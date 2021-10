Potsdam

„Ich war wirklich gut“, sagt der 107 Jahre alte Jeff auf die Frage, wie er den Auftritt bei der RTL-Sendung „Das Supertalent“ erlebt hat. „Aber Luise war sehr nervös“, ergänzt er und blickt zur 28-jährigen Potsdamerin. Ihre Mundwinkel weiten sich, sie lacht. Durch ihre knallbunte Brille, die zur ebenso farbenfrohen Jacke passt, blickt Luise Fuhr zu Jeff, der auf ihrem Schoß sitzt und entgegnet ihm: „Du bist ganz schön frech. Aber du hast recht.“

Wenn Jeff spricht, bewegen sich die Lippen von Luise Fuhr nicht. Was besonders ist, denn zum Sprechen nutzt er ihre kräftige und kratzige Stimme. Am Samstag werden Millionen Menschen Luise Fuhr und Jeff bestaunen können. Um 20.15 Uhr beginnt auf RTL das Supertalent, bei der Luise Fuhr mit ihrer Puppe Jeff als Bauchrednerin auftritt.

Der Auftritt von Luise Fuhr und Jeff wurde vorab in Köln aufgenommen. Quelle: RTL/Stefan Gregorowius

„Monster werden so alt“, sagt Luise Fuhr über das hohe Alter der orangefarbenen Puppe in schwarzer Lederjacke, das irgendwie an Figuren aus der „Muppet Show“ erinnert. Die Sendung wurde vorab in Köln aufgenommen. Wann und weitere Einzelheiten zur Produktion und zu ihrem Auftritt darf sie nicht verraten. Nur so viel: „Ich war total nervös und habe gar nicht wirklich wahrgenommen, was auf der Bühne alles passiert ist“, sagt sie. Rückblickend sei sie mit ihrer Performance auf der großen Showbühne aber recht zufrieden.

Ihre Hündin Abby brachte sie zum Bauchreden

Dass sie vor mehr als anderthalb Jahren überhaupt mit dem Bauchreden angefangen hat, hat viel mit ihrer zwölf Jahre alten Hündin Abby zu tun. Ende des Jahres 2019 erblindete der Border-Collie-Mischling. „Es ist plötzlich passiert. Eines Abends wollte ich mit ihr Gassi gehen, aber sie hat die Treppen nicht mehr sehen können und ist überall gegengelaufen“, sagt Luise Fuhr.

Damals arbeitete sie noch als Heilerziehungspflegerin und kümmerte sich um Menschen mit Behinderungen. Bevor Abby erblindete, war die Hündin immer bei ihr und begleitete sie auch auf Arbeit. „Sie hat das Klima dort bereichert, die Menschen sind zur Ruhe gekommen, wenn sie mit ihr kuscheln konnten oder ihr Tricks beigebracht haben“, sagt Luise Fuhr. Doch fiel Abby das Leben ohne Sehkraft schwer, sie erkrankte zusätzlich an Depressionen.

Weggeben wollte und konnte Luise Fuhr die kleine Hündin nicht. Also kündigte sie ihre Arbeitsstelle und überlegte, wie sie sich selbstständig machen kann, um ausreichend Zeit zu haben, sich um Abby zu kümmern. „Ich bin mit ihr eine Verpflichtung eingegangen, mich ein Leben lang um sie zu kümmern und die Verantwortung für sie zu tragen“, sagt sie. Nunmehr war sie arbeitslos, dennoch musste es irgendwie weitergehen.

Trifft man Luisa, fällt sofort auf, dass sie keine Schuhe trägt. Sie läuft barfuß durch die Straßen. Ganz gleich, ob es regnet, sie in Pfützen tritt oder es kalt ist. Auch auf der Supertalent-Bühne wird sie ohne Schuhe zu sehen sein. „Es gibt mir Freiheit. Ich spüre den Untergrund viel intensiver“, sagt sie. „Aber auch wegen Abby“, ergänzt sie. Seit sie barfuß laufe, achte sie fiel mehr darauf, ob etwa Glasscherben oder andere Dinge auf dem Boden lägen, die für Abby gefährlich sein könnten.

