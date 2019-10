Das Hans-Otto-Theater wagt mit „Cabaret“ eine opulente Produktion

Potsdam

„Ich finde diese Stadt faszinierend. Alles ist so hektisch, so übertrieben. Alle haben so eine krankhafte Sucht, sich zu amüsieren“, freut sich Clifford Bradshaw, ein amerikanischer Schriftstelle auf der Suche nach Inspiration. Am Silvestertag 1929 ist er über Paris nach Berlin gereist und gerät schnell in den Strudel des sündigen Nachtlebens.

Überall, auch in Potsdam

Das Musical „Cabaret“, das 1972 verfilmt wurde, hat derzeit in Deutschland Konjunktur. Zwischen Premieren in Altenburg und Gera, Nordhausen, Halle, Wilhelmshaven und in der Oberpfalz stimmte am Freitagabend auch im Potsdamer Hans-Otto-Theater ein polyglotter Conférencier den berühmten Willkommenssong an.

Lotte Lenya setzte Maßstäbe

Ausschweifende Vergnügen und apokalyptische Ängste – dafür stehen die Goldenen Zwanziger. Es war reiner Zufall, dass am vergangenen Wochenende parallel auch im Potsdamer Nikolaisaal die „Musik und die Künste am Ende der Weimarer Republik“ im Fokus standen. Begleitet von der Kammerakademie Potsdam sang Ute Lemper „Die sieben Todsünden“ von Bert Brecht und Kurt Weill. Die Musiktheaterstücke im Nikolaisaal und im HOT verbindet, dass die Hauptdarstellerin Lotte Lenya (1898-1981) bei beiden Uraufführungen mitwirkte. Sie sang in den „Todsünden“ die Doppelrolle der Anna 1933 in Paris und spielt 1966 das Fräulein Schneider in „Cabaret“ am New Yorker Broadway.

Mit Swing und Charleston

Um anno 2019 ein Tanz-auf-dem-Vulkan-Lebensgefühl auszudrücken, greifen Theater und Orchester heute am liebsten auf alte Stoffe und Klänge zurück. Dass in Potsdam am zurückliegenden Wochenende in der Fabrik auch noch zu dunkel-verruchter Tango-Musik getanzt wurde, zeigt, wie hoch Retro immer noch im Kurs steht. Nicht mit Techno und Rap, lieber mit Swing, Charleston und gefühlvollen Balladen reagiert das Bürgertum von heute auf die Gefahren durch Klimawandel und erstarkenden Nationalismus und Faschismus.

„ Berlin Babylon “ lässt grüßen

Im Hans-Otto-Theater bleiben Bühne und Kostüme von Friedrich Eggert bis zum Schlussbild am historischen Ambiente um 1930 orientiert. Die Zimmerwirtin trägt Kaltwelle, die Männer strenge Seitenscheitel und das Showgirl einen fetten Pelzmantel über einer Straps-Corsage. Und natürlich raucht Sally Bowles mit einer Zigarettenspitze. Die Zutaten könnten aus dem Fundus von „ Berlin Babylon“ stammen, der derzeit angesagtesten und teuersten deutschen Fernsehserie. Eggert lässt dem Zuschauer aber Assoziationsraum, indem er die Innenräume auf der Bühne nur mit wenigen, flotten, skizzenhaften Strichen andeutet und kaum möbliert. Auf diese Weise wird den realistischen Dialogen mehr Hallraum gewährt.

Mit dem Zeigefinger erzählt

„Cabaret“ erzählt eine denkbar einfache Geschichte und unterstreicht die historische Erfahrung, dass viele Deutsche, auch solche mit jüdischem Hintergrund, die Nazis unterschätzt haben. Regisseur Bernd Motti setzt nicht einmal Grundschul-Wissen voraus. Nach dem Satz „Er ist kein Deutscher“ müssen die Schauspieler erstarren und eine Kunstpause einlegen. Später wird sogar ein KZ-Bild eingeblendet. Allerdings versprühen die Dialoge in einer Pension am Nollendorfplatz eine Behaglichkeit, in der die Not und die Brüchigkeit der Zeit nicht vorkommen.

Der gute Amerikaner klärt auf

Das Nicht-Wahrnehmen und Nicht-Wahrhaben-Wollen einer großen Gefahr wird in der Inszenierung später von dem guten, hellsichtigen Gast aus Amerika erklärt. Der zugespitzte Galgenhumor („Ein Cabaret ist diese Welt/ Und wenn die Welt in Stücke fällt/ Komm doch ins Cabaret“) bleibt folglich ebenfalls auf der Strecke.

Temperamentvolle Nummernrevue

Ins Musical geht kaum ein Zuschauer, um klüger zu werden. Wie gesungen, getanzt und für Unterhaltung gesorgt wird, das zählt in diesem Genre, das in der Sphäre der Privattheater beheimatet ist. Als temperamentvolle Nummernrevue mit anspruchsvoll interpretierten Liedern, kleinen Tanzeinlagen, komischen Ideen und vereinzelten Überraschungen schneidet das Potsdamer „Cabaret“ nicht schlecht ab. Originell choreografiert wurde etwa die Bettszene zu dem Lied „Two Ladies“. Vier Tänzer bringen die abgründige, auch queere Erotik im fiktiven Kit-Kat-Club recht modern und mitreißend zum Ausdruck.

Hektik und Betulichkeit

Philipp Mauritz als Conférencier steckt in einem engen, clownesken Korsett. Hochtourig, atemlos und übersteigert muss er die Handlung treiben. Für ein echtes Schaudern bleibt da kein Platz. Wenn er später den Walzer „I dont care much“ anstimmt, darf er endlich mal zeigen, was er kann. Gegenpol zum hektischen Treiben im Kit-Kat-Club sind die etwas betulichen Lieder und Gespräche in der Pension, die zu lange auf der Stelle treten. Einzig Kristin Muthwill als Fräulein Schneider gelingt es, stimmlich auch Untertöne zu gestalten.

Eine teuere Produktion

Für ein Schauspielhaus bedeutet die Inszenierung eines Musicals ein Kraftakt. Das Premierenpublikum applaudierte sechs Minuten lang begeistert. Da die vier Tänzer, sechs Musiker sowie die qualifizierte Musical-Darstelellerin Maria-Danaé Bansen für die Rolle der Sally Bowles zusätzlich eingekauft werden, bedeutet auch ein volles Haus noch kein Plus auf der Einnahmenseite.

Von Karim Saab