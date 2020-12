Innenstadt

Als einen noch nie da gewesenen Einschnitt bezeichnet das Filmmuseum Potsdam die Corona-Pandemie. Insgesamt fünf Monate musste das Museum, das im nächsten Jahr seinen 40 Geburtstag feiert, 2020 geschlossen bleiben. Verschiedene Veranstaltungen zum diesjährigen Jubiläum „125 Jahre Kino“ mussten verschoben werden oder ganz ausfallen. Die Foyerausstellung „111 Jahre Kino in Potsdam“ konnte immerhin mit sechsmonatiger Verspätung am 11. September eröffnet werden.

Nichtsdestotrotz fanden während der Öffnungsmonate 49.000 Besucher den Weg in das Filmmuseum, wie es am Freitag mitteilte. In Anbetracht der Umstände ist das kein schlechter Schnitt. Zum Vergleich: Im Jahr 2019 wurden vor Ort 71.000 Besucher gezählt.

Anzeige

Erfolgreiche Ausstellungen trotz langer Schließzeiten

Erfolgreich war auch in diesem Jahr die zweisprachige ständige Ausstellung „Traumfabrik. 100 Jahre Film in Babelsberg“, die den Vorgang der Filmentstehung entlang der Geschichte der Babelsberger Filmstudios erzählt. Sie zählte 2020 rund 15.000 Besucher, 2019 waren es 24.000.

Nach wie vor beliebt ist auch die Familienausstellung „Mit dem Sandmann auf Zeitreise“, die in mehreren Vitrinen und interaktiven Stationen die Geschichte des beliebten Abendgruß-Überbringers erzählt. Eröffnet wurde sie im November 2019 und zählte allein den letzten beiden Monaten des letzten Jahres 9000 Gäste. In diesem Jahr besuchten die Ausstellung 18.000 Besucher. Aufgrund des regen Zuspruchs und der Corona-bedingten Schließung wird die Ausstellung bis zum 8. August 2021 verlängert, sie wurde, entsprechend der gültigen Hygienebestimmungen, technisch umgerüstet.

Die Ausstellung "Mit dem Sandmann auf Zeitreise". Quelle: Varvara Smirnova

Mehrere Kinoreihen fanden statt

Das Kino des Filmmuseums konnte in diesem Jahr lediglich vom 2. Januar bis 12. März ein reguläres Programm anbieten – insgesamt besuchten 2020 16.000 Gäste die entsprechenden Veranstaltungen. Nach 100 Tagen pandemiebedingter Schließzeit folgten dann ab Juni erste einzelne Vorführungen und Veranstaltungen, mit denen die hauseigenen Hygiene- und Sicherheitskonzepte erprobt wurden. Von Juni bis Oktober betrug die zulässige Personenzahl im Saal 42, was eine Auslastung von maximal einem Drittel bedeutete. Im November und Dezember musste das Kino erneut schließen – eine längere Schließung von Kinos hat es in Deutschland noch nie gegeben, heißt es in der Mitteilung des Filmmuseums.

Trotzdem gab es einige Highlights und überdurchschnittlich gute Veranstaltungen: Die Reihe „Fassungslos!“ zeigte Anfang des Jahres beispielsweise deutsche Stummfilme in ungewöhnlichen oder selten gezeigten Fassungen. Außerdem startete die neu konzipierte Reihe „OstSofaKino – Film des DDR-Fernsehens neu gesehen“, die in 2021 fortgeführt wird. Das Berlinale-Spotlight mit den Festivalbeiträgen der Sektion Perspektive Deutsches Kino konnte glücklicherweise noch in der ersten März-Woche in Anwesenheit von Filmemachern stattfinden. Auch einige Spiel- und Dokumentarfilme zum Beethoven- und Fellini-Jubiläumsjahr waren laut Filmmuseum gut besucht.

Der Kinosaal des Filmmuseums. Quelle: Das Filmmuseum Potsdam

Sammlungen erweitert

In den Sommer- und Herbstmonaten konnten schließlich Veranstaltungen nachgeholt werden: Die Eröffnung der Veranstaltungsreihe „125 Jahre Kino – vom Wintergarten zum Multiplex“ beispielsweise. Im Rahmen des Jubiläums „30 Jahre Deutsche Einheit“ war zudem die Filmreihe zum „Boulevard des Films“ zu sehen. Einige Veranstaltungen des Jüdischen Filmfestivals Berlin & Brandenburg fanden vor Ort statt, genauso wie Veranstaltungen zur Ökofilmtour oder die rbb-Filmlounge zum Geburtstag des Regisseurs Roland Oehme.

