Die Wintersonnenwende wurde schon in alten Kulturen mit Lichterfesten begangen. Die christliche Kirche versah den Brauch mit einem neuen Inhalt. Effektvoll wurde der Geburtstermin für den „Retter der Menschheit“ auf den dunkelsten Tag des Jahres gelegt. Ein Umstand, der allerdings nur auf der nördlichen Erdhalbkugel gilt. Wer Weihnachten mit Schnee und viel Kerzenlicht verbindet, ist Eurozentrist. Dabei wissen die Menschen überall auf der Welt, dass es ohne die Sonne keine Schatten gäbe. Auch in Afrika, Ozeanien und auf Feuerland stellt sich die Frage: Was wäre die Dunkelheit ohne das Licht?

Licht in der Philosophie

Ein beleuchteter Pegelturm spiegelt sich im Wasser. Quelle: Sebastian Willnow

Wer die Helligkeit begreifen möchte, rätselt wie Leibniz: „Warum gibt es überhaupt etwas und nicht vielmehr nichts?“ Seit Menschengedenken haben Metaphysiker und Physiker das Licht erkundet und gestritten, wer die gültigere Antworten liefert. Das Licht scheint ohne Schöpfung oder ohne Urknall undenkbar. Und was ist mit dem Augenlicht, in dem ein individueller Geist wie ein Funke aufleuchtet? Im 18. Jahrhundert entstand die Bewegung der Aufklärung, um Licht ins Dunkel bringen.

Licht in der Religion

Hinduistische Gläubige danken dem Sonnengott für die Erhaltung des Lebens auf der Erde. Ritual beim Chhath Puja-Festivals am 10. November 2021 am Ufer des Yamuna-Flusses in Neu-Delhi (Indien). Quelle: Altaf Qadri

Die Quelle des Lichts wurde als göttlich verehrt. Leuchtende Himmelskörper sind das archaischste Mysterium. Mythen über die Entstehung von Sonne und Sternen, Feuer, Blitze und Morgenröte finden sich in allen Kulturen. Überall wurde behauptet, dass es so etwas wie Gedankenblitze, innere Erleuchtung und Erleuchtete gibt.

Licht in der Astronomie

Die im August gestartete Sonde „Parker Solar Probe“ der US-Raumfahrtbehörde ist so nahe an die Sonne herangekommen wie kein anderes Raumschiff zuvor. Quelle: dpa-Bildfunk

Die Sonne entstand vor 4,6 Milliarden Jahren. Es dauert 30 Millionen Jahre, bis ein Lichtteilchen aus dem Inneren des brennenden Gasballs an die Oberfläche der Sonne gelangt und seine Energie freisetzen kann. Die 150 Millionen Kilometer zur Erde legt ein Photon in acht Minuten zurück.

Licht in der Biologie

Auch Klatschmohn braucht Sonne, um zu wachsen und zu blühen. Quelle: Jan Eifert via www.imago-images.de

Ohne das Licht könnten Menschen, Flora und Fauna nicht existieren. Die Photosynthese sorgt für den Ursprung der Nahrungskette. Außerdem ist das Licht untrennbar mit Wärme verbunden, eine weitere Voraussetzung für das Leben.

Licht in der Medizin

Wohl dem, der in der dunklen Jahreszeit mit einem sonnigen Gemüt ausgestattet ist. Licht hat einen starken Einfluss auf das psychische Wohlbefinden und auf den Tag- und Nachtrhythmus. Wenn es spät hell und früh dunkel wird und sich manchmal tagelang die Sonne nicht zeigt, sind Depressionen und Krankheiten auf dem Vormarsch. Die Vitamin-D-Produktion im Körper kommt nur in Gang, wenn Sonnenstrahlen aus einem möglichst hohen Einfallswinkel auf die Erde fallen.

Licht in der Naturwissenschaft

Wärmebild eines alten ungedämmten Landhauses. Quelle: Marius Schwarz

Nur ein winziger Abschnitt des elektromagnetischen Spektrums lässt sich mit den Augen wahrnehmen. Neben dem sichtbaren gibt es vor allem auch unsichtbares Licht. Die höherenergetische Gamma- und Röntgenstrahlung sowie das Ultraviolettes Licht verfügen über eine lebenszerstörerische Wirkung. Die niederenergetische Infratot- und Radiostrahlung sowie die Mikrowellen kommen in der Industriegesellschaft in vielen Alltagsgeräten zum Einsatz. All dieses Licht bewegt sich mit der enormen Geschwindigkeit von 300 000 Kilometer pro Sekunde. Was aber das Merkwürdigste ist: Auch das Licht im sichtbaren Frequenzbereich bleibt im luftleeren Raum ein unsichtbares Phänomen. Ohne ein Objekt, auf das ein Lichtstrahl fällt, würde der Mensch nur Dunkelheit erblicken.

