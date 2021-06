Innenstadt

Das wohl älteste Gebäude in Potsdams Zentrum ist der Marstall im Lustgarten – und das er heute noch steht, ist einigen Zufällen und Widerständen zu verdanken. Die rettende Idee für den einstigen Leibreitstall der preußischen Könige kam aus Babelsberg. Es war der Gedanke das erste Filmmuseum auf deutschem Boden zu schaffen.

Eine Reihe von Namen sind mit dieser Idee verknüpft, aber entscheidend für die Umsetzung war Joachim Mückenberger (1926-2020), der Direktor des Defa-Spielfilmstudios. Als der Filmmann die Defa 1966 aus politischen Gründen verlassen musste, fiel er sanft und wurde stattdessen Chef der Schlösserverwaltung in Potsdam. Dort stand Mückenberger etwas zur Verfügung, was der Idee eines Filmmuseums bislang gefehlt hatte: ein Ort.

Der Marstall um 1960. Quelle: SPSG

Im Zweiten Weltkrieg wurde der Marstall nur wenig beschädigt

Dieser Ort sollte Potsdams ältestes Haus sein. 1685 wurde der Bau durch Johann Arnold Nering als Orangerie für den Lustgarten des Großen Kurfürsten erbaut, 1714 durch den Soldatenkönig zum Stall umgenutzt, 1746 durch Friedrich II. repräsentativ umgestaltet. Nach dem Ende der Monarchie hatte er als Stadtmuseum und Galerie gedient. Im Zweiten Weltkrieg war der Marstall inmitten der Zerstörung beinahe heil geblieben – und lag seitdem größtenteils ungenutzt da. Im westlichen Teil war eine Schmiede untergebracht. Das Museum für Ur- und Frühgeschichte lagerte Material in den langen Hallen, ein Raum des einstigen Stalls diente für wechselnde Ausstellungen des Heimatmuseums. Die letzte der kleinen Wohnungen unter dem Dach wurde 1967 leer gezogen.

Joachim Mückenberger hatte für seine Idee höchste Unterstützung und Kontakte, so war sein Bruder Erich Mitglied im Zentralkomitee der Sozialistischen Einheitspartei. Auch in der Stadt und auf Bezirksebene wurde das Projekt zunächst unterstützt. Er wurde beauftragt, die inhaltliche Konzeption und auch eine Kalkulation der Baumaßnahme vorzulegen.

Bildhauer Rudolf Böhm (79) war während der Restaurierung des Marstalls der Leiter der Skulpturenwerkstatt der Schlösserstiftung. Quelle: Peter Degener

Ab 1970 wurden innerhalb der Schlösserverwaltung die Sanierungspläne konkreter. Man holte mangels eigener Kapazitäten polnische Denkmalpfleger ins Boot, die das Haus sanieren und die barocken Figuren auf den vier Portalen an den Seiten und der Front wiederherstellen sollten.

Der Potsdamer Bildhauer Rudolf Böhm (79) leitete damals die Restaurierungswerkstatt der Schlösserverwaltung. „Die bauliche Hülle des Marstalls sah schlimm aus durch Kriegseinwirkung und den Verfall. Das Dach war beschädigt, die Figurengruppen der Pferdebändiger waren teils zerstört“, erinnert er sich. „Die Stadtplaner wollten den Bau eigentlich abreißen, bis Herr Mückenberger mit seiner Idee kam“, so Böhm.

Bezirksleitung will Marstall für das sozialistische Stadtzentrum entfernen

Was dann geschah, ist nur noch indirekt nachzuvollziehen. Die Filmwissenschaftlerin Ugla Gräf hat es versucht, als sie in den Neunziger Jahren niederschrieb, wie das Filmmuseum entstand. „1973 tauchen Gerüchte auf, die alles bisher Erreichte zu zerstören drohten und wie ein Damoklesschwert über dem Marstall schwebten“, schreibt sie. Trotz der neuen Nutzungsidee wurde nun der Abriss des Marstalls ins Auge gefasst.

„Plötzlich passte das Gebäude nicht mehr in den architektonischen Gesamtentwurf“ des Areals zwischen Altem und Neuem Markt und der Breiten Straße, die zur „sozialistischen Magistrale“ umgebaut wurde. Der kleine, verfallene Marstall sollte durch ein großes, repräsentatives Gebäude ersetzt werden, dessen höchster Punkt dem des Interhotels, des heutigen Hotel Mercure, entsprechen sollte.

Proteste gegen die Abrisspläne

„Der Kampf um das Überleben des Knobelsdorff-Hauses dauerte mehr als ein Jahr“, schreibt Gräf. Die Gerüchte waren ernst zu nehmen, wie ein Blick in das Hausarchiv der heutigen Schlösserstiftung SPSG beweist: Darin findet sich ein Brief Joachim Mückenbergers an einen Freund in der Kulturabteilung des Zentralkomitees: „Tatsache ist, dass der Rat der Stadt in Abwesenheit der Oberbürgermeisterin beschlossen hat, den Antrag auf Abriß des Marstalls an den Rat des Bezirks zu stellen“, schreibt er im Oktober 1973.

Auch an den Filmregisseur Konrad Wolf, der zugleich Präsidenten der Akademie der Künste war, wendet sich Mückenberger. Und Wolf wiederum schreibt an den Vorsitzenden des Ministerrats der DDR.„Ich halte es für nötig, Dich davon zu informieren, weil in dieser Stadt in besonderer Weise Probleme der Aufhebung des kulturellen Erbes im sozialistischen Städtebau bestehen... offensichtlich haben die Städteplaner in Potsdam die Absicht, auch den Abriß eines Gebäudes von bedeutendem künstlerischen Wert in Betracht zu ziehen“, schreibt Wolf über den Marstall. Dabei sei das Filmmuseum doch ein „wünschenswertes Vorhaben“.

Es wäre ein Präzedenzfall, „ein Baudenkmal von internationalem Rang“ abzureißen und „bei der Neuplanung des Potsdamer Stadtzentrums nicht nutzen zu wollen“, so Wolf weiter. Denn im Gegensatz zu den abgetragenen Ruinen von Garnisonkirche und Stadtschloss stand der Marstall auf der sogenannten „Republikliste“ der wichtigsten Denkmäler im Staat.

Das Filmmuseum im Potsdamer Lustgarten heute. Quelle: Peter Degener

Die Proteste wirken tatsächlich, die Ideen der SED-Bezirksleitung für die Umgestaltung der Breiten Straße samt Abriss des Marstalls werden in Berlin nicht genehmigt und stattdessen der Wiederaufbau vorangetrieben. 1977 werden die Gerüste gestellt, 1981 wird die Restaurierung fertiggestellt.

Als mit einiger Verspätung 1983 auch die erste Dauerausstellung eröffnet wird, spricht der Kulturminister der DDR in der Überlieferung von Ugla Gräf überraschende Worte: „Daß eine solche gute Synthese zwischen modernem Museum und einem alten, ehrwürdigen Bau, der zweimal mindestens in der Geschichte einer Zerstörung entgangen ist, einmal durch Bomben und einmal fast durch Dummheit, das ist für diese schmucke Stadt Potsdam und für die Nähe der Defa ein besonderes Ereignis.“

Von Peter Degener