Und wieder ist die Woche geschafft: Potsdam lockt mit vielseitigen Veranstaltungen zum Wochenende. Im Vordergrund steht natürlich das Lichtspektakel „Unterwegs im Licht“, das in den vergangenen Jahren bereits zahlreiche Interessierte anlockte. Doch es gibt noch mehr zu erleben am Wochenende.

1. Lichtspektakel bei „Unterwegs im Licht“

Es ist das Highlight am Wochenende – wenn Potsdam wieder erstrahlt. Am Samstag findet erneut das Illuminationsfestival „Unterwegs im Licht“ statt. Dann wird die Landeshauptstadt in bunten Farben erstrahlen, zahlreiche Kulturakteure beteiligen sich an der Veranstaltung. Den ganzen Tag über können Interessierte in ihrer Stadt auf die Spuren des Lichts gehen.

So beteiligt sich etwa das Extavium ab 10 Uhr an der Aktion. Dort gibt es den Experimentierkurs „Licht und Farben“, Kostenpunkt 5 Euro. Ab 15 Uhr ist der Eintritt in die Ausstellung des Extaviums kostenfrei.

Mit „Tiere der Nacht“ reiht sich auch das Naturkundemuseum ein. In Kurzführungen um 13, 14 und 15 Uhr kann man Spannendes über nachtaktive Tiere lernen. Von 14 bis 16.30 Uhr gibt es zudem die Gelegenheit, Tiermasken und Tierlaternen zu basteln. Der Eintritt in das Museum ist an dem Tag frei.

Potsdam von oben: Von 14 bis 19 Uhr kann der Turm des Alten Rathauses bestiegen werden. Von hier aus kann man den Blick über die beleuchtete Stadt genießen.

Ab 14.30 Uhr wird der Neujahrsempfang der Stadt Potsdam am illuminierten Stadtkanal übertragen. Bis 22 Uhr werden ein DJ-Set und eine Lichtinstallation für Unterhaltung sorgen.

Das Filmmuseum nimmt Besucher um 15 Uhr mit auf eine Zeitreise – mit dem Sandmann. Zum 50. Geburtstag des Vorabendklassikers gibt es eine Jubliäumsausstellung. Der Eintritt kostet 1 Euro.

Und natürlich gibt es um 17 Uhr den Laternenumzug, der am Neuen Markt startet und am Alten Markt endet.

Klänge in der Kirche: Um 19 und 20 Uhr bringt der Nikolaikantor Björn O. Wiede einige Orgelstücke zu Gehör. Unter dem Motto „Virtuose Orgelmusik“ können Interessierte den Klängen des Musikinstruments lauschen.

2. Premiere im Hans-Otto-Theater

Premiere im Hans-Otto-Theater – am Freitag lädt das Theater zur Aufführung des Stückes „Wir sind auch nur ein Volk“ ein. Wenn Ost auf West trifft, sind Alltagskonflikte vorprogrammiert.Das Stück nach Jurek Becker startet pünktlich zu Beginn des Wende-Jubiläumsjahrs.

3. Märchenstunde im Nomadenland

Von Großväterchen Frost und anderen zauberhaften Geschichten: Das Nomadenland im Volkspark lädt wieder zur Märchenstunde ein.

Märchen sind nicht nur für Kinder – auch Erwachsene können sich verzaubern lassen. Unter dem Motto „Großväterchen Frost – Russische Märchen zur Winterzeit“ sind am Freitag um 20 Uhr ausgewachsene Menschen dazu eingeladen, sich rund um den Samowar zu versammeln und den fabelhaften Geschichten zu lauschen.

Nomadenland im Volkspark Potsdam Foto:Bernd Gartenschläger Quelle: Bernd Gartenschläger

Am Sonntag wiederum kommen die kleinen Besucher auf ihre Kosten. Dann können sie ab 16 Uhr den „Märchen aus der Wunderlampe lauschen“.

Die Märchenstunden finden in den kirgisischen Jurten im Remisenpark statt. Das Märchen für Ausgewachsene kostet 11 beziehungsweise 8 Euro Eintritt, inklusive Parkeintritt und ein Becher Tee vom Rauchsamowar. Das Märchen für kleine Besucher kostet 6,50 Euro, beziehungsweise 5 Euro, hier ist der Parkeintritt inklusive.

4. Festival Made in Potsdam

Begonnen hat es schon am Mittwoch, jetzt ist es in vollem Gange: das „Festival Made in Potsdam“. Noch bis zum 2. Februar stellen die Fabrik Potsdam und der Kunstraum des Waschhauses neue Produktionen von Künstlern vor, die mit Potsdam und Brandenburg verbunden sind.

So zum Beispiel am Samstag, wo „Der Stechlin. Ein getanztes Naturdrama“ aufgeführt wird. Die Tanzperformance von Maren Strack hat um 19.30 Uhr ihre Potsdampremiere im Kunstraum des Waschhaus.

Am Sonntag zeigt das Fabrik Cafe den Tanzfilm „Wer sich nicht bewegt“. Der Film von Jalal Mondo ist um 10 Uhr zu sehen.

5. Musikalische Zeitreise in die 2000er

Shakira, Usher oder Peter Fox: Pub á la Pub und Sound 4D nehmen Tanzwütige und Nostalgiker mit auf eine Zeitreise. Zu den Klängen der 2000er können Musikbegeisterte ihre Tanzkünste zum Besten geben – und ihre alten Lieblingslieder mitsingen. Los geht es um 22 Uhr in der Studentenkneipe Pub á la Pub.

Von Johanna Apel