Licht in der modernen Physik

Funkelnde, goldene Lichtwellen. Quelle: kokotewan/Adobe Stock

Die Anatomie des Lichts und seine mathematischen und physikalischen Gesetzmäßigkeiten wurden erst im 20. Jahrhundert entdeckt. Lange Zeit hieß es, die fließende Figur des Lichtes sei etwas Immaterielles und breite sich im Äther wie eine Welle im Wasser aus. Doch Licht hat auch eine Masse und somit Teilchencharakter. Photonen sind quantenmechanische Objekte. Aufgrund dieser Erkenntnis hat Albert Einstein die Relativitätstheorie und die Quantenphysik entwickelt.

Licht in der Technik

Autoverkehr in Langbelichtung, aufgenommen in Schanghai (China). Quelle: kalafoto/Adobe Stock

Um die Nacht zum Tag machen zu können, wurden alle möglichen Technologien erfunden: von der Fackel und dem Docht, über das Gaslicht bis hin zu Glühbirne, Leuchtstoffröhre und LED-Beleuchtung. Elektrizität wurde bisher durch die Verbrennung fossiler Stoffe hergestellt. Heute lässt sich elektrische Energie direkt aus dem Licht gewinnen.

Licht im Naturschutz

Blick auf einen kleinen Teil der Milchstraße am nächtlichen Sternenhimmel über einer Straße im Landkreis Märkisch-Oderland. Quelle: Patrick Pleul

Es gibt immer mehr Initiativen gegen Lichtverschmutzung. In den Städten dominiert die künstliche Beleuchtung, so dass der Nachthimmel mit den Sternschnuppen kaum noch zu sehen ist. Ganze Landschaften wie das Westhavelland erklären sich deshalb zu Sternenparks und dimmen ihre Straßenbeleuchtung. Die Argumentation: Das künstliche Licht verbraucht zu viel Energie und irritiert den Biorhythmus von Menschen und Tieren.

Licht in der Kunst

Die Ausstellung „Impressionismus in Russland“ ist noch bis 9. Januar 2022 im Museum Barberini in Potsdam zu besichtigen. Quelle: Bernd Gartensschläger

Fotografen und Filmemacher überlassen die realistische Darstellung ganz und gar dem Licht. Diese Entlastung inspirierte Maler zu neuen Wegen. Die Impressionisten bringen auf ihren Bildern das Licht neumeisterlich zum Flirren. In den Jahrhunderten zuvor setzten die Alten Meister auf ihren Gemälden mit Hell-Dunkel-Effekten die himmlischen Heerscharen oder das göttliche Kind im Stall von Bethlehem pointiert in Szene.

Licht im Alten Testament

Der Chanukka-Leuchter leuchtete auch in diesem Jahr vor dem Brandenburger Tor. An dem zehn Meter hohen, achtarmigen Leuchter brennt während des achttägigen jüdischen Lichterfestes Chanukka an jedem Abend bei Einbruch der Dunkelheit ein neues Licht. Quelle: Rolf Zoellner

Die Juden betrieben keinen Sonnenkult. Im Alten Testament gilt Gott als Erschaffer des Lichts. „Und Gott sprach: Es werde Licht! Und es ward Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis und nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Da ward aus Abend und Morgen der erste Tag“, heißt es gleich zu Beginn.

Licht im Neuen Testament

Weihnachtsmarkt mit „Lebender Krippe“ in Kastellaun im Hunsrück. Quelle: Info Kastellaun

Jesus, der Held des Neuen Testaments, hat sein Licht nicht unter den Scheffel gestellt, wenn er sagt: „Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben.“ Zu Weihnachten, dem Fest seiner Geburt, wird Jesus als Licht besungen, das in tiefster Finsternis aufscheint. Als Hoffnungsschimmer.

Licht in der Historie

Weihnachtswunschbaum im Landratsamt Oranienburg (Oberhavel). Quelle: Robert Roeske

Im 17. Jahrhundert wurden erstmals Weihnachtsbäume mit Kerzen geschmückt. Ganze Dörfer und Städte fielen Bränden zum Opfer. Die erste elektrische Beleuchtung lässt sich für das Jahr 1880 nachweisen. Das brachte Kaufhäuser in den USA auf die Idee, ihre Kundschaft mit üppiger Weihnachtsbeleuchtung anzulocken.

Von Karim Saab