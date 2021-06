Innenstadt

Wie viele Potsdamer jemals im Ernst-Thälmann-Stadion waren, weiß wohl niemand so genau, ich kann nur so viel sagen: Wir waren als Kinder und Jugendliche ständig dort. Wir hatten nicht nur Schulsport im Schulhof an der Dortustraße und auf der „Plantage“ des zugeschütteten Stadtkanals vor dem Haus, wir mussten auch im Stadion schwitzen. Meistens ging es da auf die langen Strecken, die großen 400-Meter-Runden, die 3000-Meter-Läufe. Die lagen mir, erst recht in der Vorsommer-Hitze. Wenn viele von uns rote Köpfe bekamen und vor Erschöpfung immer langsamer wurden, war ich auf Betriebstemperatur und konnte irgendwoher Reserven mobilisieren.

Auf der roten Aschenbahn konnte man gut mitzählen: Es waren sieben Runden und dann noch eine halbe. Weil ich nicht gerne schnell startete, um nicht kurz vor dem Ende „auf dem Zahnfleisch“ zu krauchen, ließ ich die meisten anderen lieber ziehen und arbeite mich unauffällig von hinten vor: Dem Läufer vor mir näherte ich mich allmählich und zog dann ruckartig vorbei. Das Überraschungsmoment hatte ich auf meiner Seite, die nötige Kraft auch, es hat fast schon Spaß gemacht.

Spaß machten uns als Kinder im Stadion vor allem die Friedensfahrten, jenes Radrennen der sozialistischen „Bruderländer“ – eine „Tour de France“ des Ostblocks. Drei Mal war das Stadion Etappenziel der Mehr-Länder-Tour und drei Mal gleich danach auch Startpunkt. 1966, 1970 und 1973.

Keiner musste uns ins Stadion oder an die Straße scheuchen – wir waren mit Begeisterung dabei, hatten die aktuellen Trikotträger im Kopf und lauerten, wer denn wohl als erster zwischen den mächtigen eckigen Torsäulen ins Stadion gerast käme. All die bunten Shirts, die Ländernamen darauf, die Namen kannte beinahe jedes Kind, denn die Tour wurde täglich, außer an den Ruhetagen, im Fernsehen gezeigt.

Der Westen war zu Gast in Potsdam: Die französisch als „Course de la paix“ betitelte Tour von 1966 etwa gewann der Franzose Bernard Guyot vor Alexander Dochljakow aus der Sowjetunion und Axel Peschel aus der DDR, der das violette Trikot des aktivsten Fahrers eroberte; die Trikots wechselten die Fahrt über häufig. Die UdSSR wurde Mannschaftssieger. Italiener waren dabei, Engländer, Norweger, Belgier, Finnen, Algerier, Marokkaner.

Beim zweiten Mal, zehn lange Jahre später, wurden die Polen Mannschaftssieger; ihr Star Ryszard Szurkowski gewann die Tour vor dem Franzosen Marcel Duchemin. Szurkowski wurde bei der Tour drei Jahre später wieder Sieger und bester Bergfahrer dazu. Sogar Australier, Dänen, Niederländer und Kubaner waren auf der Strecke. Ich erinnere mich an die DDR-Legenden Wolfgang Fiedler, Thomas Huschke, Michael Schiffner und Wolfgang Wesemann, als wäre es erst ein, zwei Jahre her.

Die Einfahrt war stets ein Horror für die Fahrer, die vom festen Asphalt der Wilhelm-Külz-Straße (heute: Breite Straße) die Kurve auf die lose Aschenbahn kriegen mussten und dann noch eine halbe Runde Sprint vor sich hatten, wenn ich mich recht erinnere. Manch Fahrer rutschte auf der roten Feinkiesbahn aus; das war als Gruppensturz in etwa so dramatisch wie die Crashs der Formel 1.

Alle Jahre wieder gab es die Kinder- und Jugendspartakiaden und regelmäßig Auftritte des Fanfarenzugs von Potsdam. Auch zu den smarten Minirock-Mädels an den Trommeln und Fanfaren musste man uns nicht befehlen. Die Musik ging sogar in Jungenbeine und wir gerieten ins Marschieren, lange bevor wir das als Soldaten in der Nationalen Volksarmee unfreiwillig machen mussten. Die Dynamik des Fanfarenzuges ist nur mit der Sambatrommler von Sexta Feira zu vergleichen, denen heutzutage viele Kinder und Eltern gerne auf Umzügen folgen. Den Fanfarenzug gibt es ja immer noch.

An politische Kundgebungen im Stadion erinnere ich mich nicht; vielleicht haben wir uns darum auch erfolgreich gedrückt. Es hat Volksfeste gegeben mit russischen Tanzensembles und mehrere internationale Sportwettkämpfe. Von einer Polizeimotorrad-Schau kurz nach der Wende sind mir nur vage Erinnerungen geblieben.

Die Geschichte des Stadions Im Zweiten Weltkrieg richtete der Luftangriff auf Potsdam in der Innenstadt ausgedehnte Zerstörungen an. Dabei erlitten der Lustgarten und das benachbarte Stadtschloss schwerste Beschädigungen. In der Diskussion über die Frage „Abriss oder Wiederaufbau?“ traten Anhänger der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands (SED) für den Abriss ein. Während der Auseinandersetzung leitete die Deutsche Volkspolizei 1948 mit der Errichtung des Ernst-Thälmann-Stadions den „Anfang vom Ende des Schlossareals“ ein. Ab Oktober 1948 errichteten Volkspolizisten, freiwillige Helfer und Mitglieder der SG Volkspolizei Potsdam das Stadion auf der Fläche des zerstörten Lustgartens. Trümmer der Innenstadt Potsdams bildeten die Grundlage für Zuschauerwälle und Aufbauten. Namenspatron war Ernst Thälmann, der 1944 im KZ Buchenwald ermordete Vorsitzende der Kommunistischen Partei Deutschlands (KPD). Feierlich eröffnet wurde das Stadion am 3. Juli 1949 vor 20.000 Zuschauern. Auch Thälmanns Witwe Rosa war dabei. Die Sportanlage verfügte über Zuschauertribünen, technische Einrichtungen, einen Rasenplatz und eine 400-Meter-Aschenbahn. Sie hatte Platz für 15.000 Personen. Genutzt wurde das Stadion vor allem von Potsdamer Sportvereinen, darunter der SG Dynamo Potsdam (1990 in PSV Potsdam umbenannt) und Turbine Potsdam. In den 1980er Jahren wurde die Sportstätte letztmals für etwa zwei Millionen Mark modernisiert. Im Vorfeld der Bundesgartenschau 2001 und der geplanten Neugestaltung des Lustgartens wurde das Stadion nach 50 Jahren 1999 ersatzlos abgerissen.

Es wurde noch ein paar Jahre Rugby gespielt im Stadion – eine im Osten noch recht mysteriöse Sportart, ehe das Stadion aufgegeben wurde und auf traurige Weise hoffnungslos verfiel. Schnell verschwanden die Sitzreihen – und im Tribünengebäude blieb das Licht für immer aus.

So schlimm war der Anblick schließlich, dass kaum jemandem der Abriss von 1999 leid tat. Nach 50 Jahren verschwand das 15.000-Mann-Stadion endgültig und machte zur Bundesgartenschau 2001 einem neuen Lustgarten Platz, der zumindest in meinen Augen nicht besser ist als einst das Stadion. Ich fand 1999, man hätte es sanieren sollen.

