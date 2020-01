Das heimlichste Kunsthaus der Stadt

Schiffbauergasse

Zur Eröffnung gibt es am Mittwoch einen Aktmalkurs. Das hatten sie noch nicht in der Geschichte des Festivals „Made in Potsdam“. Seit 2012 präsentiert die Fabrik immer zum Jahresanfang aktuelle Produktionen von Potsdamern und Arbeiten von Gästen, die in Potsdam entstanden sind.

Seit 2013 ist auch der Waschhaus-Kunstraum dabei mit einer Ausstellung, die bildenden Künstlern der Stadt ein Podium bietet. Politische Kunst von Designstudenten der Fachhochschule stand 2018 auf dem Programm, 2019 waren Künstler des Rechenzentrums zu Gast. Die aktuelle Ausstellung aber ist einem der heimlichsten Kunsthäuser der Stadt gewidmet.

Seit 2011 gibt es das „ Laboratorium“ im Haus 1 des Freilands an der Friedrich-Engels-Straße. Gegründet kurz nach der Eröffnung des Jugendkulturzentrums, hat das Gemeinschaftsatelier schon mehrere Künstler-Generationen kommen und gehen sehen.

Ursprungsprojekt war ein von Phillip Langer und der Designkünstlerin Irina Maslennikova initiiertes Ausstellungsprojekt „UnARTich“ im studentischen Kulturzentrum Kuze in der Hermann-Elflein-Straße. Die Initiatoren zählten wenig später zu den ersten Nachwuchskünstlern im Haus 1.

Den Namen „ Laboratorium“ brachte die Multimediakünstlerin Bianca Baalhorn mit, die bei einem gleichnamigen, 2012 im Filmmuseum uraufgeführten Filmprojekt Regie geführt hatte.

Kernidee des Laboratoriums war das Miteinander unterschiedlichster künstlerischer Genres von Fotografie und Film über Medien und Design bis zur bildenden Kunst. Im Laufe weniger Jahre aber wurde das Atelier zur Brutstätte einer neuen Potsdamer Künstlergeneration.

Für die Freiland-Künstler hat Kunstraum-Galerist Mike Geßner erstmals auf kuratorische Eingriffe verzichtet: „Ich habe den Raum einfach aufgemacht und gesagt: Macht mal.“ Die Ausstellung ist dreigeteilt.

Unter dem Titel „Befunde“ werden im Eröffnungsabteil Arbeiten von aktuellen und von ehemaligen Künstlern des Laboratoriums gezeigt. Sieben Mitglieder der ersten Generation haben mittlerweile Kunst studiert. Eine von ihnen ist Bianca Baalhorn (34), die nun noch einmal mit einer kleinen dreiteiligen Installation ins Kollektiv zurückkehrt.

Im Zentrum hängt ein Handy, auf dessen Display mit einem Zeichenprogramm erstellte Skizzen wechseln. Es sind zufällige Momentaufnahmen nach dem ersten Blick vom Handy in die Umgebung. Daneben in einem Bilderrahmen ein schwarz-weißes Jugendbild mit einer Freundin, mit der sie sich die ersten SMS-Nachrichten schrieb. Auf der anderen Seite eine Trillerpfeife.

Ihre Zeit im Laboratorium schildert Bianca Baalhorn als Aufbruch. Ebenso wie die meisten der Gründer machte sie damals gerade erste Schritte als Künstlerin. Die Laboranten von heute sind zumeist im gesetzten Alter und haben ihr Kunststudium schon lange hinter sich.

Einige von ihnen gründeten im Mai 2019 die Gruppe „Bako“ wie „Bauch“ und „Kopf“, die im Kunstraum erstmals einen gemeinsamen Ausstellungsauftritt hat. Detlef Birkholz, Daniel Fitzenreiter, Lydia Müller, Joschua Pleep, Stefanie Schock und Heiko Wennesz kultivieren auf unterschiedliche Weise eine vom ersten Eindruck gelenkte, impulsive Malerei mit Neigung zur expressiven Ausschweifung.

Die Wände des Raums ließen sie nahezu unberührt. Nur Lydia Müller setzte Vögel, Teetassen und einen bunten Hund mit Blick zur Nutheschnellstraße in die Fragmente eines Regals.

Die übrigen Partner platzierten ihre Bilder in Gerüsten, die in Kontakt und Sicht zueinander stehen. Detlef Birkholz etwa brachte Kindheits- und Schulerinnerungen auf Zeitungspapier, Heiko Wennesz setzte eine großformatig aufs Blatt geschwungene Aufregung neben das schnelle Porträt einer treuherzig blickenden Hundes.

Zwei Mal in der Woche wird das Laboratorium für interessierte Laien geöffnet. Fast seit dem Beginn gibt es immer Mittwochs um 19 Uhr einen Aktmalkurs.

Mit ihrem Wechsel in den Kunstraum haben die Künstler auch diese Tradition für „Made in Potsdam“ mitgebracht. Der Kurs findet im „Aktionsraum“ als dem dritten Ausstellungsabteil statt, das mit einer weißen Stellwand gegen fremde Blicke geschützt ist.

Die eigentliche Vernissage für das Laboratorium ist am Donnerstag um 20 Uhr. Das Bühnenprogramm von „Made in Potsdam“ beginnt am Mittwoch um 19.30 Uhr mit einem Auftritt des kanadischen Tänzers und Akrobaten Emile Pineault in der Fabrik eröffnet.

