Das erwartet Potsdam 2020

Potsdam

Feiern, finanzieren, erinnern und entwickeln: Der Landeshauptstadt steht ein wichtiges Jahr bevor. Das größte Fest der Stadt ist in diesem Jahr ausnahmsweise nicht das Stadtwerke-Festival, sondern der Tag der Deutschen Einheit. Die zentrale Feier zum 30. Jahrestag der Deutschen Wiedervereinigung wird rund um den 3. Oktober in Potsdam ausgerichtet. Bundesregierung und Staatskanzlei rechnen mit bis zu einer halben Million Besuchern.

75 Jahre nach Kriegsende erinnert Potsdam an die Großen Drei

Ein weiteres historisches Jubiläum rückt ebenfalls in den Fokus: das Ende des Zweiten Weltkriegs vor 75 Jahren. Die Potsdamer Konferenz im Schloss Cecilienhof im Sommer 1945 wird Historiker und Touristen beschäftigen, da eine große Sonderausstellung eröffnet wird.

Außerdem jährt sich am 14. April zum 75. Mal der Bombenangriff auf Potsdam, bei dem die Stadtmitte zerstört worden war. Die Historie spielt auch beim Glockenspiel der Garnisonkirche auf der Plantage eine Rolle. Es ist seit dem Sommer verstummt. Bis zur Jahresmitte soll ein Gutachten des Leibniz-Zentrums für Zeithistorische Forschung (ZZF) über Bedeutung der Inschriften auf den Glocken vorliegen – also wird frühestens im Sommer 2020 darüber gesprochen, ob die Glocken überhaupt noch einmal erklingen – oder was stattdessen mit dem schwierigen Geschenk passieren soll.

Der Neubau des Turms der Garnisonkirche wird schon in den nächsten Wochen über das Kreativhaus Rechenzentrum hinauswachsen. Von derzeit rund 14 Meter soll der Turm laut Stiftung Garnisonkirche bis Ende 2020 auf weit über 30 Meter Höhe wachsen. Das Bau-Tempo soll zudem deutlich steigen, wenn das letzte Hauptgeschoss im Frühjahr gemauert worden ist. Anschließend beginnt die Arbeit an den deutlich schmaleren reinen Turmgeschossen.

Express-Basteln am Doppelhaushalt

Die Landeshauptstadt hat so viel Geld wie noch nie und übt sich erstmals in strategischer Haushaltsplanung. Dabei holpert es allerdings: Der sogenannte Eckwertebeschluss für den Doppelhaushalt 2020/21, der auf Wunsch der Kämmerei bereits erledigt sein sollte, wird frühestens Ende Januar verabschiedet sein: Ein Grund sind Nachbesserungswünsche der rot-grün-roten Rathaus-Kooperation. Der eigentliche Haushaltsplan, auch das ein Novum, soll nach Einbringung des Entwurfs im Mai nach nur einem Monat Beratungszeit bereits im Juni verabschiedet werden.

In den vergangenen Jahren standen für die komplizierte Debatte je drei Monate zur Verfügung. Wird der Zeitplan gerissen, könnten sich Haushaltsdebatte und Verabschiedung bis in den Herbst ziehen. So lange würden ohne gültigen Etat die strengen Regeln einer vorläufigen Haushaltsführung gelten, nach der die Kommune vorrangig für pflichtige Aufgaben wie Personalausgaben, Mieten und Sozialleistungen zahlt. Zum Vergleich: In den vergangenen Jahren stand der Haushalt immer im März.

„Made in Potsdam “ eröffnet das Kulturjahr

Das Kulturjahr startet nach dem traditionellen Neujahrs-Auftakt am Belvedere bereits am Freitag durch. Mit Barada Street und Squarehead Productions eröffnen Gäste aus Irland, Großbritannien und Kirgistan in der Schiffbauergasse ein fünf Wochenenden füllendes internationales Winterzirkus-Festival, das vom Waschhaus und dem T-Werk erstmals ausgerichtet wird. Das Programm überschneidet sich mit dem von Fabrik, T-Werk und Waschhaus-Kunstraum ausgerichteten Festival „Made in Potsdam“, das ab dem 15. Januar in der Schiffbauergasse Tanz, Kunst, Musik, Film und Literatur aus Kanada, Deutschland, Polen und Brasilien präsentiert.

