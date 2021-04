Potsdam

Im Sommer 2018 stand die südafrikanische Metropole Kapstadt kurz vor dem Kollaps. Eine dreijährige Dürreperiode hatte die Wasserreservoirs der Stadt geleert. „Day Zero“, der Tag, an dem eine Großstadt ohne Trinkwasser sein würde, rückte unaufhaltbar näher – ein Novum in der Geschichte. Die Trockenheit stürzte die Region in eine schwere Krise. Trinkwasser wurde zeitweise auf 50 Liter pro Person und Tag rationiert, Menschen standen stundenlang für ein paar Kanister Wasser an, die Preise für abgefülltes Wasser und Lebensmittel explodierten, Tausende verloren ihre Jobs.

Die Nachrichten von verheerenden Dürren und immer größerer Wasserknappheit haben seither stetig zugenommen. Weltweit haben aktuell 2,2 Milliarden Menschen keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Etwa vier Milliarden Menschen leben in Regionen, in denen Wasser an mindestens einem Monat pro Jahr knapp wird. Die globale Erwärmung und die immer stärkere Nutzung der ohnehin knappen Süßwasservorkommen der Erde lassen diese immer schneller schrumpfen.

„Meerwasser ist die zuverlässigste Wasserquelle, die wir haben“

Egal ob Kapstadt, Sydney, Chennai oder Kalifornien – alle diese Orte leiden seit Jahren unter extremem Wassermangel und das, obwohl sie ein schier unerschöpfliches Reservoir direkt vor ihrer Haustür haben: das Meer. „Meerwasser ist die zuverlässigste Wasserquelle, die wir haben“, sagt Joachim Käufler. Der 57-jährige Ingenieur ist Geschäftsführer des Potsdamer Unternehmens Synlift. Seine Firma entwickelt Anlagen, mit denen sich Salzwasser in Trinkwasser umwandeln lässt, CO2-neutral und klimaschonend. „Es heißt immer, ums Wasser werden in Zukunft Krieg geführt, aber das müsste nicht so sein“, sagt Käufler

Joachim Käufler, 57, ist der Geschäftsführer von Synlift. Quelle: Alexander Hauck

Die Entsalzung von Meerwasser oder Desalination ist keine neue Erfindung: Seit der Antike gewinnen Menschen Süßwasser aus den Meeren. Israel deckt heute bereits etwa 60 Prozent seines Trinkwasserbedarfs aus dem Mittelmeer und auch andere Länder im Nahen Osten wie Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate bauen ihre Meerwasserentsalzungskapazitäten derzeit massiv aus.

Meerwasserentsalzung verbraucht große Mengen Energie

Im Grunde existieren dafür zwei verschiedene Verfahren: Das thermische, bei dem Meerwasser unter Einsatz von Hitze verdampft und das kondensierte Süßwasser aufgefangen wird sowie das Verfahren der Umkehrosmose, bei dem Wasser mit hohem Druck durch einen Kunststofffilter gepresst wird. Mit diesem Verfahren lasse sich ein halber Liter Süßwasser aus einem Liter Meerwasser gewinnen, erklärt Joachim Käufler, der Rest fließt als Sole zurück ins Meer.

Egal, welches der technischen Verfahren benutzt wird, die Desalination verbraucht Unmengen von Energie, die in der Regel aus fossilen Brennstoffen stammt. Entweder direkt aus der Verbrennung von Öl oder Gas oder indirekt über den Strom, der aus fossilen Energieträgern erzeugt wird. So oder so ist die Meerwasserentsalzung keine klima- und umweltschonende Angelegenheit. Joachim Käufler und sein Team arbeiten daran, das zu ändern.

