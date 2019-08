Babelsberg

Der Weg ins Paradies ist ziemlich dunkel. Er führt durch schwere Stahltüren, an grauen Wänden vorbei durch die Katakomben des Babelsberger Kiez-Kinos Thalia. Noch einmal um die Ecke, noch einmal durch die Tür: Gleißendes Sonnenlicht, Insekten schwirren durch die warme Morgenluft, man ist angekommen. Hier ist die Stadt ganz weit weg, die nahegelegene S-Bahn ist nicht mehr zu hören. Auch der Kino-Alltag verschwindet sofort, kein Popcorn-Duft, keine Plakate, keine Menschen. Im Innenhof haben sich die Thalia-Mitarbeiter eine grüne Oase geschaffen.

Gedenken an verstorbene Mitarbeiterin

Angefangen hat das cineastische Gärtnern mit Siv Hameister. „Sie war Filmvorführerin hier und ist, wenn sie etwas Freizeit hatte, ganz oft aus dem Fenster ihres Vorführraums in den Hof geklettert und hat hier ihre Tomatenpflanzen und Kräuter gepflegt“, sagt Kino-Chef Thomas Bastian. Im Januar 2016 ist Siv Hameister an einer schweren Krankheit gestorben, sie wurde nur 42 Jahre alt. „Es ist uns auch deshalb wichtig, diesen Garten zu pflegen“, sagt die stellvertretende Kinoleiterin Daniela Zuklic, „das ist ihr Erbe.“

Dieser Kürbis wird später im Kino-Café zu einer wärmenden Suppe verarbeitet. Quelle: Bernd Gartenschläger

Thomas Bastian hat den Hof professionell urbar machen lassen. „Das war eine Schutthalde hier“, erinnert er sich. Zwei Anhänger mit Bauschutt und Steinen mussten gehen, fünf Kubikmeter Mutterboden nahmen ihren Platz ein. Längst wachsen nicht nur Kräuter und Tomaten hier. Kartoffeln und Kürbisse, Brombeeren, Mangold, Zucchini, Zwiebeln, Karotten, Rotkohl und sogar Artischocken baut das Thalia-Team an. Zwei Bienenstöcke eines befreundeten Imkers haben ihr Reich im Garten gefunden, außerdem blühen Blumen, die dann im Café Konsum auf den Tischen landen.

Palettenhochbeete liefern Minze, Thymian und Rosmarin, die frischen Kräuter werden zu Sirups verarbeitet. Und auch das Gemüse wird im eigenen Haus verwertet: „Davon kocht das Café Suppen“, sagt Thomas Bastian. Seine Frau Martina hat die Hege des Gartens übernommen, acht bis zehn Stunden in der Woche hantiert sie hier mit Gießkannen und Schaufeln. „Und sie hat Pläne“, sagt der Kino-Chef. Die Müllentsorgung des Hauses wird umgestellt, ein großer Restmüllcontainer im Hof kommt weg. „Dort sollen dann Erdbeeren angebaut werden.“

Chefs wollen umbauen

Rund um den Garten ist noch gut zu sehen, dass das Thalia seit vielen Jahren im Kiez steht. Das Grün wird eingerahmt vom ehemaligen Heizhaus, einst befeuerten hier Arbeiter den Kessel. Heute befinden sich dort Lagerräume und Werkstätten, doch eigentlich träumen Daniela Zuklic und Thomas Bastian davon, den stetig anwachsenden Verwaltungstrakt des Kinos dort unterzubringen, dazu Künstlergarderoben. „Das ist leider noch ganz leise Zukunftsmusik“, sagt Daniela Zuklic, „aber allein die Vorstellung, vor den Büros direkt diesen Garten zu haben, motiviert uns schon.“ Tatsächlich wird dieser Umbau wohl in absehbarer Zeit nicht stattfinden – es fehlt am lieben Geld. „Als Kino sind wir stets ein Hochrisikounternehmen, die Banken jubeln nicht gerade, wenn wir einen Kredit wollen“, sagt sie. Zunächst soll zudem eine Klimatisierung ins 120 Jahre alte Kino eingebaut werden, hierfür ist bereits alles Nötige in die Wege geleitet.

Und gerade bei gutem Wetter läuft der Betrieb traditionell nicht auf Hochtouren. „Es gab schon bessere Sommer“, sagt die Co-Chefin des Thalia. Zu allem Unglück hat das Kino derzeit Probleme mit der Telefonanlage, seit Wochen ist weder die Kinokasse telefonisch erreichbar, noch die Verwaltung. „Eine Katastrophe“, sagt Thomas Bastian. Schuld ist ein Netzbetreiber, mit dem Bastian und Zuklic deshalb mittlerweile über Kreuz liegen. „Wir haben Nothandys eingerichtet und sind jetzt zum Glück nach einem Wechsel zur Telekom wenigstens für diejenigen wieder auf dem üblichen Wege erreichbar, aber ganz funktionieren wird unser Telefon erst wieder, wenn der bisherige Anbieter unsere Nummern für die Telekom freigibt“, sagt Daniela Zuklic. „Das ist stark geschäftsschädigend, schließlich ist es Teil unseres Prinzips, persönlich erreichbar zu sein, Filminfos zu geben und Karten telefonisch reservieren zu lassen.“

Bei all dem Ärger müssen die beiden Kino-Leiter manches Mal tief durchatmen. Zum Glück haben sie mit ihrem geheimen Garten einen guten Ort dafür. „Eine unserer Kolleginnen arbeitet gerade an einem Schild, auf dem wir an die Schöpferin des Gartens erinnern wollen“, sagt Thomas Bastian. „Sie hätte diesen Ort gemocht.“

