Potsdam

Das Potsdamer Sport- und Freizeitbad „blu“ öffnet am Mittwoch wieder seine Türen für Badegäste in allen drei Bereichen – Sport, Familie und Sauna. Das „blu“ wurde am vergangenen Sonnabend wegen Problemen mit Spezialfiltern gegen Legionellen im Kaltwassernetz vorsorglich geschlossen. Dieses Netz versorgt die Duschen und Wasserhähne.

Seit dem frühen Dienstagnachmittag wurden die vom hessischen Filterhersteller angelieferten neuen Spezialfilter eingebaut. Diese Spezialfilter dienen dazu, eventuell noch vorhandene Legionellen zurückzuhalten und erlauben eine unbedenkliche Nutzung.

Die Ursachenforschung und Erarbeitung von technischen Lösungsmöglichkeiten zur dauerhaften Verhinderung von Legionellen im Kaltwassernetz des „blu“ durch die technischem Mitarbeiter der Bänderlandschaft Potsdam wird mit einem externen Gutachter weiter fortgeführt, sagte ein Pressesprecher Alle Maßnahmen seien mit dem Potsdamer Gesundheitsamt abgestimmt.

Man freue sich besonders, dass noch in den Herbstferien das Bad nun wieder bedenkenlos nutzbar sei, hieß es von der Bäderlandschaft.

Von MAZonline