Die „Lippenlaute“ sind besonders schwer zu sprechen

Sie erinnerte sich an ein Video des amerikanischen Bauchredners und Stand-Up-Comedian Jeff Dunham, dass sie als junges Kind gesehen habe. Weil es auf Englisch war, habe sie damals nicht viel verstanden. Als sie sich das Video Anfang 2020 noch einmal ansah, habe sie sofort gewusst: „Ich möchte nichts anderes mehr in meinem Leben machen und mich als Bauchrednerin verwirklichen.“

Doch zuerst brauchte sie eine geeignete Puppe. Bis zu 1000 Euro können diese Bauchredner-Puppen kosten. Es gibt sie mit den unterschiedlichsten „Tricks“. So können Künstler bei einigen Modellen die Augen bewegen, andere wiederum können mit Wasser spritzen. Das war für Luise Fuhr aber nicht finanzierbar. Jeff hat sie für 60 Euro deutlich günstiger bekommen. Online habe sie sich Videos angeschaut, wie mehrere Puppen präsentiert worden, „bei ihm musste ich ständig lachen“, sagt sie.

Luise Fuhr kümmert sich nicht nur um Jeff. Ihre Hündin Abby bedeutet ihr alles. Quelle: Julius Frick

Ihre Puppe hatte sie also gefunden. Doch nun ging es darum, das Bauchreden überhaupt erst zu lernen. „Mindestens fünf Bücher habe ich dazu gelesen und etliche Videos geschaut“, sagt Luise Fuhr. Schwierig seien vor allem die sogenannten „Lippenlaute“, also die Buchstaben „F“, „V“, „W“, „M“, „B“ und „P“. Beim Sprechen der Buchstaben hat man die Lippen zusammen, was beim Bauchreden natürlich hinderlich ist. Doch lernte Luise Fuhr schnell, die Puppe für sich sprechen zu lassen. Drei Wochen habe sie für die Grundlagen gebraucht. „Nach zwei bis drei Monaten hatte ich es perfektioniert“, berichtet sie.

Nun bringt sie anderen das Bauchreden bei

Doch begann ihre Selbstständigkeit genau zu der Zeit, an dem auch die Corona-Pandemie ausbrach. An Auftritte in Schulen oder in Kindergärten war nicht mehr zu denken. Also begann sie, die Kunst des Bauchredens in Kursen anderen beizubringen. „Jeder mit einer Zunge im Mund und oberen Vorderzähnen kann Bauchreden lernen“, sagt sie. Und es funktionierte: Während der Lockdowns meldeten sich die verschiedensten Menschen bei ihr, um online das Bauchreden von ihr beigebracht zu bekommen. Der jüngste Teilnehmer eines Kurses sei neun Jahre alt, die ältesten seien Rentner gewesen.

Auch habe sie eine Frau unterrichtet, die Suizidgedanken gehabt habe. „Sie wollte sich das Leben nehmen. Durch das Bauchreden dachte sie aber nicht mehr daran, sie konnte nur noch an ihre nächsten Auftritte denken“, sagt Luise Fuhr. Eine andere Teilnehmerin habe die Kunst genutzt, um während ihrer Therapiesitzungen besser mit ihrem Therapeuten kommunizieren zu können, indem sie die Puppe für sich sprechen ließ, wie Luise Fuhr sagt.

Auf TikTok ist sie ein Star

Inzwischen, mit weniger harten Corona-Einschränkungen, hat sie mehr als 50 Auftritte hinter sich. Auch auf Geburtstagen oder Festen tritt sie auf. „Jeff und ich spielen überall, außer auf Beerdigungen“, sagt sie und lacht. Es sei ihr wichtig, den Menschen eine gute Zeit zu verschaffen. Auf der Videoplattform Tiktok, wo ihr über 370.000 Menschen folgen, scheint das zu gelingen.

Und am Samstag erreicht sie mit ihrer Kunst gar ein Millionenpublikum, dass sie zum Lachen bringen kann. Ob sie eine Runde weitergekommen ist, darf sie vorher nicht verraten. „Nicht einmal meine Freunde wissen das.“ Wenn, dann ist sie jedoch bald auch in den Halbfinal-Shows zu sehen, die live übertragen werden.

