Potsdam

Nach der Uraufführung am New Yorker Broadway 1966 war die Verfilmung 1972 mit Liza Minnelli als Sally Bowles in aller Munde. Die erste Bühnenaufführung in Deutschland fand übrigens in der DDR statt: 1976 an der Staatsoperette Dresden. Im Berliner Tipi steht „Cabaret“ schon seit Jahren jeden Sommer auf...