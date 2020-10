Das Tierheim Potsdam darf ab sofort Tiere aufnehmen

Potsdam

Es ist endlich soweit: Das Tierheim Potsdam in der Michendorfer Chaussee darf ab sofort Tiere aufnehmen. Das teilte Günter Hein, Vorsitzender des Tierschutzvereins Potsdam, am Donnerstag mit. „Ich gehe davon aus, dass jetzt zügig Tiere zu uns kommen werden“, sagt er gegenüber der MAZ. Es gelte allerdings immer noch die Regel, dass Besucher erst nach telefonischer Terminabsprache empfangen werden dürfen.

Wie berichtet verzögerte sich die Inbetriebnahme wegen eines Wegerechtsstreits. Die städtische Bauaufsichtsbehörde hatte dem Verein überraschend die Nutzung einer Forststraße zum Haus 5 untersagt. Grund dafür sei ein Formulierungsfehler im Grundbuch. Zudem müssten für das Wegerecht auch die Gemeinde Michendorf und die Forstbehörde zustimmen. Laut Hein gab es zu dem Gelände aber nie eine andere Zufahrt. Er hatte die neue Auflage in einem offenen Brief an den Oberbürgermeister kritisiert.

Fundtiere müssen weiter nach Zossen

Nun sei die Zufahrtsregelung vom Landesbetrieb Forst genehmigt, wie Hein sagt: „Wir haben uns das Wege- und Fahrtsrecht einschließlich des Rechts Dritter mit Grundbucheintrag sichern lassen.“ Damit können im Haus 5 wie geplant Tiere aufgenommen werden. Diese würden dann von der Tierheimleiterin, einer Tierpflegerin, einer Teilzeitkraft sowie ehrenamtlichen Helfern versorgt werden.

Aufgenommen werden vor Ort Tiere, die aus persönlichen Gründen abgegeben werden müssen. „Etwa wenn eine Familie umzieht und den Hund nicht mitnehmen kann oder jemand stirbt und ein Tier hinterlässt“, sagt Hein. Fundtiere müssten vorerst weiterhin in das Tierheim nach Zossen gebracht werden. Einerseits aus Kapazitätsgründen, andererseits, weil die Stadt einen entsprechenden Vertrag mit Zossen abgeschlossen hat, wie die Pressestelle auf Anfrage bestätigte.

Wie im Oktober 2019 berichtet wurde der Zuschlag damals nach Auskunft der Stadtverwaltung in Verlängerung des Vertrages von 2018 erteilt. Bis zu 150 Tiere werden pro Jahr nach Zossen gebracht, das Heim ist rund 80 Kilometer von Potsdam entfernt.

