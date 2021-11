Vierte Corona-Welle in Potsdam - Das Update am Freitag: Heute Impfen an der Uni, Inzidenz in Potsdam bei 456,9

Der Freitag bringt in Potsdam wieder extrem viele Neuinfektionen mit Sars-CoV-2, die Inzidenz erreicht schon wieder einen Rekordwert. Geimpft wird heute an der Uni Potsdam.