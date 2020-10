Potsdam

Seinen Beruf hat Michael Schmidt (50) immer gemocht. Der Polizeibeamte war für die Dokumentation zuständig, wenn er mit den Kollegen zum Einsatz ausrückte, die Kamera griffbereit. Auch heute fotografiert er noch gern. Auf einem Einsatz aber war er schon seit Jahren nicht mehr. Die Arbeit hat Michael Schmidt krank gemacht – die Kollegen, berichtet er, haben ihn gemobbt. Sein Martyrium begann Ende der Neunziger in Berlin. In Potsdam hat er jetzt neuen Lebensmut gefasst. Hier ist das Selbsthilfe-, Kontakt- und Informationszentrum (Sekiz) in der Hermann-Elflein-Straße zu seinem Anker geworden.

Irgendwann streikt der Körper

„Wie bei so vielen war Mobbing auch in meinem Fall eine schleichende Geschichte“, sagt Michael Schmidt. Ein einzelner Kollege habe angefangen. Andere stiegen ein. Wenige hielten sich raus. Niemand stellte sich auf Michael Schmidts Seite. Als er innerhalb der Polizei Hilfe sucht und auch die Vorgesetzten einbezieht, ist das, als würde er Öl ins Feuer gießen – die Schikanen und Demütigungen nehmen zu, werden schlimmer. „ Mobbing hat es bei der Polizei gefälligst nicht zu geben“, sagt Michael Schmidt. „Wer sich dagegen wehrt, wer darüber spricht und Mobbing öffentlich macht, wird als Kollegenschwein kaltgestellt und wie ein Aussätziger behandelt. Eine zeitlang nimmt man das, was mit einem gemacht wird, hin, weil man ja sowieso nur mit dem Kopf gegen die Wand rennt und sich eine blutige Stirn holt. Irgendwann aber macht einem die Gesundheit einen Strich durch die Rechnung.“

Zwanzig Jahre bis zur Diagnose

Nicht nur Michael Schmidts Seele trägt damals Verletzungen davon. Auch sein Körper macht nicht mehr mit. Unberechenbare Panikattacken, Schweißausbrüche, quälende Selbstzweifel bis hin zu Suizidgedanken: Die Liste seiner Leiden lässt sich fortsetzen. Schier unendlich war auch der Weg zur Diagnose: Zwanzig lange Jahre hat es gedauert, bis ein Arzt Michael Schmidt sagen konnte, mit welcher Erkrankung er es zu tun hat – dass er mit einer Posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) kämpft. Endlich könne er sich adäquat therapieren lassen, sagt Schmidt. Endlich habe er Hoffnung auf Heilung.

Aktionswoche im Sekiz Erstmals kooperiert die Landeskoordinierungsstelle der Selbsthilfekontaktstellen Brandenburg mit dem Aktionsbündnis Seelische Gesundheit in Berlin. In Brandenburg sind 16 Veranstaltungen im Angebot – zwei hat das Sekiz initiiert: eine Filmvorführung und einen Tag der offenen Tür. Am Montag, 12. Oktober, zeigt das Thalia-Kino den Film „ Hedi Schneider steckt fest“. Beginn ist um 18.30 Uhr. Am Mittwoch, 14. Oktober, bittet das Sekiz von 14 bis 17 Uhr zum Tag der offenen Tür, Hermann-Elflein-Straße 11. An jedem Tag der Aktionswoche klären auf den Sekiz-Social-Media-Kanälen Experten und Prominente über seelische Gesundheit auf. nf

Michael Schmidt ist über all die Jahre ein Experte in eigener Sache geworden. Er plädiert dafür, dass Mobbing ein Straftatbestand wird, denn bisher können nur einzelne, schwere Mobbinghandlungen strafbar sein. Wer mobbt, kann sich der Beleidigung schuldig machen, der Verleumdung und Nötigung, sogar der Körperverletzung – sie liegt vor, wenn jemand durch Mobbing erkrankt und ein Arzt dies attestiert. All diese Straftatbestände verjähren – und so auch Mobbing. Die zumeist unsichtbaren Wunden der Opfer aber bleiben. „Schäden an der seelischen Gesundheit sind für nicht Betroffene schwer zu fassen“, sagt Michael Schmidt. „Aber auch Betroffene wissen oft nicht, dass es Hilfe gibt.“ Deshalb sei es so wichtig, dass sich das Sekiz nun erstmals an der bundesweiten „Woche der seelischen Gesundheit“ beteiligt. Die Aktionswoche findet jedes Jahr zum Welttag für psychische Gesundheit rund um den 10. Oktober statt. Ziel ist es, über psychische Krankheiten aufzuklären, auf Hilfs- und Therapieangebote hinzuweisen .

„ Selbsthilfe ist kein Stuhlkreis“, sagt Michael Schmidt. „ Selbsthilfe ist ein niederschwelliges Angebot, bei dem Menschen schnell und unkompliziert Antworten auf ihre Fragen bekommen, Rat und Tat bei ihren Problemen. Viel zu wenige Menschen wissen, dass es Selbsthilfe gibt. Das muss sich ändern!“

Große Vielfalt im Sekiz

Von den rund 120 bestehenden Selbsthilfegruppen in Potsdam ist etwa die Hälfte im Sekiz zu Hause. „Die Vielfalt ist enorm“, sagt Michael Schmidt. Zudem gründen sich regelmäßig neue Gruppen. „Wenn man ein Problem hat, ist die Chance, dass hier für einen etwas dabei ist, sehr groß.“ Er selbst hat sich im Sekiz dem Help-FM-Selbsthilferadio verschrieben, engagiert als Redakteur und moderiert auch immer wieder. Der Podcast, der im Netz mit einem Klick abgerufen werden kann, ist ein Angebot, das das Sekiz, frei und für alle Interessierten zur Verfügung stellt.

„Hier im Sekiz bin ich menschlich wieder gewachsen, habe neues Selbstvertrauen gewonnen“, sagt Michael Schmidt. Auch wenn ihn in der schweren Zeit Freunde und Familie aufgefangen haben: „Es tut unheimlich gut, mit Menschen zu sprechen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben, zu sehen, dass man nicht allein ist, dass man sich gegenseitig unterstützen kann.“ Er wünsche sich, er hätte viel früher zur Selbsthilfe gefunden. Dann würde es ihm heute vielleicht schon viel, viel besser gehen: „Aber wie auch immer: Man behält Narben zurück. Man ist gezeichnet fürs Leben.“

Von Nadine Fabian