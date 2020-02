Potsdam

Jede Woche bietet Ihnen die MAZ-Redaktion Hunderte Artikel aus Ihrer Region – vom neu eröffneten Geschäft in der Nachbarschaft über Porträts von Machern bis hin zu kommunalpolitischen Nachrichten und deren Auswirkungen auf Ihren Alltag. Bei der Auswahl dieser Themen stellen wir uns täglich dieselbe Frage: Was wollen unsere Leserinnen und Leser wohl jetzt gerade wissen?

Damit wir darauf künftig noch besser antworten können, wollen wir diese Frage ab sofort auch Ihnen stellen – indem wir Sie, liebe Leserinnen und Leser, jede Woche über eine Geschichte abstimmen lassen, die Sie gerne digital oder in der Zeitung lesen möchten. Immer freitags stellen wir drei Themen zur Auswahl –und Sie bestimmen, welches davon wir dann tatsächlich recherchieren. Zusätzlich können Sie uns per Email selbst Themen vorschlagen, die zur Abstimmung gestellt werden sollen. Diesmal stehen folgende Ideen zur Auswahl:

1. Wie arbeitet es sich eigentlich in einem Hospiz?

An nächsten Montag ist Tag der Kinderhospizarbeit: Auch in Potsdam sind professionelle und ehrenamtliche Helfer für Familien mit sterbenskranken Kindern da. Und sie suchen Mitstreiter, die sich zum ehrenamtlichen Familienbegleiter ausbilden lassen wollen. Wir stellen vier Potsdamerinnen vor, die schon in diesem Beruf arbeiten und von den Herausforderungen ihres Alltags erzählen.

2. Nach dem Cyber-Angriff: Wie sicher sind unserer Verwaltungen?

Das Chaos nach der Hacker-Attacke auf das Potsdamer Rathaus hat einige Fragen aufgeworfen. Warum hatten es die Angreifer eigentlich auf den Citrix-Server abgesehen – und wie gut sind die Behörden auf einen weiteren Versuch vorbereitet? Gibt es dafür künftig einen IT-Experten bei der Stadt? Ein Interview zum Thema kommunale Cybersicherheit.

3. So geht es mit den Potsdamer Baustellen weiter

Auf der Nuthestraße wird es eng: Für den Brückenabriss werden in der kommenden Woche Spuren gesperrt. Auch die Behlertstraße ist noch halbseitig dicht. Und auf der B2 nach Michendorf gibt es ebenfalls eine neue Sperrung. Ein Überblick, wo neuer Stau droht – und wo es endlich weitergeht.

Jetzt abstimmen:

Welches Thema sollen wir diese Woche für Sie recherchieren? Wie arbeitet es sich in einem Hospiz? Wie sicher ist die Verwaltung vor weiteren Cyberangriffen? Wie geht es weiter mit Potsdams Baustellen? Ergebnis ansehen Diese Online-Umfrage ist nicht repräsentativ. Welches Thema sollen wir diese Woche für Sie recherchieren? Welches Thema sollen wir diese Woche für Sie recherchieren? So haben unsere Leser abgestimmt Wie arbeitet es sich in einem Hospiz?

Wie sicher ist die Verwaltung vor weiteren Cyberangriffen?

Wie geht es weiter mit Potsdams Baustellen? Diese Online-Umfrage ist nicht repräsentativ.

Von MAZonline