So wird Meerwasser trinkbar gemacht Meerwasser hat einen durchschnittlichen Salzgehalt von 3,5 Prozent. Damit es für Menschen trinkbar wird, darf der Salzgehalt bei maximal 0,3 Prozent liegen. Die Meerwasserentsalzung oder Desalination ist eine seit Jahrtausenden angewandte Technik zur Gewinnung von trinkbarem Süßwasser aus Salzwasser. Es existieren mehrere technische Verfahren, mit denen Salzwasser umgewandelt werden kann. In den meisten Fällen nutzen sie zur Süßwassergewinnung Energie aus fossilen Brennstoffen. Beim thermischen Verfahren wird Meerwasser mit Hilfe von großer Mengen Energie verdampft und das Kondenswasser aufgefangen. Bei der Umkehrosmose wird das Meerwasser mit hohem Druck durch eine Kunststoffmembran gepresst. Diese wirkt wie ein Filter, der nur die Wassermoleküle durchlässt. Salze, Bakterien, Viren, Schwermetalle und andere Stoffe bleiben in einer Lösung zurück. Das bei der Desalination zurückbleibende Salz der wird in kleinen Teil als Meersalz verkauft. Der größte Teil wird zurück ins Meer geleitet.

Synlift produziert klimaneutrale Meerwasserentsalzungsanlagen

Synlift ist eines von nur etwa 20 Unternehmen weltweit, das sich auf die Entwicklung von solar- und windbetriebenen Meerwasserentsalzungsanlagen spezialisiert hat. Die Vorteile der Wind- oder Sonnenenergie liegen auf der Hand: Die Baukosten für eine Anlage sind vergleichsweise gering, Brennstoffe benötigt sie keine und den Strom erzeugt sie selbst zu konstanten Preisen. Nicht zuletzt arbeiten die Anlagen klimaneutral.

Das Problem: Zwar sind viele wasserarme Küstenregionen reich an Wind und Sonnenschein, doch auch dort sind sie starken Schwankungen unterworfen, mal ist Flaute, mal ist es bewölkt. „Wir haben es mit unzuverlässigen Energiequellen zu tun“, sagt Joachim Käufler. Trinkwasser werde jedoch konstant und zuverlässig benötigt. Der Schlüssel heißt Lastmanagement. Gibt es ein Überangebot an Wind und Sonne, wird mehr Wasser entsalzt. Ist es gerade windstill, fährt das System die Entsalzungstätigkeit herunter. „Das ist ein bisschen wie bei einer Windmühle“, erklärt Käufler, „da hat der Müller auch nur gemahlen, wenn der Wind wehte.“ Zusätzlich lässt sich sowohl die erzeugte Energie als auch das gewonnene Trinkwasser speichern.

Erste mobile, windkraftbetriebene Entsalzunsganlage der Welt

Die „Floating WINDdesal“ soll die weltweit erste mobile, windkraftbetriebene Meerwasserentsalzungsanlage werden. Quelle: altspace

Joachim Käufler erwartet dieser Tage einen Anruf aus Saudi-Arabien. Er hofft auf die Zusage für einen Auftrag von historischer Bedeutung. Gemeinsam mit einem Konsortium europäischer Firmen hat Synlift in den vergangenen Jahren Pläne für eine mobile, windkraftbetriebene Meerwasserentsalzungsanlage entwickelt, die „Floating WINDdesal“. Das Entsalzungswerk ist auf einer schwimmenden Plattform installiert und kann bei Bedarf weltweit verschifft werden.

Im Einsatz ankert sie etwa zehn Kilometer vor der Küste und produziert bis zu 30 Millionen Liter Süßwasser pro Tag, komplett autark und nur angetrieben durch das 115 Meter hohe Windrad. „Damit ließe sich eine Stadt wie Potsdam dauerhaft mit Süßwasser versorgen“, sagt Käuflers Kollege Heiko Eckerlein. Er ist zuständig für die Vermarktung und den Vertrieb bei Synlift. Bekommt Synlift den Zuschlag für den Bau, wäre es die weltweit erste Anlage dieser Art. Wasserkrisen wie 2018 in Kapstadt könnten damit eines Tages der Vergangenheit angehören.

Von Feliks Todtmann