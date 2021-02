Babelsberg

Es läuft gut für die Potsdamer Katjes-Fabrik: Mitten in der Pandemie hat das Werk in Wetzlarer Straße die Produktion ausgebaut und seine Mitarbeiterzahl erhöht. Vor Ort werden verschiedene Sorten Bonbons produziert, seit 2020 ist Katjes auch für die Produktion von Wick-Bonbons zuständig. „Besonders für die Hustenbonbons ist gerade Hochsaison, wirtschaftlich läuft es gut für uns“, sagt der Potsdamer Werksleiter Andreas Respondek.

Überhaupt habe die Pandemie für Katjes eher positive Auswirkungen, besonders im ersten Lockdown im März und April 2020 seien insgesamt sehr viel mehr Süßigkeiten gekauft worden. „Es war bemerkbar, dass die Verbraucher zu Hause waren und mehr konsumiert haben“, so Respondek. Allerdings würden Süßigkeiten immer gut gekauft. „Im Sommer hat der Verkauf etwas nachgelassen, aber insgesamt geht es uns wirtschaftlich gut.“

Die Standorterweiterung kostete 6 Millionen Euro

Um die große Nachfrage decken zu können und die zusätzliche Wick-Produktion gewährleisten zu können, wurde am Babelsberger Standort die Produktionsfläche um 740 Quadratmeter vergrößert und beträgt jetzt insgesamt 5.250 Quadratmeter. Für die Standorterweiterung wurden rund 6 Millionen Euro investiert. Außerdem wurde die Zahl der Mitarbeiter im letzten Jahr von insgesamt 65 auf 86 erhöht. Nur so könne die Produktion rund um die Uhr gewährleistet werden.

Im Potsdamer Katjes-Werk wird unter der Woche rund um die Uhr gearbeitet, wie Respondek sagt: „Wir beginnen am Sonntag um 22 Uhr, Ende ist am Freitag um 22 Uhr.“ Gearbeitet wird im Drei-Schichten-System mit jeweils rund 20 Mitarbeitenden. „Unsere Nachtschicht beginnt um 22 Uhr, der Frühdienst um 6 Uhr, die Spätschicht um 14 Uhr.“

Andreas Respondek ist seit 2014 Werksleiter im Katjes-Werk Potsdam. Quelle: Michael Jungblut

Mitarbeitende unterschiedlicher Schichten begegnen sich nicht

Damit sich die Mitarbeitenden möglichst nicht begegnen, verlässt eine Schicht erst komplett den Arbeitsplatz, bevor die nächste anfängt. Auch die Bereiche Herstellung und Verpackung arbeiten coronabedingt vollkommen getrennt voneinander. „Insgesamt haben wir die Ströme der Mitarbeitenden reduziert“, sagt Werksleiter Respondek, der seit 2014 vor Ort tätig ist.

Das Katjes-Werk in Potsdam ist eine „gläserne Fabrik“, normalerweise können Besucher bei der Produktion zuschauen. Während der Pandemie ist das natürlich nicht möglich, den nun leeren Bereich nutzt das Werk, um für die Mitarbeitenden mehr Platz beziehungsweise zusätzliche Zugänge zur Fabrik zu schaffen.

Das Werk stellt medizinische Masken für seine Mitarbeitenden

„Überall dort, wo der 1,5-Meter-Abstand nicht eingehalten werden kann, müssen medizinische Masken getragen werden“, sagt Respondek. Das Werk stellt sowohl OP- als auch FFP2-Masken, die Mitarbeitenden könnten sich aussuchen, welche sie tragen möchten. Für Kollegen aus der Verwaltung gebe es auch die Möglichkeit im Homeoffice zu arbeiten. „Wir bieten unseren Mitarbeitenden auch an, sich testen zu lassen und messen die Temperatur“, so der 61-Jährige. Ansonsten gebet es in der Lebensmittelindustrie sowieso immer erhöhte Hygieneauflagen.

Die Bonbons, die in Potsdam produziert werden, bestehen laut dem Werksleiter ausschließlich aus pflanzlichen Stoffen. In einer Woche werden in Babelsberg rund 124 Tonnen Bonbons produziert. Vor der Wick-Übernahme sind rund 5.000 Tonnen im Jahr hergestellt worden, für das Jahr 2021 ist eine Gesamtproduktion von 7.000 Tonnen geplant.

Von Sarah Kugler