Schwimmbad blu ist wieder keimfrei

Mitte

Menschenleer ist das größte Hallenbad von Potsdam, keiner geht mehr schwimmen oder baden. Seit acht Wochen schon. Am 13. März wurde das blu geschlossen, der Corona-Krise wegen, doch schwer getroffen war es schon vorher: Seit Oktober kämpfte es gegen einen hartnäckigen Legionellenbefall, man sperrte Duschen, schraubte Filter an. Die Ursache ist trotz angestrengter Untersuchungen durch eine Fachfirma noch immer nicht gefunden. „Aber inzwischen sind wir wieder sauber“, sagt Bad-Chef Björn Meding: „Am Montag haben wir den Bescheid bekommen.“

Schließung am Freitag, dem 13.

Meding erinnert sich noch deutlich an jenen Freitag, den 13., als er den „Schließbefehl“ durch die Bäderlandschaft Potsdam (BLP) bekam. „Das war mein letzter Urlaubstag“, berichtet er dem MAZ-Reporter beim Gang durch die verlassenen Bäder und die Technik-Katakomben unter ihnen: „Wir wussten ja schon von Corona, aber die Schließung aller Bäder Potsdams kam trotzdem überraschend.“ Rund 100 Beschäftigte fuhren den Betrieb am Brauhausberg herunter und gingen in die Kurzarbeit, bekommen 95 Prozent des einstigen Gehalts, immerhin.

Bad hat keine Gäste und keine Einnahmen

An Wochentagen fehlen rund 1500 Gäste, an Wochenenden sogar 2500 – im Schnitt fehlen dem Bad 8000 Euro pro Tag, das ist bitter, weil das technische Leben des Gebäudes weitergeht und Kosten verursacht. „Wir haben die Schließzeit genutzt für eine vorgezogene Sommer-Revision“, sagt Meding: „Wenn der Sommer kommt, müssen wir erstmals nicht mehr zu machen.“ Einige Becken wurden abgelassen, das mit dem Wirbelkanal im Freizeitbereich zum Beispiel und das Variobecken mit seinem absenk- und anhebbaren Boden. So konnte man Fugen und Dichtungen erneuern, beschädigte Fliesen austauschen. In der großen Rutsche wurden angeplatzte Stellen wieder glatt geschliffen.

Alle Filter grundgereinigt

Man hat alle Filter und die Schwallwasserbecken gereinigt, die im Keller das Wasser aufnehmen, das an den Beckenrändern überläuft. Dazu mussten Mitarbeiter in Schutzanzügen in die sonst geschlossenen Becken klettern, angeleint, falls wegen der Reiningsmitteldämpfe doch mal jemand ohnmächtig wird; passiert ist aber nichts. Alle Flächen zum Begehen und in den Badebecken wurden geputzt und desinfiziert, auch alle Leitungen, rund 300 Zapfstellen. Sämtliche abgeschraubten Duschköpfe sind entkalkt und gesäubert und warten nun darauf, wieder montiert zu werden. Jede zweite Dusche hatte man gesperrt und bei der anderen Hälfte Filter an die Stelle der Brauseköpfe geschraubt; die hielten die Bakterien zurück, sorgten aber für Verunsicherung bei Gästen.

Ursache des Befalls immer noch unklar

Meding wartet mit anhaltender Spannung auf die Untersuchungsergebnisse des Planungsbüros zu den bakteriellen Verunreinigungen, weil davon abhängt, ob etwas umgebaut werden muss, Dämmungen verändern zum Beispiel oder Leitungen verkürzen. Das fünfstöckige Bad ist ein labyrinthisches Sonderbauwerk mit einem eigenen Wasseraufbereitungswerk und riesigen Lüftungsanlagen gegen die Luftfeuchteigkeit; die Aggregate laufen ohne Pause weiter, auch wenn kein Mensch schwimmt oder badet. Untersucht haben das Problem ein Gutachter und ein Fachplaner. Danach kann der erhöhte Legionellenbefall verschiedene Ursachen haben. Der Fachplaner hat seine Tätigkeiten noch nicht abgeschlossen. Die Bäderlandschaft GmbH geht von einer weiteren Bearbeitungszeit von mehreren Wochen aus. Ziel ist es, durch Optimierungen einen erneuten Befall weitestgehend auszuschließen.

