriegs wohnten die in einer Laube. Ein Haus bauten sie nie. Über Jahrzehnte nutzte die Familie das Grundstück lediglich als Garten. Erst im Jahr 2000 wurden hier zwei Häuser gebaut. In jedem fünften Haus der Siedlung Eigenheim leben noch Nachfahren der Erbauer wie Okonnek, in einigen Fällen sogar in der vierten oder fünften Generation.

Aus 273 Parzellen wurden 400

In der ruhigen, dörflich anmutenden Siedlung gibt es keine einheitliche Architektur – es herrscht ein Mix aus Einzelhäusern und Doppelhaushälften. Die Giebel zeigen mal zur Straße, mal zum Nachbarn. Es gibt Sattel-, Walm-, Mansarde- oder Bogendächer. Trotz dieser Mischung findet der Betrachter Typisches. Da sind zum Beispiel die 40 Häuser des Architekten Gustav Klaus – alle eingeschossig, unterkellert und mit Satteldach. Oder die 16 Häuser mit Bogendächern. Nur hier finden sich in Potsdam so viele davon. Und obwohl jedes ein Bogendach hat, gleicht keines dem anderen. In der Siedlung gibt es vor allem seit 1990 viel Bewegung. Aus den einst 273 Parzellen wurden inzwischen etwa 400. Eigentümer teilten ihre Grundstücke und renovierten vom Verkaufserlös ihre Häuser. Neue Häuser entstanden. Auch wenn die Siedlung nicht unter Denkmalschutz steht, gelten jedoch strenge Auflagen für Neubauten.

Die Geschichte der Siedlung Eigenheim Die Siedlung Eigenheim wurde 1922 gegründet. Bevor die Stadt Potsdam die 37 Hektar von der Forstverwaltung kaufte, wurde die Fläche von einer landwirtschaftlichen Hochschule genutzt und davor als Plantage für Maulbeerbäume zur Seidenraupenzucht. Die entstehende Siedlung sollte vor allem „einfachen Leuten“ ermöglichen, sich Wohnraum und Gärten als Ernährungsgrundlage zu schaffen. Die Größe der Grundstücke von ca. 1.300 m² ermöglichte neben der Errichtung eines Einfamilienhauses mit Nebengelass, auch den Anbau von Obst und Gemüse, sowie Kleinviehhaltung. Beim Häuserbau unterstützten sich die Siedler gegenseitig. Straßen legten sie in Eigenleistung an. 1934 entstanden die evangelische Martin-Luther-Kapelle und die Schule am Ravensbergweg. Am Eingang zur Siedlung Eigenheim stehen heute noch die Linde, die der Boden- und Sozialreformer Adolf Damaschke 1925 pflanzte sowie die Bank, die er 1972 persönlich einweihte und die nach ihm benannt ist.

Die Bewohner sind längst nicht mehr die „einfachen Leute“ von damals. Andrea Skowronek merkt an, dass eine soziale Durchmischung kaum noch stattfindet. Wie fast überall in Potsdam ist Bauen für Normalverdiener kaum noch möglich. Andererseits findet sie es schön, dass viele junge Leute mit Kindern zuziehen. Der Martinsumzug im November wird von Jahr zu Jahr länger.

Jubiläumsfest soll an Gründer des Kleinsiedlervereins erinnern

Auch die Nationalitäten der Bewohner sind umfangreich. Eine moderne Gesellschaft sei man, sagt Anja Malson. Ihr Mann Michael zum Beispiel ist Amerikaner. Die beiden sind vor 20 Jahren hierhergekommen. Sie bewohnen das älteste Haus der Siedlung im Heidereiterweg. Offensichtlich entstand es, bevor es hier eine Straße gab, denn als einziges Haus weit und breit steht es schräg. Das Paar hat das Haus innen komplett modernisiert und auch das alte Gartenhaus renoviert. Von außen haben sie am Wohnhaus nichts verändert. So sind Holzfenster und doppelte Biberschwanzdachziegel geblieben. Als Außenfarbe haben sie das typische Potsdamer Gelb gewählt. „Es ist wunderschön“, schwärmt Anja Malson von ihrem Zuhause.

Das Paar hat hier nicht nur ein neues Zuhause gefunden. Die beiden engagieren sich in der Siedlung und gehören zu den Gründern des Vereins. „Wir wollten, dass Nachbarn einander kennenlernen, dass wir uns nicht nur im Internet begegnen“, umschreibt der Vereinsvorsitzender Michael Malson das Engagement. Es ist ein schöner Zufall, dass in seinem Haus früher Ernst Klement lebte, der Gründer des Kleinsiedlervereins von 1921. An ihn und die ersten Bewohner will der Verein beim Jubiläumsfest im Juni erinnern.

Von Elvira Minack