Und auch die Sammlungen wurden 2020 erweitert: Im Sommer 2020 konnte das Filmmuseum – als Teil eines Konsortiums mit der Universität Köln und dem Deutschen Filminstitut & Filmmuseum Frankfurt am Main – die Sammlung Werner Nekes erwerben. Mit 25.000 Objekten zur Geschichte der visuellen Künste und des Sehens seit dem 17. Jahrhundert ist sie eine der weltweit größten Sammlungen ihrer Art. Den Schwerpunkt der ostdeutschen und Babelsberger Filmgeschichte stärkte das Museum durch Nachlass-Erwerbungen zur Regisseurin Christa Mühl und zum Produzenten Thomas Zickler, hinzu kamen seltene DDR-Werbespots.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Depot-Grundsteinlegung und personelle Veränderungen

Ein wichtiges Highlight: Die Grundsteinlegung des neuen Depots am 17. August. Direkt neben der Filmuniversität entsteht seitdem das Gebäude mit über 6.300 Quadratmetern, der Einzug ist für 2022 vorgesehen. Für den Sammlungsneubau ist auch ein öffentlich zugänglicher Ort in Planung: Das begehbare Schaudepot im Erdgeschoss des Archivgebäudes soll Besuchern filmische Verfahren und filmtechnologische Apparate in ihren Funktionen näherbringen. Die Eröffnung der Schaudepots ist erst einige Zeit nach dem Einzug der Sammlungen in den Neubau vorgesehen.

Auch personell hat sich 2020 einiges verändert: Seit März widmet sich Ursula von Keitz ausschließlich ihrer Professur für Filmforschung und Filmbildung an der Filmuniversität Babelsberg. Neue amtierende Direktorin ist seit April Christine Handke, sie steht dem Leitungsteam mit Ilka Brombach als wissenschaftlich-kuratorische Leiterin, Ralf Forster als Sammlungsleiter und Markus Zeeb als kaufmännisch-organisatorischer Leiter vor. Dorett Molitor ist seit November als Kuratorin für sammlungsbezogene Ausstellungen verantwortlich, aktuell kuratiert sie die geplante Foyerausstellung „40 Jahre Filmmuseum“.

Bei der Grundsteinlegung des Depots für das Filmmuseum: Friedhelm Schatz, Regisseur Volker Schlöndorff sowie Filmmuseumsdirektorin Christine Handke. Quelle: Peter Degener

Ausblick auf 2021: 40 Jahre Filmmuseum

Denn: Im kommenden Jahr besteht das Filmmuseum Potsdam 40 Jahre, ein Jubiläum, das unter anderem mit einer analogen und eine virtuellen Ausstellung gefeiert werden soll. Zur Eröffnung am 3. Juni 2021 ist ein kleines Fest geplant. Die Foyerausstellung „111 Jahre Kino in Potsdam“ mit ihrer Begleitreihe „125 Jahre Kino – vom Wintergarten zum Multiplex“ läuft noch bis zum 30. Mai 2021.

Außerdem plant das Filmmuseum im nächsten Jahr – noch während der pandemiebedingten Schließzeit – sein Kinoangebot ins Virtuelle zu erweitern. Im Januar 2021 wird das „Kino2online“, eine Video-On-Demand-Plattform starten und unter anderem Museumsfilme, historische Potsdam-Aufnahmen, die neue Reihe „Kino gegen rechts“ zugänglich machen.

Der Förderverein des Filmmuseums Potsdam unter dem Vorsitz von Dieter Wiedemann unterstützt das Filmmuseum bei der Ausrichtung seiner Ausstellungen und Veranstaltungen und ist im Kinoprogramm mit dem „Dokfilm-Nachmittag“ vertreten. Gemeinsam auszurichtende Kinderfilmveranstaltungen, die mit DDR-Kino- und TV-Filmen und Gästen in 2020 ausfallen mussten, sollen für 2021 nachgeholt werden.

Von Sarah Kugler