Reduzierte Temperatur in Luft und Wasser

Kühl ist es geworden im Bad; man hat die Heizung fast völlig abgedreht. Die Luft ist an diesem Tage nur 23,7 Grad warm, das Wasser hat mit 20,7 nicht eben Badewohligkeit. Die vier Techniker, die Früh- und Spätdienst machen mit dem Abstand einer halben Stunde, damit sie sich nicht begegnen, müssen die Maschinen und Geräte so steuern, dass trotz der gesenkten Temperaturen die Luft immer drei Grad wärmer ist als das Wasser. Geriete das Verhältnis aus dem Lot, könnte zu warmes Wasser verstärkt verdunsten und sich als feuchter Nebel niederschlagen. Die Spülteams müssen zudem zwei Mal am Tage alle Hähne zeitweilig aufdrehen, damit kein Wasser in den Leitungen stehen bleibt. „30 Grad warmes, stehendes Wasser in einem Rohr führt immer zur Verkeimung“, warnt Meding. Pro Gast werden 30 Liter frisches Wasser in die Becken geleitet. „Dieses Wasser hier ist noch sauberer als bei Ihnen in der Wohnung“, schwört Meding.

Falsche Palmen am Beckenrand

Im Bad stehen auch Palmen; muss die jemand gießen? Meding lacht: „Das sieht auf den ersten Blick nicht so aus, aber die sind unecht. Echte Pflanzen könnten wir nicht ins Bad stellen; sie vertragen die chlorhaltige Luft nicht, und irgendwann kommen irgendwoher unweigerlich Ameisen. Das hatten wir schon mal in der alten Schwimmhalle.“

Spiegelglatt ist die Oberfläche in den Becken, doch überall rauscht es, denn unablässig wird Wasser umgewälzt. Und je nach Becken und Nutzungsart ist es unterschiedlich warm. Deshalb gibt es fünf verschiedene Wasserkreisläufe. Mächtige Pumpen sind am Arbeiten. Ersatz dafür ist nicht am Lager, doch Meding ist deshalb nicht besorgt: „Die sind extrem langlebig.“ In der alten Schwimmhalle, die er auch schon geleitet hat, hatten sie mal eine von 1968, die nach einer neuen Spulenwicklung (das Modell war längst vom Markt verschwunden) noch bis 2008 lief.

Ansturm von Schwimmschülern erwartet

Wann der Betrieb wieder beginnen kann und wie, weiß Meding nicht, wohl aber, dass er ein bis zwei Wochen Vorlauf braucht, die Anlagen wieder auf die normalen Werte allmählich hochzufahren. Im Sportbecken etwa müssen drei Millionen Liter Wasser aufgeheizt werden und das ohne jeden Dampf. Wenn geöffnet wird, werden nicht gleich alle Bereiche nutzbar sein; das Sportbecken könnte das erste sein, das in Betrieb genommen werden. „Die Ersten werden wieder die Renter sein, jede Wette“, sagt Meding: „Die haben immer einen kleinen Wettlauf, wer als allererster ins spiegelglatte Wasser springen darf.“

Vorbereitung auf den Neustart

Vieles ist bis dahin noch zu tun und längst in Arbeit: Hinweis- und Verhaltensschilder machen, „Spuckschütze“ für die Kassenbereiche kaufen und aufbauen, berührungslose Desinfektionsmittelspender aufstellen. Wenn das Bad öffnet, rechnet Meding auch mit einem viel stärkeren Andrang von Kindern, die schwimmen lernen wollen. Mit einer Umplanung der Kurse hat man sich darauf eingestellt, wohl wissend, dass man die Ausfälle des schulischen Schwimmunterricht in diesem Schuljahr nicht mehr ausgleichen kann. Das wird erst im Folgeschuljahr möglich sein.

Von Rainer Schüler