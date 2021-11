Potsdam

913 Infektionen mit Sars-CoV-2 hat das Potsdamer Gesundheitsamt von Sonntag bis heute registriert – so viele, wie noch nie. Zum Vergleich: Im gesamten Oktober 2021 hatte es in Potsdam 708 Fälle gegeben. Der Überblick am Samstag.

Die wichtigsten Zahlen am Samstag

► Neuinfektionen: 164

► Sieben-Tage-Inzidenz: 480,5

Das ist ein schon wieder neuer Rekord. Erstmals lag die Inzidenz am Donnerstag über 400, binnen drei Tagen ist sie nun auf 480,5 gestiegen. Am Samstag vor einer Woche lag sie bei 353,3.

► Hospitalisierungsinzidenz für Brandenburg: 4,82 (Donnerstag: 3,99)

Wichtiger neuer Leitwert: Hospitalisierungsinzidenz Der Wert gibt vereinfacht gesagt an, wie viele von 100.000 Bürgern in der letzten Woche wegen einer Coronainfektion stationär aufgenommen wurden. Die Hospitalisierungsinzident bestimmt über die Optionen der Bundesländer, neue Einschränkungen zu verhängen: Ab einem Wert von drei gilt die 2G-Regel, ab einem Wert von sechs 2Gplus, ab neun können Lockdowns und vergleichbar scharfe Maßnahmen verhängt werden.

► Patienten: 45 Covid-19-Patienten wurden in Potsdam am Freitag stationär behandelt, elf davon intensivmedizinisch.

Was Corona mit unserem Alltag macht

► Im Klinikum „Ernst von Bergmann“ in Potsdam ist es zu einem Corona-Ausbruch gekommen. Die Krankenhausleitung bestätigte den Fall am Freitagabend. Die betroffene Station ist isoliert. Scharfe Schutzmaßnahmen wurden getroffen. Ein generelles Besuchsverbot gibt es allerdings nicht.

► Zugleich hat das St. Josefs Krankenhaus angekündigt, ab sofort keine Besucher mehr zuzulassen.

► Bis vor kurzem war die Verteilung klar: Die Mehrzahl der Impfungen bei Aktionen in Potsdam waren Booster-Impfungen. Das hat sich nun geändert. Potsdam registriert deutlich mehr Erstimpfungen. Auch am Freitag stehen sie vor der Uni am Neuen Palais Schlange. Doch was treibt die Menschen zu den Impf-Aktionen?

► Der Chef-Infektiologe des Potsdamer Bergmann-Klinikums, Tillmann Schumacher, berichtet, dass zwei Drittel der Corona-Patienten geimpft sind. Er spricht auch über den Umgang mit nicht geimpften Erkrankten und eine mögliche Triage.

Aktuelle Impf-Termine in Potsdam Freitag, 26. November: Universität Potsdam, Neues Palais, Haus 4, Am Neuen Palais 10, 14469 Potsdam, – Impfzeit: 12 bis 18 Uhr Samstag, 27. November: ImpfKulTour, Waschhaus Arena, Schiffbauergasse 6, 14467 Potsdam. Impfzeit 16 bis 21 Uhr, nur mit Termin.Termine sind hier buchbar. Montag, 29. November: Treffpunkt Freizeit, Sporthalle, Am Neuen Garten 64, 14469 Potsdam. Impfzeit 11 bis 17 Uhr. Donnerstag, 2. Dezember: Bürgerhaus Bornim (alte Sporthalle), Potsdamer Straße 90, 14469 Potsdam. Impfzeit: 11 bis 17 Uhr. Freitag, 3. Dezember 2021: Stern-Center, 1. OG zwischen Parkdeck A und B (Eingang MediaMarkt), – Impfzeit: 12 bis 18 Uhr Samstag, 4.Dezember 2021: Stern-Center, 1. OG zwischen Parkdeck A und B (Eingang MediaMarkt), – Impfzeit: 11 bis 17 Uhr Freitag, 10. Dezember 2021: Markt Center, EG (gegenüber von cigo), Breite Straße 27 – Impfzeit: 12 bis 18 Uhr Samstag, 11. Dezember 2021: Markt Center, EG (ggü. von cigo), Breite Straße 27 – Impfzeit: 11 bis 17 Uhr Bei allen Terminen wird der Impfstoff von BioNTech für Erst-, Zweit und Drittimpfungen sowie der Impfstoff von Johnson & Johnson verimpft.

►Dass Potsdam wieder eine zentrale Impfstelle einrichten will, ist seit Mitte November bekannt. Nun ist klar: Es werden zwei neue Impfzentren. Auch die Orte stehen inzwischen fest: Die Metropolishalle wird reaktiviert, ein zweites Impfzentrum entsteht in der Schinkelhalle.

► Künftig müssen Fahrgäste Impfnachweis, Genesenen-Bescheinigung oder ein negatives Testergebnis dabei haben, wenn sie in den Bus oder die Tram steigen. Der Verkehrsbetrieb Potsdam kündigt stichprobenartige Kontrollen an.

►Alle wichtigen Infos zur Booster-Impfung haben wir hier kompakt zusammengefasst.

Wie hoch ist die Inzidenz bei den Kindern?

In der Altersstufe der Unter-Vierjährigen liegt die Inzidenz bei 194,9 (vor einer Woche: 215), bei den fünf- bis 14-Jährigen bei 1035,1 (vor einer Woche: 1029).

Aktuell sind 237 Kinder und Jugendliche aus Potsdamer Kitas und Schulen sowie 34 Mitarbeitende als Index-Personen in Quarantäne. Davon sind 129 Kinder aus Grundschulen, 44 aus Gesamtschulen und 28 aus Kitas. 1064 Kinder und Jugendliche sowie 3 Mitarbeitende aus Potsdamer Kitas und Schulen sind als Kontaktpersonen in Quarantäne – allein 549 Kinder sind aus Grundschulen, weitere 409 Kinder aus Kitas.

Von Saskia Kirf und Hajo von Cölln