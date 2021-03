Potsdam

Das Regattahaus am Luftschiffhafen soll aus seinem fast 30 Jahre währenden Dornröschenschlaf erwachen und wieder zu einem öffentlichen Ort am Ufer des Templiner Sees werden. Jutta Braun, die Geschäftsführerin des Kongresshotels, schwärmt von diesem Ort. Seit Jahren hat sie ihn im Blick.

„Es soll eine Gastronomie am Wasser geben, sowohl für die Potsdamer als auch für die Hotelgäste. Mir schweben Bälle und Tanzveranstaltungen oder Hochzeiten vor, dazu ein Brunch im Garten am Seeufer.“ Und vielleicht spielt parallel auch eine Band im Musikpavillon am Ufer? „Natürlich, so wie früher“, sagt die Hotelchefin.

Bis zum Frühjahr will sich das Kongresshotel entscheiden

„Wir wollen mit dem Regattahaus als Eventlocation unsere Hotelkonzeption weiterentwickeln und das Gebäude pachten“, sagt Braun. Der Musikpavillon gehört zwar der Stadt, soll aber in die Konzeption einbezogen werden. Der Eigentümer des Hauses ist die LBS Ostdeutsche Bausparkasse AG. Dort gibt es bereits enge Absprachen mit dem Hotel, wie LBS-Sprecher Thomas Thiet bestätigt. „Mittelfristig ist eine denkmalgerechte Sanierung und Inbetriebnahme in Kooperation mit dem Kongresshotel möglich“, sagt Thiet.

Reinhold Mohrs Musikpavillon von 1932 steht direkt neben dem Regattahaus – und ist noch immer als Tanzboden geeignet.

Zustand des Regattahauses ist „instandsetzungswürdig“

Die endgültige Entscheidung soll in den nächsten Wochen fallen. Anfang der Woche traf sich Braun mit den Gesellschaftern des Kongresshotels und Architekten vor Ort. Es laufen bereits Untersuchungen zum Brandschutz, es werden Gutachten zum Zustand des fast 100 Jahre alten Holzbaus erarbeitet. Spaziergängern fällt erst auf den zweiten Blick auf, dass das Haus leer steht. Die markanten trapezförmigen Fenster sind zur Sicherung verkleidet und täuschen Glasscheiben nur vor. Die Holzelemente an der Fassade zeigen zwar Spuren der Witterung, sind aber nicht zerstört.

Jutta Braun ist langjährige Geschäftsführerin des Kongresshotels am Potsdamer Luftschiffhafen

Durch den städtischen Denkmalpfleger Jörg Limberg gab es bereits 2011 ein studentisches Forschungsprojekt zur Bewertung der Bausubstanz. Das Fazit der Arbeit einer angehenden Bauingenieurin: „Das Regattahaus befindet sich in einem instandsetzungswürdigen Zustand.“

Auch Hotelchefin Jutta Braun sagt: „Der Zustand ist schon nicht so schlecht, aber man muss natürlich investieren.“ Zahlen will sie jetzt noch nicht nennen. Die Wirtschaftlichkeit des Projekts entscheidet über die Umsetzung. Wenn Konzept und Finanzierung überzeugen und sie im Frühjahr die Zustimmung der Gesellschafter bekommt, rechnet Braun mit der Wiedereröffnung des Regattahauses im Jahr 2023.

Der Musikpavillon (links) liegt unmittelbar neben dem Regattahaus (rechts) am Ufer des Templiner Sees.

Im Turm könnte das Standesamt eine Filiale bekommen

Was aus dem Turm-Aufbau des Denkmals werden könnte, der einst der Regattaleitung mit weitem Blick auf das Wasser diente, ist noch offen. Eine Option wäre eine Kooperation mit dem Standesamt – dann könnten nicht nur Hochzeitsfeiern, sondern auch Trauungen vor der Kulisse des Templiner Sees stattfinden.

Seit den 1920er Jahren galt das Regattahaus als eine der beliebtesten Ausflugsgaststätten Potsdams. Stadtarchitekt Reinhold Mohr hatte den Holzbau 1925 nahe des ebenfalls von ihm entworfenen Stadions Am Luftschiffhafen als „Seehaus“ errichtet. Ein Spitzname soll angesichts der außergewöhnlichen Architektur „Feenpalast“ gewesen sein. Zu DDR-Zeiten nutzten der Armeesportklub und andere Vereine das Haus als Sportlerheim. Seit 1993 steht es leer, seit 1995 ist es ein eingetragenes Denkmal.

Historische Postkarte des Regattahauses.

Musikpavillon von Mohr kann kostenfrei für Veranstaltungen genutzt werden

Der Musikpavillon kam 1932 zum Regattahaus hinzu und bildete fortan ein hölzernes Ensemble mit ihm. Die im Wasser stehende Schallmuschel als Holz und Glas wurde ebenfalls von Reinhold Mohr konzipiert.

Das kleine Denkmal wurde bereits 2013 saniert und kann seitdem jederzeit von Vereinen unentgeltlich genutzt werden, wenn es keine Bedenken wegen Lärms oder der Tragfähigkeit gibt.

Dazu ist ein Antrag in der Stadtverwaltung an die Mailadresse Strassenverwaltung@Rathaus.Potsdam.de nötig. In der Vergangenheit fanden die Tanz- und Musikveranstaltungen und auch ein Yoga-Kurs in der inspirierenden Umgebung statt.