Das Bergmann-Bürgerbegehren geht auf die Zielgerade

Das Doppel-Bürgerbegehren für bessere Arbeitsbedingungen und für eine faire Bezahlung in der Klinikgruppe „ Ernst von Bergmann“ hat mehr als 17500 Unterschriften erzielt. Die Listen sind nun geschlossen – und sollen am 6. Januar an die Stadt übergeben werden. Der Wahlleiter der Stadt prüft dann, dass es nicht zu ungültigen, unleserlichen, doppelten und unvollständigen Eintragungen gekommen ist, die Kommunalaufsicht, ob die Fragestellung rechtens ist. Danach sind die Stadtverordneten am Zug. Hat das Bürgerbegehren Erfolg, ist laut Stadt mit Mehrkosten von 13,7 Millionen Euro jährlich zu rechnen.

Verbund christlicher Kliniken startet

Ab Januar machen die drei kleinen Potsdamer Kliniken gemeinsame Sache und firmieren als Christliche Kliniken Potsdam (CKP): Unter das Dach der gemeinnützigen GmbH rücken das St. Josefs-Krankenhaus der katholischen Alexianer und die Oberlin­klinik des evangelischen Oberlinhauses mit ihren Medizinischen Versorgungszentren sowie das Evangelische Zentrum für Altersmedizin. Der Verein Oberlinhaus und die Alexianer GmbH halten je 50 Prozent der Gesellschaft. Der Verbund soll ohne Stellenabbau erfolgen – die vom Zusammenschluss betroffenen Arbeitsplätze werden zu den Kooperationspartnern verschoben – das heißt, die Mitarbeiter wechseln innerhalb des Verbunds den Arbeitgeber.

Grundschüler ziehen um

Zum Ende der Winterferien können einige Potsdamer Grundschüler endlich ihre lang ersehnte Schule beziehen: Der Neubau der Grundschule „Am Jungfernsee“ kann eröffnet werden. Die ältesten Schüler sind schon in der dritten Klasse, bislang haben sie in Containern gelernt. Verzichten müssen die Kinder aber noch auf den Sportunterricht: Ein Wasserschaden hat die ebenfalls neu gebaute Turnhalle zum Sanierungsfall gemacht.

Schulsozialarbeiter für fünf Potsdamer Schulen

Fünf Potsdamer Schulen freuen sich zum neuen Schuljahr auf eigene Sozialarbeiter: die Grundschulen Bornim, Kirchsteigfeld, Jungfernsee, das Schulzentrum am Stern und das Humboldt-Gymnasium. Ziel ist, dass jede Schule in der Stadt einen eignen Sozialarbeiter erhält.

Private Medizin-Uni will erste Studenten begrüßen

Im Oktober möchte die neu gegründete, staatlich anerkannte Privat-Hochschule für Gesundheit und Medizin starten. Die Health and Medical University Potsdam (HMU) bietet die Studiengänge Humanmedizin, Psychologie und Gesundheitsökonomie an und hat das Klinikum als Partner. Fürs Wintersemester 2020/21 rechnet die HMU mit 200 bis 300 Studenten. Die Uni soll auf 1000 bis 1200 Studierende anwachsen. Sitz ist die Villa Carlshagen am Templiner See.

Die Hochstraßenbrücke fällt

Für den Autoverkehr wird der Abriss der ersten Hochstraßenbrücke der Schnellstraße zur größten Herausforderung. Ab Februar wird die Brücke, die stadtauswärts über die Regional- und S-Bahn führt, abgebrochen und bis 2021 neu gebaut. Am Leipziger Dreieck wird das Jahr über weiter der Bereich Friedrich-Engels-Straße umgebaut. Im Zentrum geht’s auf dem Baufeld von Block III zwischen Nikolaikirche und Friedrich-Ebert-Straße los. Nachdem die Erschließung weitgehend abgeschlossen ist, steht der Baustart des Blocks mit seinem Mix aus 14 historischen und zeitgenössischen Fassaden bevor. Als erstes geht es aber in die Erde – es entsteht eine Tiefgarage für die Anrainer.

Von Peter Degener, Saskia Kirf, Nadine Fabian und Volker Oelschläger