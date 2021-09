Satzkorn

Zum ersten Mal seit der Wende ist das marode Gutshaus Satzkorn am Sonntag wieder für die Öffentlichkeit erlebbar gewesen. Zum Tag des offenen Denkmals führte Thomas Sander vom Verein „Architrav“ mehr als 100 Besucherinnen und Besucher durch das weitestgehend entkernte Gebäude, das der Militärarzt Johann Conrad Friedrich Brandhort 1734 nur errichten konnte, weil er König Friedrich Wilhelm I. durch eine Operation am faulenden Fuß gerettet hatte. Der Monarch verdankte ihm sein Leben, schenkte ihm das Gut derer von Hünicke und spendierte ihm das Material zum Bauen.

Das Haus ist in einem bedauerlichen Zustand, hat mit Michael Hoppe und Liudmila Flach aber ein Investorenpaar gefunden, das „Erfahrung mit hoffnungslosen“ Bauten hat. Kaum ein Besucher will es glauben – doch „in zwei Jahren geht im alten Gutshaus von Satzkorn wieder das Licht an“, sagt Hoppe. Der Märkischen Allgemeinen Zeitung legte er seine Pläne für das Gutshaus offen, dessen Sanierung nicht mehr die einst geplanten zwei Millionen Euro kosten wird, sondern 4,3 Millionen, darunter aber auch Fördermittel der Stadt Potsdam und der Europäischen Union. Luxus-Wohnungen sind für das Vorzeigeobjekt des einstigen Rittergutes geplant, 70 bis 150 Quadratmeter groß.

Liudmila Flach zufolge wird es auch Gewerberäume geben, ohne dass man jetzt schon weiß, wie diese Nutzung aussehen könnte. „Wir sind Geschäftsleute und passen uns den Erfordernissen an, die dann kommen.“ Also richte man auch die Geschäftsräume und ihre Sanitäranlagen so ein, dass sie zum Wohnen umgenutzt werden können.

Apartments vorerst für Bauarbeiter

Im schon weitgehend sanierten „rechten“ Flügel gibt es bereits Appartements „mit gutem Standard“, die alle von den Bauarbeitern genutzt werden, die auf dem Hof arbeiten. Am „oberen“ Ende dieses Nordflügels, wo es zwei auffällige Garagen-Schiebetore der früheren Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft (LPG) gibt, würde Hoppe gerne ein Restaurant einrichten, dort wurden am Sonntag vor dem Haus schon die Besucher am Denkmaltag verköstigt.

Zur Galerie Das Gut Satzkorn wird umfangreich saniert, doch die Bausubstanz ist teilweise in einem katastrophalen Zustand. Trotzdem sollen das historische Gutshaus in zwei Jahren fertig sein.

Im Südflügel gegenüber sieht Hoppe sogar eine Brauerei entstehen. Der Kopf dieses Südriegels, der zur Straße weist, wird das „Einfamilienhaus“ des Paares, die Zwei sind bislang im Nordriegel von Wohnung zu Wohnung umgezogen im Zuge der fortschreitenden Sanierung. „Wir freuen uns, hier endlich ein eigenes Haus zu haben“, sagt Hoppe.

Neubau auf offener Hofseite

Doch mit der Sanierung der Bestandsgebäude ist es nicht getan. Hoppe und Flach wollen die noch offene vierte Seite des Gutes wieder schließen. In Abstimmung mit der städtischen Denkmalpflege wird das ein Neubau, der sich deutlich abhebt von den alten Bauten. Flach schwebt hier eine Wellness-Nutzung vor (MAZ berichtete). Auch eine Tiefgarage wollen die beiden unter dem Neubau schaffen, damit der Innenhof frei bleibt. Er soll parkähnlich gestaltet und ein Treffpunkt für die Potsdamer werden, wie Hoppe der MAZ sagte: „Von der Stadt hier raus zu uns ist es ja nur eine Viertelstunde.“

Von Rainer Schüler